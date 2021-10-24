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Сергей Семак выразил поддержку Рую Витории после разгромной победы над «Спартаком»

Семак поддержал тренера «Спартака» Виторию после крупной победы «Зенита»
21:26
Сергей Семак и Руй Витория.
Сергей Семак и Руй Витория.
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями после матча со «Спартаком» (7:1) в 12-м туре Тинькофф РПЛ. Он выразил поддержку тренеру соперников Рую Витории.

«Бывают матчи, когда многое получается. И, главное, голы, — сказал Семак в эфире канала «Матч премьер». —  Бывает, что ничего не залетает, как с Тулой, а бывает, что все залетает. Поздравляю команду и болельщиков с заслуженной победой. Такие матчи бывают редко. Сегодня был наш день. Хочу поддержать тренера «Спартака» и команде. Таки матчи, к сожалению, бывают в спорте и в футболе. Сегодня был наш день.

Мостовой? сложно, когда не получаешь игровой практики. Нужно ждать (своего шанса — прим. «СЭ») и выходить на поле. Я рад Андрея. В любом матче есть ошибки, мы разберем его. Сегодня порадуемся, а дальше будем работать. Это был один из матчей, которых нас ждет еще очень много.

Дзюба начал матч на скамейке. Нам нужно было использовать пространство. Сегодня вышли быстрые, мобильные игроки. У нас не 11 человек в команде. Каждый должен быть готов. С завтрашнего дня будем думать о следующем матче. Нужно понять с точки зрения качества игры, куда надо двигаться дальше«.

По дублю в составе победителей сделали Сердар Азмун и Андрей Мостовой.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Ювентус

Ф1 (0)

25%

1.57

X2

18%

1.79

ТМ 3.5

15%

1.44
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Барселона 1
Реал 2
Матч завершен

Ф2 (0)

24%

1.86

П2

21%

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1X

17%

1.58
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Спартак 1
Матч завершен

П1

28%

1.53

ТБ 2.5

23%

1.64

Обе забьют - да

19%

1.75

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Евгений Петров все материалы автора

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