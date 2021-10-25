Команда тогда красиво вышла из ситуации: победила ЦСКА в дерби и едва не взяла второе чемпионство подряд.

Вряд ли хоть кто-то мог представить, что российское класико закончится победой «Зенита» со счетом 7:1. Это поражение стало для «Спартака» самым крупным за всю историю клуба в национальных турнирах.

Абсолютный же антирекорд зафиксирован чуть больше четырех лет назад. Тогда красно-белые уступили в матче Лиги чемпионов «Ливерпулю» — 0:7. Вспоминаем, как москвичи пережили то поражение.

Составы «Спартака» на матчи с «Ливерпулем» и «Зенитом».

«Мы выиграли 7:0? Правда?»

Казалось бы, прошло не так много времени, но «Спартак» с тех пор сильно изменился. В команде осталось всего пять человек, выходивших в декабре 2017-го на поле «Энфилда»: Квинси Промес (недавно вернулся в клуб), Роман Зобнин, Георгий Джикия, Андрей Ещенко и Александр Селихов. Еще двое — Артем Ребров и Илья Кутепов — тогда раздевались в запас.

При этом лишь Промес, Зобнин и Джикия остаются игроками стартового состава. У ветеранов Ещенко и Реброва на двоих ровно ноль матчей в сезоне-2021/22, Селихов ждет своего шанса, а Кутепов окончательно врос в скамейку.

Все началось с нелепого пенальти, который уже на 3-й минуте привез Джикия. После этого «Спартак» посыпался, а «Ливерпуль» было не остановить. Красные забивали на любой вкус: после комбинаций, с навесов, на мастерстве отдельных исполнителей.

Интересно, что сразу два футболиста «Ливерпуля» — Деян Ловрен и Роберто Фирмино — не помнят счет. «Мы выиграли 7:0? Правда? Может, это по сумме двух встреч?» — удивился Ловрен, когда давал одно из своих первых интервью в России. «Не помню этого матча. Я вам клянусь!» — восклицал Фирмино.

Реакция на поражение на «Энфилде»

Наверное, сейчас это прозвучит странно, но «Спартак» тогда был вправе рассчитывать на большее. Тем более в первой встрече команды сделали ничью (1:1). Красно-белые находились в хорошей форме: за неделю до матча с «Ливерпулем» одержали уверенную победу над «Зенитом» (3:1).

То, что «Спартак» мог выступить куда лучше, подтверждают и слова Массимо Карреры. «Я разочарован, — сказал после финального свистка главный тренер красно-белых. — Ожидал увидеть совсем другой футбол. Не говорю, что мы должны победить, но иным образом противостоять «Ливерпулю».

По мнению итальянца, москвичам не хватило злости. «Хотели сыграть в футбол, а не отсиживаться в обороне, — заявил, в свою очередь, Андрей Ещенко. — Конечно, после такого будет трудно готовиться к дерби. Но если победим ЦСКА, то болельщики нас простят».

Правильные выводы

Поражение от «Ливерпуля», как ни странно, пошло на пользу красно-белым. Через четыре дня «Спартак» в дерби разгромил ЦСКА (3:0) и выдал серию из шести матчей без поражений (пять побед и одна ничья). Благодаря этому команда Карреры приблизилась к «Локомотиву», который тогда лидировал в чемпионате, на расстояние трех очков.

Оставалось всего пять туров, и красно-белые вполне могли побороться за второе золото РПЛ подряд. Однако поражения от «Урала» (1:2) и «Ахмата» (1:3) подкосили чемпионские амбиции «Спартака». В итоге красно-белые заняли лишь третье место, пропустив вперед еще и ЦСКА.

Бронзовые медали не устроили руководство клуба, и по окончании сезона «Спартак» затеял перестройку. В течение года коллектив покинули почти все лидеры команды и даже главный творец чемпионства — Каррера.

Говорят, что «Зенит» своими 7:1 испепелил «Спартак». Однажды красно-белые уже восстали из пепла в похожей ситуации. Что будет на этот раз?