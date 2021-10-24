«Радовались, будто выиграли чемпионат мира! Нам ведь зарплату выдавали ботинками...» Как нищий «Зенит» победил «Спартак» Романцева

Вспоминаем самый первый матч в истории российского противостояния «Зенита» и «Спартака».

В 1992 году питерцы никак не могли конкурировать с красно-белыми по своим финансовым возможностям, однако сотворили сенсацию.

Чемпионат России-1992. 8-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 2:0 (1:0)

Голы: Кулик, 24 (1:0). Кулик, 87 (2:0)

«Зенит»: Мананников, Усачев, Белоцерковец, Боков, Наумов, Варфоломеев, Манасян (Зоря, 46), Иванов (Балаев, 88), Зазулин (Левин, 76), Кулик, Дмитриев.

«Спартак»: Стауче, Хлестов, Шибаев (Чудин, 46), Попов, Рахимов, Мамедов, Татаркин, Карпин, Косолапов (Петров, 46), Касумов (Бакшеев, 66), Ананко.

Предупреждение: Хлестов, 64.

14 мая. Санкт-Петербург. Стадион им. С.М.Кирова. 9 градусов. 7000 зрителей (вместимость — 74 000).

К очному поединку в рамках 8-го тура первого чемпионата России соперники подошли, находясь на разных полюсах турнирной таблицы. Красно-белые считались явными фаворитами турнира. В активе москвичей на старте сезона было уже пять побед (над «Крыльями» (5:0), «Ротором», «Шинником», «Кубанью» и «Ростсельмашем») и две ничьи (с «Торпедо» и нижегородским «Локомотивом»).

«Зенит», напротив, к середине мая набрал всего четыре очка... На то имелись объективные причины. По спортивному принципу питерцы вообще не должны были выступать в высшем российском дивизионе. В сезоне-1991 года они заняли 18-е место в первой союзной лиге. Распад СССР сыграл на руку коллективу с берегов Невы.

С исчезновением Союза возникла идея создать чемпионат СНГ. Однако московские клубы взбунтовались и тайно подготовили меморандум об отказе участвовать в таком турнире.

В условиях безвластия они отмежевались и от старой федерации футбола РСФСР во главе с Юрием Нырковым, и от новообразованной Всероссийской ассоциации футбола (ВАФ) под руководством Анзора Кавазашвили. Это явно помогло экс-главе федерации футбола СССР Вячеславу Колоскову, чьи позиции на тот момент выглядели довольно шаткими. Опытнейший функционер, похоже, нашел единственно правильный для себя выход из положения. 3 февраля он провел официальную встречу с бунтовщиками, а 8-го была созвана всероссийская футбольная конференция. Присутствующие создали Российский футбольный союз, президентом которого избрали как раз Колоскова. Можно сказать, в тот день и появился на свет чемпионат России.

Реально сильные российские команды для участия в высшей лиге в 1992-м году набрать было крайне сложно. В итоге собрали 20 клубов совершенно разных уровней. К шести представителям высшей лиги было добавлено 11 команд из первой союзной лиги (включая «Зенит) и три команды из второй.

«Будете играть как «Спартак», тогда и заживете так же»

«Зенит» оказался объективно не готов к выступлениям в высшей лиге. Состав не позволял решать серьезные задачи. Более того, буквально за две недели до начала чемпионата команду покинул главный тренер Юрий Морозов. Маститый специалист не нашел общего языка с президентом клуба Владиславом Гусевым, который не смог обеспечить питерцам достойное финансирование.

О причинах своего поступка Морозов по горячим следам подробно рассказал в интервью еженедельнику «Футбол».

— Должен вам сказать, что на самом-то деле в отставку подавать и не думал. Честно говоря, я рассчитывал на то, что после моего демарша, предпринятого на заседании президиума городской федерации футбола, меня вызовут на заседание административного совета клуба. Там я хотел не только высказать претензии в адрес руководителей клуба, стиля и методов их работы, но и изложить свою программу выхода из финансового кризиса, потребовать каких-то гарантий для команды. Но никто меня никуда не вызвал. О том, что моя отставка принята, меня известили по телефону.

— Вас не устраивали прежде всего материальные условия? Просто президент «Зенита» заявил, что по отношению к вам все пункты контракта со стороны клуба были выполнены...

— Так обо мне речи и не шло, лично «под себя» я никаких новых финансовых условий не ставил. Но в то же время я действительно требовал создания принципиально иной системы материального стимулирования футболистов. От президента клуба Гусева я не раз слышал такую фразу: «Вот будете играть как московский «Спартак», тогда и жить будете так же». На что я ему неизменно отвечал: «При такой постановке вопроса у нас команда никогда не возродится. Мало-мальски талантливые футболисты будут уезжать из Питера при первом удобном случае. И пригласить мы тоже никого не сможем». Оказавшись перед стеной непонимания, я сделал все, чтобы привлечь внимание к нуждам футболистов и тренеров. Мне надоело в одиночку биться об эту стенку головой, я пошел ва-банк и проиграл. Но никак не пойму, кто же все-таки выиграл?

Команду в срочном порядке принял чемпион СССР-1984 38-летний Вячеслав Мельников, до этого помогавший Морозову.

— Юрий Андреевич, который готовил команду к чемпионату, ушел, — рассказывал «СЭ» Мельников. — Когда выяснилось, что нам не стоит ждать сносной финансовой поддержки от города, он больше не видел перспектив оставаться в «Зените». Как-то так... Я был его помощником. В итоге руководство города и спорткомитета назначило меня главным тренером.

— Не было мыслей отказаться?

— Это было бы не совсем правильно по тем временам. В команде играло много пацанов, которых я до этого тренировал. Игорь Зазулин, Максим Боков, Володя Кулик, Леша Наумов, Артур Белоцерковец, Олег Дмитриев. Я просто не мог их бросить, подвести.

«Получали 150 долларов. Жили с горем пополам»

— Что из себя представлял «Зенит» в 1992 году? — спросил корреспондент «СЭ» экс-защитника питерцев Максима Бокова.

— Сырую, зеленую команду, которая впоследствии потихоньку крепчала. Очень много ветеранов ушло... Но наш юношеский задор в итоге через несколько лет взял свое. Народ пошел на трибуны. Как я понимаю, и руководство клуба двигалось на ощупь, набиралось опыта.

— Сталкивались с серьезными финансовыми проблемами?

— Деньги не стояли на первом месте. Приоритет — постоянно выходить на поле. Вот и все. Раньше играли прежде всего не за деньги, а за свою репутацию, статус. Спонсор у нас, кажется, был — строительная компания. Мы в принципе благодаря ему и получили потом квартиры. Однако финансовые возможности того «Зенита» по сравнению с тем же «Спартаком», другими московскими клубами — просто небо и земля! День и ночь.

Немного конкретнее о сложном финансовом положении «Зенита» в 1992 году рассказал нам Геннадий Орлов, который, кстати, комментировал в прямом эфире игру со «Спартаком».

— Честно говоря, всех перипетий того матча я уже не помню. «Зенит» выиграл 2:0, но по большому счету ему было очень сложно остаться в высшей лиге.

— Финансовые неурядицы или объективно слабая команда?

— Дело в том, что чемпионы 84-го года ушли. Появилось новое поколение молодых, перспективных игроков. Кулик, Боков, Дмитриев, Зазулин. Симпатичные ребята. Но тут начались финансовые передряги.

— Не было спонсора?

— Ленинградское механическое объединение перестало поддерживать команду после распада Союза. «Зенит» потерял главного спонсора! Команда, откровенно говоря, обнищала. Наступили очень непростые времена. «Зенит» выживал и в 92-м, и в 93-м. Зарплату получали ботинками...

Играли на энтузиазме. Руководители клуба как могли спасали эту команду, в итоге не дали ей умереть. А уже когда главой города стал Анатолий Собчак, он сразу дал «Зениту» кредит в размере 4 миллиардов, пригласил Павла Садырина. Вот и поднялись в элиту. А 92-й год — провал... То есть были и такие времена, когда у «Зенита» вообще денег не водилось. Молодежь про такое, наверное, и не слышала (смеется).

— Это же начало 90-х — трудное время, — констатировал Мельников. — Могли рассчитывать только на своих воспитанников, которые были под рукой. Футболисты из других команд на наши условия просто не шли...

— Зарплату-то вовремя платили?

— Слушайте, там такая зарплата была, что...

— Какая?

— Кажется, 150 долларов. Или 170, что ли. Когда вовремя платили, а бывало, что и задерживали. Тяжелый период для «Зенита». Жили с горем пополам.

— 150 долларов по сравнению с зарплатой в «Спартаке» — смех?

— Наверное. «Спартак» был в фаворе в российском чемпионате. Москвичи продавали людей за границу, пополняли свой бюджет. Имели очень крепкий состав. Этот клуб смог сохраниться после развала СССР.

«Хорошо», что «Зенит» наказывает «Спартак». Надо уважать своих болельщиков!»

Победа того «Зенита» над «Спартаком» в мае 92-го казалась настоящей сенсацией, громом среди ясного неба. Если бы не одно «но». В Санкт-Петербург Олег Романцев не взял восьмерых игроков основы: Черчесова, Иванова, Цхададзе, Чернышова, Онопко, Пятницкого, Ледяхова, Бесчастных.

Причина? Во-первых, за четыре дня до игры с «Зенитом» красно-белые победили ЦСКА в финале Кубка страны (2:0), оба гола забил 18-летний Владимир Бесчастных. Тренерский штаб решил дать ключевым исполнителям отдохнуть после триумфа. Кроме того, Романцев держал в голове матч с «Асмаралом» Константина Бескова, который должен был состояться уже 17 мая (та встреча завершилась вничью — 1:1).

Во-вторых, в «Спартаке», похоже, рассудили так: «Зениту» будет сложно попасть в финальный турнир первенства (так и получилось). А значит, можно было безболезненно терять очки в Северной столице.

Дело в том, что в соответствии с регламентом по итогам первого этапа чемпионата команды разбились на две группы: за 1-8-е места (чемпионская) и за 9-20-е места (борьба за выживание). При этом сохранялись результаты матчей между командами одной группы первого этапа. Таким образом, второй этап клубы начинали с определенными показателями.

Впрочем, Орлову, комментировавшему противостояние в прямом эфире, эти доводы показались тогда неубедительными:

— Я должен упрекнуть руководство «Спартака». Конечно, бывают разные задачи — стратегические, тактические... Но надо любить болельщика! Думаю, сегодня пришло тысячи три поклонников «Спартака» (всего, если верить диктору стадиона, встречу посетило 7 тысяч человек. — Прим. «СЭ»). Они ожидали увидеть оптимальный состав. Но основа не приехала... И хорошо, что «Зенит» наказывает за это «Спартак»! Думаю, Олег Романцев должен понимать, что в футболе важны не только очки, но и пропаганда этой игры. Тогда нам всем станет лучше. Необходимо уважать болельщика.

Эти слова Орлов произнес при счете 1:0.

— Исход игры стал настоящим событием для «Зенита», города, — вспоминал Боков. — Я тогда был еще подающим надежды игроком, «зеленым» (смеется). И таких, как я, в команде было собрано очень-очень много. Матч получился напряженным. Однако, как говорится, счет на табло. После финального свистка пребывали в эйфории. Появилось даже ощущение, как будто мы чемпионат мира выиграли, ей-богу! Все-таки к нам приехал лидер — «Спартак»!

— Но ведь не основным составом.

— Согласен. Не было Онопко, Ледяхова, Черчесова, еще кого-то. Зато против нас вышли молодой Карпин, Рахимов. Это все равно очень серьезный уровень. Нам было тяжело против такого «Спартака».

— Безусловно, приезд «Спартака» в любой город в те годы — настоящее событие! — уверен Мельников. — Да, красно-белые вроде бы вышли не основным составом. Но ведь и мы могли рассчитывать только на молодежь. Я выпускал ребят, которым было по 19-20 лет. В тот день мы провели, может быть, даже лучшую свою игру в сезоне-92.

«Напишите, что гол забил Дмитриев. Ему будет приятно»

Спортивные СМИ скупо написали про ту игру. Большинство источников (в том числе и копия официального протокола встречи) указывают, что оба гола забил Владимир Кулик. В первом случае форвард успел на добивание. Во втором — опередил Хлестова и пробил головой мимо голкипера после подачи со штрафного.

Однако ряд изданий подвергают сомнению дубль нападающего, записывая второй гол на счет Олега Дмитриева. В интернете можно найти неполную запись второго тайма встречи. Но в эпизоде с взятием ворот Стауче на 87-й минуте номеров зенитовцев не разглядеть...

Кулик в телефонном разговоре с корреспондентом «СЭ» так и не смог вспомнить, кто же поставил «точку» в матче: «Ох... Сложно сказать... Сколько лет уже прошло. Ну напишите, что гол забил Дмитриев. Почему? Я не помню, кто отличился в концовке встречи. А Олегу будет приятно».

— Мне казалось, что забил Дмитриев, — говорил Мельников. — Но утверждать не готов. Возможно, и Кулик. Они же примерно ровесниками тогда были. Помню только, что молодые пацаны отличись.

Кстати, у новоиспеченного «автора гола» довольно причудливая судьба. После завершения карьеры Дмитриев долгое время работал пожарным и даже становился чемпионом Петербурга по мастерству пожаротушения.

— Почему выбрал эту профессию? Да я уже не помню... Образования у меня не было. Пока учился в Лесгафта, надо было где-то работать. Друзья посоветовали. Там как раз набирали людей. Я пошел. А когда уже пять лет отучился, не хотелось ничего менять. Втянулся, — рассказывал Дмитриев в интервью «Спорту день за днем» в 2009 году.

Месть «Спартака»

В первом тайме преимуществом владели хозяева, а после перерыва «Спартак» прибавил. Во втором тайме случился довольно курьезный эпизод. Вышедший на замену спартаковец Чудин пошел подавать угловой, разбежался и... сразу упустил мяч за лицевую линию.

Любопытна ремарка в эфире Орлова, которая показывает особенность нашего футбола: «Я вот всегда поражаюсь! Когда сам играл, то специализировался на подаче угловых. И задавался вопросом: почему всего полметра поля от беговой дорожки для разбега? Необходимо его расширить, как в Европе. В нашей стране это как-то не принято... Неправильно! Ведь неудобно разбегаться, по кромке поля проходит металлическая труба. И вот сейчас Чудин, видимо, стукнулся о нее и поскользнулся... Как-то не продуман у нас такой момент, не продуман».

Еще одна «фишка» репортажа заключалась в том, что комментаторская кабина находилась, по всей видимости, совсем близко к трибуне. И когда арбитр принимал решения не в пользу «Зенита», телезритель мог отчетливо слышать традиционную кричалку: «Судья — ...».

После финального свистка Мельников признался, что в будущем ему хотелось бы видеть в исполнении своей команды спартаковский футбол, но с большей долей атлетизма.

Во втором круге Романцев уже выставил основной состав, и «Спартак» сполна отомстил команде Мельникова — 4:0 (забивали Онопко, Пятницкий, Радченко и Ледяхов). И это притом что еще в первом тайме москвичи остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил Хлестов.

В итоге красно-белые стали первыми чемпионами России, потерпев лишь одно поражение в чемпионате — от «Зенита». А питерцы покинули высшую лигу.

«Опоздали на матч с «Океаном». Пришлось возвращаться и лететь в Находку второй раз...»

— «Зенит»-1992 был обречен на вылет в первую лигу? — вопрос Бокову.

— 18-19-летние парни выходили против сложившихся футболистов... Сами понимаете. Нет, не могу говорить про обреченность. Но наш задор, амбиции ничем не подкреплялись. Вот в чем все дело. Один сплошной энтузиазм. Вот мы на нем далеко и не уехали. Зато в отдельных матчах подарили нашим болельщикам надежду.

— Мы боролись как могли. Но не имели достаточных возможностей, — добавил Мельников.

— На финише того сезона вы провели памятный матч с «Океаном»...

— Сначала летели во Владивосток с двумя пересадками. А там рейс в Находку серьезно задержали. Мобильной связи еще не было, так что мы не могли предупредить «Океан», что опоздаем.

— Опоздали?

— Да, причем очень серьезно... Нам сказали: «Ну все, мы судей уже отпустили...» Конечно, мы находились в недоумении. Как так, пролетели всю страну, а матч не состоится! Нам даже грозили засчитать техническое поражение. В итоге федерация футбола разобралась в ситуации и решила, что нам нужно вернуться домой, а через какое-то время вновь лететь до Находки. В итоге проиграли в драматичном поединке. Вели, помню, 1:0, но сил не хватило. Все-таки играли одним составом, не могли проводить ротацию. Да и сложно ждать стабильности от молодых пацанов.

— Вам не казалось, что в 1992 году команда просто не нужна была городу?

— Так и было. Город, как и вся страна, переживал очень сложные времена. Бюджет Питера трещал по швам. Хватало и других забот, помимо футбола. Дефицит продуктов... Все это мы пережили. Какого-то серьезного спонсора у нас не было. Некоторые предприниматели в меру своих возможностей нам помогали. Но этого, конечно, не хватало для полноценной конкуренции с другими клубами.

— Часто ли «Зениту» в 92-м году предлагали сдать игры или расписать ничью? — поинтересовались мы у Бокова.

— Да масса таких предложений! Вообще! Но мы этим делом не занимались. Да и к нам, зеленым пацанам, лично никто с такими вещами не подходил. Ну а как с нами можно было что-то решить? Поэтому мы выходили на поле и пытались дать бой каждому!

— Однако во втором круге «Спартак» взял у вас убедительный реванш — 4:0.

— Тогда красно-белые выставили уже основу. Их класс, конечно, ощущался. Значит, имели на нас зуб (смеется). Во всяком случае, «Зенит», если я ничего не путаю, стал единственной командой, кто в том сезоне обыграл «Спартак». Получается, вошли в историю!