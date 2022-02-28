«Зенит» — «Рубин»: судья правильно отменил гол Вендела, ВАР работают очень долго

На 45+2-й минуте матча 19-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Рубин» Вендел открыл счет, второй ассистент Михаил Иванов положение «вне игры» у Юри Алберто не зафиксировал, арбитр Евгений Кукуляк засчитал взятие ворот.

В действия коллег вмешались видеоассистенты Сергей Карасев и Игорь Демешко. Они потратили немало времени на проверку эпизода, а затем предложили Кукуляку убедиться, что он поступил неправильно. Судья, изучив видеозапись, быстро отменил свое первоначальное решение.

И поступил правильно. Потому что в момент удара по воротам Вендела Юри Алберто находился за линией офсайда и мешал вратарю «Рубина».

Эпизод матча 19-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Рубин».