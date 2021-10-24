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Азмун догнал Вагнера Лав по голам в РПЛ. До «Спартака» Сердар не мог забить почти два месяца

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
24 октября, 20:25
24 октября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак». Сердар Азмун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
24 октября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак». Сердар Азмун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Следующий гол сделает его лучшим бомбардиром-легионером лиги.
Зенит — Спартак
&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Зенит» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча двух столиц

«Зенит» уничтожил «Спартак» в главном матче тура. Интрига погибла уже к перерыву, когда питерцы вели 4:0, а Азмун оформил дубль и достиг отметки в 85 голов в чемпионате России.

По этому показателю иранец, выступающий в России с 2013 года, догнал Вагнера Лав, который за время выступления в ЦСКА наколотил 85 мячей в 169 матчах. Азмуну для достижения этой отметки понадобилось 203 игры в чемпионате России.

Публикация от FC Zenit (@zenit_spb)

Оба гола «Спартаку» иранец забил в одном стиле — ударом головой после навеса с правого фланга от Ярослава Ракицкого. На 20-й минуте после розыгрыша углового с Венделом украинец отправил мяч в штрафную, где Азмун продавил Айртона и не оставил шансов Максименко.

Второй гол пришел после прямой подачи Ракицкого с углового. Литвинов и Зобнин пытались помешать Азмуну, но Сердар все равно оформил дубль.

Следующий гол сделает иранского форварда лучшим бомбардиром-легионером в истории лиги. Притом что в последнее время у Азмуна с голами было не очень — после того как Сердар не смог уйти из «Зенита» в европейский клуб в летнее трансферное окно, началась безголевая серия иранца.

С 26 августа Азмун не забивал на протяжении девяти матчей в чемпионате, Лиге чемпионов и матчах за сборную Ирана.

В этом сезоне у форварда «Зенита» семь голов — в списке лучших бомбардиров РПЛ он делит второе место с Федором Смоловым.

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