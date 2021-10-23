Защитник «Зенита» Сантос допустил возможность выступления за сборную России
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос отметил, что он принял бы предложение выступать за сборную России.
— Малкома и Клаудиньо иногда спрашивают о переходе в сборную России. На самом деле это невозможно, потому что они, как и вы, уже играли на Олимпиаде за Бразилию. Но если бы такой вариант существовал — вы бы согласились?
— Конечно! Если бы был такой шанс и такое предложение — воспользовался бы им. Многие бразильцы играют за сборные других стран. Даже в Испании и Италии. В Бразилии огромное количество футболистов, далеко не у всех есть возможность выступать за национальную команду. При этом у каждого есть мечта сыграть на чемпионате мира против сильнейших игроков планеты. Поэтому ребята и решаются на смену футбольного гражданства. Это нормально, — цитирует бразильца РИА «Новости».
27-летний Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. Вместе с командой он дважды стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок (дважды) страны.
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