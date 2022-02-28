«Зенит» — «Рубин»: все голы матча РПЛ

«Зенит» обыграл «Рубин» в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ и вернулся на первое место в таблице.

Матч, который прошел в Петербурге, закончился со счетом 3:2 в пользу хозяев.

49-я минута: гол Юри Алберто

Дебютный гол Юри Алберто в России ? pic.twitter.com/6wfX7vDWg5 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 28, 2022

55-я минута: гол Сутормина с пенальти

Ломовицкий завалил Клаудиньо, а Сутормин отлично справился с пенальти ? pic.twitter.com/yoTsJ9HUUn — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 28, 2022

61-я минута: первый гол Лисаковича

Лисакович спокойно убежал от защиты и переиграл Одоевского ? pic.twitter.com/ymwlgvoTRC — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 28, 2022

67-я минута: второй гол Лисаковича

Мощный рывок Лисаковича с левого края? pic.twitter.com/PCzPi5ew9Z — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 28, 2022

90+2-я минута: гол Сергеева