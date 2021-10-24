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Заменить Жиго против «Зенита» готовится Рассказов. Витория пошел по минному полю

Константин Алексеев
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сегодня, 14:00
Руй Витория и Николай Рассказов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория и Николай Рассказов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Португалец наигрывал защитника, провалившего матч с «Лестером».
Зенит — Спартак
20&nbsp;октября. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лестер&raquo;&nbsp;&mdash; 3:4. Николай Рассказов (№92). «Спартак» рассыпался из-за Рассказова. Витория мог все исправить, но ничего не сделал

Начну с того, что мне нравится, как Руй Витория справляется в непростой ситуации, когда клуб в начале сезона штормило из-за скандалов, да и сейчас эхо еще разносится. Португалец спокоен, но при этом не флегматичен. Стойко пережил уход пригласившего его спортивного директора, а также близкую к провальной трансферную кампанию, за время которой «Спартак» потерял Крала и приобрел Кофрие. Пусть бельгиец выглядит выше ожиданий, но все же перейти на игру в четыре защитника тренеру не удалось — он ждал других трансферов.

В целом Руй, повторюсь, справляется достойно. Но все же есть один момент, который мне лично непонятен, — вера в Рассказова. В защитника, с которым быстро разобрался Доменико Тедеско, отправив в «Арсенал». Он был готов жертвовать Зобниным в центре поля, только бы не допустить в стартовый состав Николая. В Туле, к слову, защитник тоже далеко не всегда выходил с первых минут.

Но немец ушел, пришел португалец, и жизнь для Рассказова начала налаживаться. На волне доверия тот выдал несколько сносных матчей, однако минусы никуда не делись. Возможно, это пробелы футбольного образования — Николай почему-то слишком легкомысленно относится к моментам, когда надо строго держать оппонента.

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Посмотрите хотя бы игру на угловом против Хлусевича в концовке матча с «Арсеналом» — Даниил тогда сравнял счет, «Спартак» потерял очки.

Или эпизод в матче с «Легией», когда Рассказов просто не побежал за своим соперником, сигнализируя, что мяч ушел в аут. Но судье виднее — поляки забили победный гол.

На фланге ошибки не так заметны — успевают страховать партнеры. В центре же в матче с «Лестером» слабое понимание игры Николаем, помноженное на непривычную позицию, обернулось провалом.

Первые три полумомента англичан — все из-под Рассказова. Как и покер Даки. Форвард явно нащупал слабое звено в обороне красно-белых, постоянно приходя в зону Николая и пользуясь его позиционными оплошностями. Шикарный форвард — вопросов нет, но спартаковец создал ему все условия для выходов один на один.

20&nbsp;октября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лестер&raquo;&nbsp;&mdash; 3:4. Николай Рассказов. Рассказов! Коля! А почему вы всё еще в «Спартаке»?!

И это при том, что в запасе есть два номинальных центральных защитника — Кутепов и Гапонов. Один из них — с успешным опытом игры на чемпионате мира. Понятно, что с тех пор прошло три года, а Илью порой упрекали в ошибках, но по прошлому сезону у меня сложилось впечатление, что спад прошел — защитник играл концентрированно, не совершая явных оплошностей. Да и второй Илья — Гапонов — провел уже 20 матчей в РПЛ. Трудно поверить, что любой из них сыграл бы хуже Рассказова в матче с «Лестером». Хотя бы в силу опыта игры именно в центре обороны. И понимания, как располагаться, чтобы из-под тебя нападающий не выскакивал постоянно один на один. Понимаю, что можно упустить раз-другой. Но четырежды! Побойтесь Бога.

Самое интересное, что, по моей информации, именно Рассказов наигрывался в центре обороны на тренировках перед матчем с «Зенитом». И если Витория ничего не поменяет в последний момент, то Николай выйдет на той же позиции, что против англичан, а Кофрие займет место дисквалифицированного Жиго.

И это будет означать, что португалец пошел по минному полю. Очень уж принципиально противостояние в Питере. Слишком мощная была критика Рассказова после «Лестера», чтобы вновь наступать на те же грабли. Справится Николай — тренер и защитник утрут всем носы. Нет — волна хейта обрушится с удвоенной силой.

Сергей Иванов. Он не удалил Соболева, но разозлил Федуна и жену Зобнина. Кому доверили судить матч «Зенит» — «Спартак»?

И тут уж вряд ли Руй отделается вопросом на вопрос о Кутепове и Гапонове, как это было несколько дней назад: «А вы их на тренировках видели?». Во-первых, те, кто видел, говорят, что выглядят два Ильи вполне добротно. А во-вторых, мы видели Рассказова в игре с «Лестером». И представить, что номинальный центральный защитник выглядел бы хуже, крайне сложно.

Что ж, у Витории непростая, но интересная задачка. От ее решения зависит многое, ведь в случае победы над «Зенитом» можно приблизиться к чемпиону на расстояние трех очков.

Это стало бы шикарным подарком спартаковским болельщикам. Осталось только не подорваться на минном поле.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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  • Букмекеры.рф
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
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