Шок в Петербурге: «Зенит» проиграл «Сочи»

На исход встречи повлияло удаление Сердара Азмуна

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Сочи» — 1:2 (1:0)

Голы: Дзюба, 45 (1:0). Кассьерра, 67 (1:1). Терехов, 71 (1:2).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Крицюк, Ракицкий, Чистяков, Дуглас Сантос, Сутормин (Круговой, 79), Кузяев (Мостовой, 74), Барриос (Кравцов, 79), Вендел (Кузнецов, 90+1), Дзюба, Азмун, Малком (Ерохин, 75).

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Цаллагов, Заика (Жоаузинью, 66), Юрганов, Прохин (Маргасов, 62), Родригау, Бурмистров (Юсупов, 61), Нобоа, Воробьев (Попов, 62), Кассьерра.

Предупреждения: Терехов, 44. Заика, 63. Кассьерра, 90+2. Нобоа, 90+3.

Удаление: Азмун, 42.

Судьи: Шадыханов. Березнов, Мурашов (все — Москва).

ВАР: Сухой (Люберцы). Мосякин (Москва).

3 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

Травма Клаудиньо

В воскресенье утром «Зенит» объявил Клаудиньо лучшим игроком сентября. Справедливо: новичок сине-бело-голубых выдал ярчайший матч с «Рубином», ассистировал Дзюбе в игре с «Крыльями» и забил победный мяч в ворота «Мальме». Его же изобразили на обложке программки к встрече с «Сочи».

Когда ты на обложке программки, но тебя нет в заявке на матч ? pic.twitter.com/pIhwONC9sV — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) October 3, 2021

Однако в заявку Клаудиньо неожиданно не попал. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед стартовым свистком рассказал, что причина в небольшом повреждении. Но точные сроки восстановления не назвал — лишь предположил, что полузащитник вернется в строй после перерыва на сборные.

Смена тактики

Травма Клаудиньо открыла путь в основной состав Азмуну. Да, это звучит забавно, но такова нынешняя ситуация в «Зените». Чемпионы России в очередной раз не заполнили заявку целиком, но при этом в последних встречах на поле не находилось места всем звездам — схема 3-4-2-1 не подразумевает двух нападающих. Сердар вернулся в строй, но даже здоровый не прошел в старт на «Мальме».

На этот раз иранец вышел в основе, а Семак изменил расстановку — уже привычные 3-4-2-1 трансформировались в 4-4-2, причем Малком и Кузяев неоднократно менялись флангами. В остальном состав остался тем же, что на «Рубин», «Крылья» и «Мальме». Одна перестановка повлияла на всю тактику.

Удаление Азмуна

Однако смена схемы не повлияла на игру. «Зенит» по-прежнему старался атаковать короткими передачами, а Ракицкий почти не вырезал длинные пасы из глубины. Даже когда мяч оказывался у Сутормина на правом фланге, Алексей не навешивал, а старался разрезать оборону коротким перепасом или сам входил в штрафную.

Правда, опасных моментов у ворот Джанаева все равно долго не возникало, а вот «Сочи» едва не забил — Терехов сотряс перекладину. В целом до 40-й минуты футбол шел равный и все как будто находились в ожидании поворотного момента. Дождались: «Зенит» вроде бы отправил мяч в ворота, но за мгновение до этого арбитр Павел Шадыханов зафиксировал фол Азмуна на Джанаеве. Сначала он показал иранцу предупреждение, но после просмотра видеоповтора поменял наказание на более суровое.

Азмун влетел шипами в Джанаева. Итог — красная и отмененный гол ?



А через несколько минут Дзюба все же забил «Сочи» — 1:0 в Санкт-Петербурге. pic.twitter.com/wekBPb0gfj — Матч ТВ (@MatchTV) October 3, 2021

Сердар, увидев красную карточку, чуть не полез драться, а «вираж» обрушил свою злость на арбитра, а затем и на вратаря «Сочи». Болельщикам явно не понравилось, что голкипер сначала корчился от боли, но потом быстро встал.

Очередной гол Дзюбы

«Зенит» явно разозлило решение Шадыханова. Как только прозвучал свисток на перерыв, Семак встал у входа в подтрибунное помещение в ожидании судей, но они решили подождать, пока все покинут поле, так что публичный разговор не состоялся.

Чуть остудил хозяев гол — команда моментально отреагировала на сокращение своего состава и соорудила трудовой мяч. Явно заготовленная комбинация: Малком с Суторминым разыграли мяч, бразилец навесил на дальнюю штангу, а Дзюба замкнул подачу. Ошибся воспитанник «Зенита» Прохин — он опекал Артема и позволил ему добраться до передачи. Ну а Дзюба забил четвертый мяч в трех последних турах РПЛ.

Переворот гостей

«Сочи» живо включился во второй тайм: высоченный прессинг, которого не было до перерыва, и резкие фланговые выпады поставили под угрозу успех хозяев. «Зенит», правда, тоже атаковал и мог забить, но все-таки южане действовали более остро. И сравняли счет. Помогла ошибка Крицюка и Чистякова — один помешал другому, а Кассьера без помех отправил мяч в ворота. Следом «Сочи» забил и второй — никто не накрыл Терехова.

Вообще к середине заключительной 45-минутки сине-бело-голубые явно устали. А скамейка у чемпионов России короткая. Вероятно, поэтому Семак долго тянул с заменами: «Сочи» сделал уже четыре перестановки, когда на бровке появились свежие зенитовцы. При этом вышедший с лавки Мостовой сразу же едва не забил.

Первое поражение чемпиона

На финише игроки «Зенита» вдесятером контролировали мяч и пытались избежать поражения. Но «Сочи» слаженно оборонялся и хорошо использовал численное преимущество. У хозяев не оставалось сил даже на интенсивный прессинг, а опасность исходила только через подачи.

Матч так и завершился победой «Сочи». Впервые в истории южный клуб не потерпел поражение от «Зенита», да еще и набрал три очка на его поле. Для питерцев это первая домашняя неудача в РПЛ с октября 2020-го.

А еще команда Семака впервые проиграла в чемпионате-2021/22. Шок, но это так.