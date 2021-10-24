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«Радовались, будто выиграли чемпионат мира! Нам ведь зарплату выдавали ботинками...» Как нищий «Зенит» победил «Спартак» Романцева

Виталий Айрапетов
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Сегодня, 11:00
Олег Романцев и Владимир Кулик.
Олег Романцев и Владимир Кулик.
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Вспоминаем самый первый матч в истории российского противостояния «Зенита» и «Спартака».

В 1992 году питерцы никак не могли конкурировать с красно-белыми по своим финансовым возможностям, однако сотворили сенсацию.

Чемпионат России-1992. 8-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 2:0 (1:0)
Голы: Кулик, 24 (1:0). Кулик, 87 (2:0)
«Зенит»: Мананников, Усачев, Белоцерковец, Боков, Наумов, Варфоломеев, Манасян (Зоря, 46), Иванов (Балаев, 88), Зазулин (Левин, 76), Кулик, Дмитриев.
«Спартак»: Стауче, Хлестов, Шибаев (Чудин, 46), Попов, Рахимов, Мамедов, Татаркин, Карпин, Косолапов (Петров, 46), Касумов (Бакшеев, 66), Ананко.
Предупреждение: Хлестов, 64.
14 мая. Санкт-Петербург. Стадион им. С.М.Кирова. 9 градусов. 7000 зрителей (вместимость — 74 000).

 
Стычка Артема Дзюбы и&nbsp;Георгия Джикии. «Спартак» проиграет «Зениту», ЦСКА дома потеряет очки. Прогнозы на 12-й тур РПЛ

К очному поединку в рамках 8-го тура первого чемпионата России соперники подошли, находясь на разных полюсах турнирной таблицы. Красно-белые считались явными фаворитами турнира. В активе москвичей на старте сезона было уже пять побед (над «Крыльями» (5:0), «Ротором», «Шинником», «Кубанью» и «Ростсельмашем») и две ничьи (с «Торпедо» и нижегородским «Локомотивом»).

«Зенит», напротив, к середине мая набрал всего четыре очка... На то имелись объективные причины. По спортивному принципу питерцы вообще не должны были выступать в высшем российском дивизионе. В сезоне-1991 года они заняли 18-е место в первой союзной лиге. Распад СССР сыграл на руку коллективу с берегов Невы.

С исчезновением Союза возникла идея создать чемпионат СНГ. Однако московские клубы взбунтовались и тайно подготовили меморандум об отказе участвовать в таком турнире.

В условиях безвластия они отмежевались и от старой федерации футбола РСФСР во главе с Юрием Нырковым, и от новообразованной Всероссийской ассоциации футбола (ВАФ) под руководством Анзора Кавазашвили. Это явно помогло экс-главе федерации футбола СССР Вячеславу Колоскову, чьи позиции на тот момент выглядели довольно шаткими. Опытнейший функционер, похоже, нашел единственно правильный для себя выход из положения. 3 февраля он провел официальную встречу с бунтовщиками, а 8-го была созвана всероссийская футбольная конференция. Присутствующие создали Российский футбольный союз, президентом которого избрали как раз Колоскова. Можно сказать, в тот день и появился на свет чемпионат России.

Реально сильные российские команды для участия в высшей лиге в 1992-м году набрать было крайне сложно. В итоге собрали 20 клубов совершенно разных уровней. К шести представителям высшей лиги было добавлено 11 команд из первой союзной лиги (включая «Зенит) и три команды из второй.

 
Футболисты &laquo;Спартака&raquo;. «Письмо Ловчева может только усложнить ситуацию». Романцев — о проблемах «Спартака»

«Будете играть как «Спартак», тогда и заживете так же»

«Зенит» оказался объективно не готов к выступлениям в высшей лиге. Состав не позволял решать серьезные задачи. Более того, буквально за две недели до начала чемпионата команду покинул главный тренер Юрий Морозов. Маститый специалист не нашел общего языка с президентом клуба Владиславом Гусевым, который не смог обеспечить питерцам достойное финансирование.

О причинах своего поступка Морозов по горячим следам подробно рассказал в интервью еженедельнику «Футбол».

— Должен вам сказать, что на самом-то деле в отставку подавать и не думал. Честно говоря, я рассчитывал на то, что после моего демарша, предпринятого на заседании президиума городской федерации футбола, меня вызовут на заседание административного совета клуба. Там я хотел не только высказать претензии в адрес руководителей клуба, стиля и методов их работы, но и изложить свою программу выхода из финансового кризиса, потребовать каких-то гарантий для команды. Но никто меня никуда не вызвал. О том, что моя отставка принята, меня известили по телефону.

— Вас не устраивали прежде всего материальные условия? Просто президент «Зенита» заявил, что по отношению к вам все пункты контракта со стороны клуба были выполнены...

— Так обо мне речи и не шло, лично «под себя» я никаких новых финансовых условий не ставил. Но в то же время я действительно требовал создания принципиально иной системы материального стимулирования футболистов. От президента клуба Гусева я не раз слышал такую фразу: «Вот будете играть как московский «Спартак», тогда и жить будете так же». На что я ему неизменно отвечал: «При такой постановке вопроса у нас команда никогда не возродится. Мало-мальски талантливые футболисты будут уезжать из Питера при первом удобном случае. И пригласить мы тоже никого не сможем». Оказавшись перед стеной непонимания, я сделал все, чтобы привлечь внимание к нуждам футболистов и тренеров. Мне надоело в одиночку биться об эту стенку головой, я пошел ва-банк и проиграл. Но никак не пойму, кто же все-таки выиграл?

Команду в срочном порядке принял чемпион СССР-1984 38-летний Вячеслав Мельников, до этого помогавший Морозову.

— Юрий Андреевич, который готовил команду к чемпионату, ушел, — рассказывал «СЭ» Мельников. — Когда выяснилось, что нам не стоит ждать сносной финансовой поддержки от города, он больше не видел перспектив оставаться в «Зените». Как-то так... Я был его помощником. В итоге руководство города и спорткомитета назначило меня главным тренером.

— Не было мыслей отказаться?

— Это было бы не совсем правильно по тем временам. В команде играло много пацанов, которых я до этого тренировал. Игорь Зазулин, Максим Боков, Володя Кулик, Леша Наумов, Артур Белоцерковец, Олег Дмитриев. Я просто не мог их бросить, подвести.

 

 
Сергей Иванов. Он не удалил Соболева, но разозлил Федуна и жену Зобнина. Кому доверили судить матч «Зенит» — «Спартак»?

«Получали 150 долларов. Жили с горем пополам»

— Что из себя представлял «Зенит» в 1992 году? — спросил корреспондент «СЭ» экс-защитника питерцев Максима Бокова.

— Сырую, зеленую команду, которая впоследствии потихоньку крепчала. Очень много ветеранов ушло... Но наш юношеский задор в итоге через несколько лет взял свое. Народ пошел на трибуны. Как я понимаю, и руководство клуба двигалось на ощупь, набиралось опыта.

— Сталкивались с серьезными финансовыми проблемами?

— Деньги не стояли на первом месте. Приоритет — постоянно выходить на поле. Вот и все. Раньше играли прежде всего не за деньги, а за свою репутацию, статус. Спонсор у нас, кажется, был — строительная компания. Мы в принципе благодаря ему и получили потом квартиры. Однако финансовые возможности того «Зенита» по сравнению с тем же «Спартаком», другими московскими клубами — просто небо и земля! День и ночь.

Немного конкретнее о сложном финансовом положении «Зенита» в 1992 году рассказал нам Геннадий Орлов, который, кстати, комментировал в прямом эфире игру со «Спартаком».

— Честно говоря, всех перипетий того матча я уже не помню. «Зенит» выиграл 2:0, но по большому счету ему было очень сложно остаться в высшей лиге.

— Финансовые неурядицы или объективно слабая команда?

— Дело в том, что чемпионы 84-го года ушли. Появилось новое поколение молодых, перспективных игроков. Кулик, Боков, Дмитриев, Зазулин. Симпатичные ребята. Но тут начались финансовые передряги.

— Не было спонсора?

— Ленинградское механическое объединение перестало поддерживать команду после распада Союза. «Зенит» потерял главного спонсора! Команда, откровенно говоря, обнищала. Наступили очень непростые времена. «Зенит» выживал и в 92-м, и в 93-м. Зарплату получали ботинками...

Играли на энтузиазме. Руководители клуба как могли спасали эту команду, в итоге не дали ей умереть. А уже когда главой города стал Анатолий Собчак, он сразу дал «Зениту» кредит в размере 4 миллиардов, пригласил Павла Садырина. Вот и поднялись в элиту. А 92-й год — провал... То есть были и такие времена, когда у «Зенита» вообще денег не водилось. Молодежь про такое, наверное, и не слышала (смеется).

— Это же начало 90-х — трудное время, — констатировал Мельников. — Могли рассчитывать только на своих воспитанников, которые были под рукой. Футболисты из других команд на наши условия просто не шли...

— Зарплату-то вовремя платили?

— Слушайте, там такая зарплата была, что...

— Какая?

— Кажется, 150 долларов. Или 170, что ли. Когда вовремя платили, а бывало, что и задерживали. Тяжелый период для «Зенита». Жили с горем пополам.

— 150 долларов по сравнению с зарплатой в «Спартаке» — смех?

— Наверное. «Спартак» был в фаворе в российском чемпионате. Москвичи продавали людей за границу, пополняли свой бюджет. Имели очень крепкий состав. Этот клуб смог сохраниться после развала СССР.

 
Георгий Джикия и&nbsp;Артем Дзюба. «Зенит» похож на «Спартак». Только не удивляйтесь. Колонка Казакова

«Хорошо», что «Зенит» наказывает «Спартак». Надо уважать своих болельщиков!»

Победа того «Зенита» над «Спартаком» в мае 92-го казалась настоящей сенсацией, громом среди ясного неба. Если бы не одно «но». В Санкт-Петербург Олег Романцев не взял восьмерых игроков основы: Черчесова, Иванова, Цхададзе, Чернышова, Онопко, Пятницкого, Ледяхова, Бесчастных.

Причина? Во-первых, за четыре дня до игры с «Зенитом» красно-белые победили ЦСКА в финале Кубка страны (2:0), оба гола забил 18-летний Владимир Бесчастных. Тренерский штаб решил дать ключевым исполнителям отдохнуть после триумфа. Кроме того, Романцев держал в голове матч с «Асмаралом» Константина Бескова, который должен был состояться уже 17 мая (та встреча завершилась вничью — 1:1).

Во-вторых, в «Спартаке», похоже, рассудили так: «Зениту» будет сложно попасть в финальный турнир первенства (так и получилось). А значит, можно было безболезненно терять очки в Северной столице.

Дело в том, что в соответствии с регламентом по итогам первого этапа чемпионата команды разбились на две группы: за 1-8-е места (чемпионская) и за 9-20-е места (борьба за выживание). При этом сохранялись результаты матчей между командами одной группы первого этапа. Таким образом, второй этап клубы начинали с определенными показателями.

Впрочем, Орлову, комментировавшему противостояние в прямом эфире, эти доводы показались тогда неубедительными:

— Я должен упрекнуть руководство «Спартака». Конечно, бывают разные задачи — стратегические, тактические... Но надо любить болельщика! Думаю, сегодня пришло тысячи три поклонников «Спартака» (всего, если верить диктору стадиона, встречу посетило 7 тысяч человек. — Прим. «СЭ»). Они ожидали увидеть оптимальный состав. Но основа не приехала... И хорошо, что «Зенит» наказывает за это «Спартак»! Думаю, Олег Романцев должен понимать, что в футболе важны не только очки, но и пропаганда этой игры. Тогда нам всем станет лучше. Необходимо уважать болельщика.

Эти слова Орлов произнес при счете 1:0.

— Исход игры стал настоящим событием для «Зенита», города, — вспоминал Боков. — Я тогда был еще подающим надежды игроком, «зеленым» (смеется). И таких, как я, в команде было собрано очень-очень много. Матч получился напряженным. Однако, как говорится, счет на табло. После финального свистка пребывали в эйфории. Появилось даже ощущение, как будто мы чемпионат мира выиграли, ей-богу! Все-таки к нам приехал лидер — «Спартак»!

— Но ведь не основным составом.

— Согласен. Не было Онопко, Ледяхова, Черчесова, еще кого-то. Зато против нас вышли молодой Карпин, Рахимов. Это все равно очень серьезный уровень. Нам было тяжело против такого «Спартака».

— Безусловно, приезд «Спартака» в любой город в те годы — настоящее событие! — уверен Мельников. — Да, красно-белые вроде бы вышли не основным составом. Но ведь и мы могли рассчитывать только на молодежь. Я выпускал ребят, которым было по 19-20 лет. В тот день мы провели, может быть, даже лучшую свою игру в сезоне-92.

 
Владимир КУЛИК. Фото Алексея ИВАНОВА, &quot;СЭ&quot;. Владимир Кулик: "Видеть, как играет и прогрессирует "Зенит", очень приятно"

«Напишите, что гол забил Дмитриев. Ему будет приятно»

Спортивные СМИ скупо написали про ту игру. Большинство источников (в том числе и копия официального протокола встречи) указывают, что оба гола забил Владимир Кулик. В первом случае форвард успел на добивание. Во втором — опередил Хлестова и пробил головой мимо голкипера после подачи со штрафного.

Однако ряд изданий подвергают сомнению дубль нападающего, записывая второй гол на счет Олега Дмитриева. В интернете можно найти неполную запись второго тайма встречи. Но в эпизоде с взятием ворот Стауче на 87-й минуте номеров зенитовцев не разглядеть...

Кулик в телефонном разговоре с корреспондентом «СЭ» так и не смог вспомнить, кто же поставил «точку» в матче: «Ох... Сложно сказать... Сколько лет уже прошло. Ну напишите, что гол забил Дмитриев. Почему? Я не помню, кто отличился в концовке встречи. А Олегу будет приятно».

— Мне казалось, что забил Дмитриев, — говорил Мельников. — Но утверждать не готов. Возможно, и Кулик. Они же примерно ровесниками тогда были. Помню только, что молодые пацаны отличись.

Кстати, у новоиспеченного «автора гола» довольно причудливая судьба. После завершения карьеры Дмитриев долгое время работал пожарным и даже становился чемпионом Петербурга по мастерству пожаротушения.

— Почему выбрал эту профессию? Да я уже не помню... Образования у меня не было. Пока учился в Лесгафта, надо было где-то работать. Друзья посоветовали. Там как раз набирали людей. Я пошел. А когда уже пять лет отучился, не хотелось ничего менять. Втянулся, — рассказывал Дмитриев в интервью «Спорту день за днем» в 2009 году.

 
7&nbsp;октября 1992 года &laquo;Спартак&raquo;, разгромив московский &laquo;Локомотив&raquo; (4:1), за&nbsp;два тура до&nbsp;финиша чемпионата стал первым обладателем золотых медалей в&nbsp;современной российской истории. Первый. Российский. Лихой. Каким был чемпионат России-1992. Воспоминания Голышака

Месть «Спартака»

В первом тайме преимуществом владели хозяева, а после перерыва «Спартак» прибавил. Во втором тайме случился довольно курьезный эпизод. Вышедший на замену спартаковец Чудин пошел подавать угловой, разбежался и... сразу упустил мяч за лицевую линию.

Любопытна ремарка в эфире Орлова, которая показывает особенность нашего футбола: «Я вот всегда поражаюсь! Когда сам играл, то специализировался на подаче угловых. И задавался вопросом: почему всего полметра поля от беговой дорожки для разбега? Необходимо его расширить, как в Европе. В нашей стране это как-то не принято... Неправильно! Ведь неудобно разбегаться, по кромке поля проходит металлическая труба. И вот сейчас Чудин, видимо, стукнулся о нее и поскользнулся... Как-то не продуман у нас такой момент, не продуман».

Еще одна «фишка» репортажа заключалась в том, что комментаторская кабина находилась, по всей видимости, совсем близко к трибуне. И когда арбитр принимал решения не в пользу «Зенита», телезритель мог отчетливо слышать традиционную кричалку: «Судья — ...».

После финального свистка Мельников признался, что в будущем ему хотелось бы видеть в исполнении своей команды спартаковский футбол, но с большей долей атлетизма.

Во втором круге Романцев уже выставил основной состав, и «Спартак» сполна отомстил команде Мельникова — 4:0 (забивали Онопко, Пятницкий, Радченко и Ледяхов). И это притом что еще в первом тайме москвичи остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил Хлестов.

В итоге красно-белые стали первыми чемпионами России, потерпев лишь одно поражение в чемпионате — от «Зенита». А питерцы покинули высшую лигу.

 
Вчера. Пермь. &quot;Амкар&quot; - ЦСКА - 0:2. 84-я минута. Сейду ДУМБЬЯ перебрасывает мяч через Василия ХОМУТОВСКОГО и устанавливает окончательный счет. Фото Михаила ЮРЬЕВА Максим Боков: "Иногда лишний выходной важнее премиальных"

«Опоздали на матч с «Океаном». Пришлось возвращаться и лететь в Находку второй раз...»

— «Зенит»-1992 был обречен на вылет в первую лигу? — вопрос Бокову.

— 18-19-летние парни выходили против сложившихся футболистов... Сами понимаете. Нет, не могу говорить про обреченность. Но наш задор, амбиции ничем не подкреплялись. Вот в чем все дело. Один сплошной энтузиазм. Вот мы на нем далеко и не уехали. Зато в отдельных матчах подарили нашим болельщикам надежду.

— Мы боролись как могли. Но не имели достаточных возможностей, — добавил Мельников.

— На финише того сезона вы провели памятный матч с «Океаном»...

— Сначала летели во Владивосток с двумя пересадками. А там рейс в Находку серьезно задержали. Мобильной связи еще не было, так что мы не могли предупредить «Океан», что опоздаем.

— Опоздали?

— Да, причем очень серьезно... Нам сказали: «Ну все, мы судей уже отпустили...» Конечно, мы находились в недоумении. Как так, пролетели всю страну, а матч не состоится! Нам даже грозили засчитать техническое поражение. В итоге федерация футбола разобралась в ситуации и решила, что нам нужно вернуться домой, а через какое-то время вновь лететь до Находки. В итоге проиграли в драматичном поединке. Вели, помню, 1:0, но сил не хватило. Все-таки играли одним составом, не могли проводить ротацию. Да и сложно ждать стабильности от молодых пацанов.

— Вам не казалось, что в 1992 году команда просто не нужна была городу?

— Так и было. Город, как и вся страна, переживал очень сложные времена. Бюджет Питера трещал по швам. Хватало и других забот, помимо футбола. Дефицит продуктов... Все это мы пережили. Какого-то серьезного спонсора у нас не было. Некоторые предприниматели в меру своих возможностей нам помогали. Но этого, конечно, не хватало для полноценной конкуренции с другими клубами.

— Часто ли «Зениту» в 92-м году предлагали сдать игры или расписать ничью? — поинтересовались мы у Бокова.

— Да масса таких предложений! Вообще! Но мы этим делом не занимались. Да и к нам, зеленым пацанам, лично никто с такими вещами не подходил. Ну а как с нами можно было что-то решить? Поэтому мы выходили на поле и пытались дать бой каждому!

— Однако во втором круге «Спартак» взял у вас убедительный реванш — 4:0.

— Тогда красно-белые выставили уже основу. Их класс, конечно, ощущался. Значит, имели на нас зуб (смеется). Во всяком случае, «Зенит», если я ничего не путаю, стал единственной командой, кто в том сезоне обыграл «Спартак». Получается, вошли в историю!

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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П2

21%

2.48

1X

17%

1.58
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Спартак

П1

28%

1.53

ТБ 2.5

23%

1.64

Обе забьют - да

19%

1.75
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Интер
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Ф1 (0)

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 12-й тур: расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры