Феерический матч «Зенита» и ЦСКА! Привоз Соболева, стычка Семака с Виктором и победный гол на 90+8-й минуте

Пополнение в золотой коллекции РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

05 сентября, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Первые ощущения, что у «Зенита» наступил серьезный кризис, возникли еще две недели назад. После поражения от «Спартака» (0:2) вопросы к команде Сергея Семака (и особенно к атаке) наверняка возникли у многих.

Но дальше петербуржцы победили «Факел» в чемпионате, а затем разгромили махачкалинское «Динамо» в Кубке. И как минимум выровняли впечатления от игры и результатов. Поэтому встреча с ЦСКА интриговала особенно сильно.

К тому же сине-бело-голубые лишились Вендела из-за травмы и пробуют разные варианты. На этот раз в паре с Барриосом вышел недавно перешедший из «Локомотива» Карпукас. Еще более удивительным оказалось сочетание центральных защитников Андраде — Алип. Дивеев был дисквалифицирован, а Нино остался на скамейке.

ЦСКА же подходил к матчу в статусе единственной команды РПЛ, которая после шести туров не потерпела ни одного поражения: три победы и три ничьи. Правда, последние недели добавили тревоги. Сначала команда Игдисамова едва не упустила победу над «Акроном» (2:2), а затем проиграла «Ростову» в Кубке. При этом кадровая ситуация остается тяжелой — из-за травм тренеру приходится регулярно перетряхивать состав и искать новые сочетания. Возможно, в том числе потому Игдисамов впервые попробовал схему 3-4-3 с Виктором, Даниловым и Абдулкадыровым в роли оборонительного трио.

Впрочем, стартовый отрезок буквально не оставил времени на тактические размышления. Уже на первой минуте Джон Джон заработал угловой, Глушенков подал, а Андраде выиграл верх и попал в перекладину. А чуть позже Глушенков опасно выстрелил после прохода Джона.

События развивались настолько быстро и стремительно, что уже на 7-й минуте футбол вообще отошел на второй план. Жоао Виктор подобрал укатившийся в аут мяч, Семак выбил его из рук защитника ЦСКА, а тот толкнул тренера в ответ — началась массовая стычка. Виктор получил желтую, предупреждение выписали и главному тренеру «Зенита», который на несколько минут даже ушел в подтрибунное помещение, но затем вернулся.

Сергей Семак и Жоао Виктор. Фото ФК «Зенит»

Показалось, что «Зенит» слишком впечатлился этим эпизодом, так как ЦСКА забрал себе мяч. Правда, гости катали его преимущественно на своей половине поля, не особо понимая, каким образом подключить футболистов атаки — длинные передачи не проходили.

Во второй половине тайма петербуржцы немного сбавили темп, однако продолжали контролировать игру. Особенно активно работал левый фланг Веги и Джон Джона, а Глушенков постоянно искал свободные зоны между линиями. Один из таких рывков закончился фолом Абдулкадырова перед штрафной и желтой карточкой, но сам Максим со стандарта пробил прямо в Торопа. Еще через минуту Луис Энрике попал в руку защитнику ЦСКА из центра штрафной — ВАР решил, что рука была прижата.

ЦСКА весь тайм отбивался, и тем удивительнее было увидеть назначенный в ворота «Зенита» пенальти. Уже в добавленное время Соболев неаккуратно сыграл в своей штрафной, зарядив локтем в лицо Абдулкадырову. Судья Андрей Прокопов отправился смотреть повтор, после чего уверенно показал на точку, а Обляков хладнокровно пробил в девятку.

Во втором тайме «Зенит» ожидаемо продолжал контролировать мяч, но ЦСКА после перерыва уже не позволял хозяевам играть так свободно, как раньше. Армейцы опустились ниже, спокойно справлялись с навесами и прострелами, а сами при первой возможности пытались убегать в контратаки.

Семак же явно хотел добавить динамики — в перерыве заменил Мантуана на Волкова, позже выпустил Сантоса, Педро и Аугусто. Главными источниками угрозы оставались Джон и Глушенков, которые постоянно пытались доставить мяч в штрафную, только, в отличие от первого тайма, долгое время по-настоящему убойных моментов у ворот Торопа уже не возникало.

В концовке темп будто немного упал, но это было лишь затишье перед бурей. За 10 минут до конца встречи Глебов снова прорвался по своему флангу и выкатил Круговому в убойнейшую зону, но Данил не смог как следует попасть по мячу.

И тут слово взял Соболев — Александр переиграл на втором этаже Абдулкадырова, на котором нарушил правила в первом тайме, и перекинул Торопа. Есть шестой гол в семи встречах РПЛ!

Александр Соболев. Фото ФК «Зенит»

Но это было только начало феерии, которую обе команды устроили в самой концовке. Все началось с того что Матеус Алвес в последний момент снял мяч с ноги Ерохина, а затем в падении попал локтем в лицо Соболеву, но судья зафиксировал фол на самом бразильце.

Армейцы ответили двумя выпадами по флангам. Глебов не смог выцелить дальний угол, но уже спустя несколько секунд Круговой вернул мяч в штрафную, Глебов снова не забил, но Адамов выбил точно на ногу Облякову — 2:1!

Но и это было еще не все. В следующей же атаке «Зенит» чуть снова не сравнял счет — Ерохин в суматохе не смог протолкнуть мяч в створ из вратарской.

Это был последний шанс.