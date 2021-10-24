Сергей Семак выразил поддержку Рую Витории после разгромной победы над «Спартаком»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями после матча со «Спартаком» (7:1) в 12-м туре Тинькофф РПЛ. Он выразил поддержку тренеру соперников Рую Витории.
«Бывают матчи, когда многое получается. И, главное, голы, — сказал Семак в эфире канала «Матч премьер». — Бывает, что ничего не залетает, как с Тулой, а бывает, что все залетает. Поздравляю команду и болельщиков с заслуженной победой. Такие матчи бывают редко. Сегодня был наш день. Хочу поддержать тренера «Спартака» и команде. Таки матчи, к сожалению, бывают в спорте и в футболе. Сегодня был наш день.
Мостовой? сложно, когда не получаешь игровой практики. Нужно ждать (своего шанса — прим. «СЭ») и выходить на поле. Я рад Андрея. В любом матче есть ошибки, мы разберем его. Сегодня порадуемся, а дальше будем работать. Это был один из матчей, которых нас ждет еще очень много.
Дзюба начал матч на скамейке. Нам нужно было использовать пространство. Сегодня вышли быстрые, мобильные игроки. У нас не 11 человек в команде. Каждый должен быть готов. С завтрашнего дня будем думать о следующем матче. Нужно понять с точки зрения качества игры, куда надо двигаться дальше«.
По дублю в составе победителей сделали Сердар Азмун и Андрей Мостовой.
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