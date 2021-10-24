Фанаты «Зенита» анонсировали матч со «Спартаком» видео с Федуном, Салиховой и Виторией, которые обсуждают свиней
Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» перед матчем 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» в своем Telegram-канале опубликовало QR-код.
Как отмечается в сообщении, он якобы необходим фанатам гостей для посещения сегодняшнего матча, который пройдет в Санкт-Петербурге.
«Информационный фон все мрачнее. Вводятся новые локдауны и запреты. Футбол пока еще держится, но с проклятыми qr кодами. Например, фанатам гостей перед посещением сегодняшнего матча постановили получить на госуслугах вот такой код», — говорится в сообщении.
Код ведет на небольшое видео с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном, его женой Заремой Салиховой и тренером красно-белых Руем Виторией в главных ролях. На видео они живо обсуждают свиней, а герой Витории говорит, что не хотел бы быть свиньей.
Напомним, питерские болельщики уже обыгрывали «Черное зеркало» и «Спартак» — после победы «Зенита» в полуфинале Кубка летом 2020 года на вираже появился баннер с Федуном и надпись «Black Mirror. Episode #1». В том эпизоде премьер-министр Великобритании совокупляется со свиньей ради спасения принцессы страны.
Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет сегодня, 24 октября, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало игры — в 19.00 по московскому времени.
«Зенит» с 23 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 17 баллами располагается на 7-й строчке.
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