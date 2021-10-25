Дзюба поздравил себя с тем, что обошел Веретенникова. Почему на самом деле рекорда РПЛ пока нет

Все из-за автогола в Томске, который записан на Янбаева.

Вчера форвард Артем Дзюба забил свой 144-й гол в чемпионате России — так считает сам футболист «Зенита», а также несколько источников.

В частности, Артема с рекордом поздравил официальный сайт «Зенита». «Артем Дзюба — отныне лучший бомбардир в истории чемпионата России. Сине-бело-голубые поздравляют Артема Дзюбу с отличным статистическим достижением и желают поднять рекордную планку на максимально возможную высоту!» — говорится в заявлении.

«Безумно счастлив забить 144-й гол и установить рекорд», — написал сам Дзюба вчера после победы над «Спартаком» 7:1 в своем Instagram.

Но РПЛ вчера официально на своих ресурсах отметила, что Дзюба забил 143-й гол в чемпионатах, сравнявшись с Олегом Веретенниковым, а не установил новый рекорд.

Дело в спорном голе сезона 2010-го, когда 22-летний форвард «Томи» в матче 21-го тура отправлял мяч в ворота «Локомотива», откуда его мог выбить защитник Ренат Янбаев. Но игрок «Локо» сделал это неуклюже и наоборот добил мяч в сетку.

В том эпизоде Дзюба здорово принял мяч после заброса из глубины, переиграл защитника Башу и пробил Гильерме, который зацепил мяч, но не остановил его. В голе большая заслуга Артема, хоть и финальное касание было за Янбаевым.

В эфире мяч сначала записали на Дзюбу, что было показано и в графике трансляции, но позже лига переписала этот мяч на Янбаева. И «Локо» грустно начал заметку о матче на своем официальном сайте: «На табло и в протоколе остались лишь две фамилии — Алана Гатагова и, к сожалению, Рената Янбаева».

Тем не менее многие спортивные ресурсы записали мяч в Томске на Артема, а не игрока «Локомотива».

Формально это автогол, ведь последним касание по мячу сделал Янбаев, а по духу автор забитого мяча — Дзюба. Так считает любительский сайт «100 бомбардиров», который ведет статистику голов российских игроков. Автор статистики Александр Азаркович на сайте отметил, что не согласен с протоколами и уверен, что гол должен быть записан на Дзюбу.

«Протокол и пресса практически единодушны, записывая автогол Янбаеву, и это более чем огорчительно. Мне кажется очевидным, что игрок, пытающийся выбить мяч, который летит (или катится, или ползёт) в ворота, не может считаться автором автогола. Как бы коряво он при этом ни сыграл. Янбаев не сумел вынести мяч, к тому же помешал сделать это Шишкину; его можно посчитать виновником гола, да и то косвенным. Но никак не автором», — объяснил Азаркович.

Перед матчем со «Спартаком» Дзюба, похоже, был уверен, что у него 142 гола, и размышлял о том, что может только догнать Веретенникова, а не обогнать.

«Догнать такую легенду, как Веретенников, было бы очень приятно. Я его видел, кстати, на дне рождения Слуцкого. Сфотографировался со всей его семьей, сказал: «Ждите, скоро вас побью». Он посмеялся, а супруга его ответила: «Мы с удовольствием ждем, не сомневаемся в вас!» — сказал Дзюба в интервью пресс-службе клуба.

Подтверждение тому, что форвард не предполагал обойти Веретенникова, — он не подготовил специальную футболку по такому поводу. Скорее всего, его ввели в заблуждение сообщения на различных сайтах уже после матча.

В статистику «СЭ» тоже вкралась ошибка в 2010 году, которую мы теперь исправляем. И данные РПЛ, и видеоповтор дают понять, что в матче «Томь» — «Локомотив» случился автогол Янбаева.

Веретенникова пока не обошли, хотя сам он признавался, что вообще не следил за статистикой своих голов.

«Общее количество я поначалу не считал. Когда начали каждую неделю публиковать в «Спорт-Экспрессе» «Клуб 100» российских бомбардиров, то он попадался на глаза, конечно. Я примерно знал, сколько у меня голов. Но не сказать, что особенно следил за своей статистикой», — рассказывал Веретенников.

Весной прошлого года тренер «Рубина» допускал, что Дзюба обгонит его: «Это вполне реально. Лично мы не знакомы. Есть ли у него мотивация догнать меня? У любого уважающего себя форварда есть мотивация добиться какой-то высокой отметки по количеству забитых мячей».

Тем не менее нет сомнений, что Артем побьет рекорд этой осенью: впереди у «Зенита» матчи с «Динамо», «Уралом» и «Нижним Новгородом» — уже в них форвард может забить гол, который без всяких разногласий сделает его лучшим бомбардиром чемпионатов России.