«Будет ли Карпин общаться с Дзюбой? Это надо у него спросить». Интервью Сергея Семака
— Второй матч на сборе в Дубае «Зенит» играет вничью. Какие впечатления от игры?
— Обычный контрольный матч во время тренировочных сборов. Самое главное, что обошлись без травм. Получили хорошую нагрузку, создавали много моментов — можно было больше реализовать. Но и пропустили после своих же ошибок — кто-то по молодости, кто-то из-за усталости их допустил. В общем, будем дальше двигаться, работать. Есть темы для анализа.
— Почему был выбран формат — два тайма по 40 минут?
— У нас недостаточное количество игроков. Так как это был второй контрольный матч, хотели дать футболистам меньше игрового времени. У нас такой возможности нет, поэтому попросили соперника немного сократить длительность встречи.
— Евгений Ким не попал сегодня в заявку, но был на игре. Как его состояние? Почему не играл?
— Он почувствовал небольшой мышечный спазм, поэтому решили его поберечь. Посмотрим, будет ли он готов к следующему матчу.
— Малкома не было в заявке, но на поле он появился. Это был экспромт?
— Малком готовился сегодня сыграть 15-20 минут. Почему он не попал в протокол — для меня загадка. Он пропустил какое-то количество времени, практически не тренировался с нами. А сейчас втягивается и в тренировочный, и в игровой режим.
— Разобрались, что за потасовка случилась в концовке?
— Думаю, там ничего страшного не произошло. Спрошу потом у ребят. Главное, что потасовка не переросла во что-то глобальное. Это эмоции.
— Уместны ли они для контрольного матча?
— Предыдущая игра была более жесткой. Было страшно за Далера Кузяева, там несколько раз очень грубо играл соперник. Сегодня таких откровенных грубостей было мало. Поэтому странно — что могло случиться, чтобы в конце возникла такая потасовка?
Хорошо это или плохо? Это обычное явление. В этом нет ничего экстраординарного.
— Показалось, что сегодня вы использовали разные схемы.
— Нет, просто кто-то из игроков лучше знает, что делать, кто-то — хуже. Отсюда могло сложиться такое впечатление. Тот же Кузнецов никогда не играл в центре. Выбор небольшой, поэтому некоторым пришлось играть на непривычных позициях.
— Это серьезная проблема?
— Это и не хорошо, и не плохо. Такая ситуация может произойти когда угодно. Сегодня так сложились обстоятельства. В первую очередь мы отталкиваемся от игрового времени, которое получают наши основные футболисты.
— Есть ли надежда, что те, кто отсутствовал сегодня, сыграют в следующих матчах?
— Посмотрим. Кто-то может сыграть. Барриос ночью уже улетает в расположение своей национальной сборной. В следующей игре он не сможет нам помочь. Алип, Караваев, Кержаков, Ракицкий потихонечку работают. Может быть, кто-то к нам присоединится из тех, кого сегодня не было.
— Удалось ли пообщаться с Карпиным?
— С Карпиным буквально обменялись парой фраз до матча и после. Он приедет пообщаться с игроками. Спросил, насколько это возможно, учитывая наше расписание. Так что еще с ним поговорим.
— А Карпин не уточнял, с кем конкретно хочет пообщаться?
— Думаю, с кандидатами в сборную России. Вряд ли он хочет поговорить с Дугласом или Барриосом. Будет ли Карпин общаться с Дзюбой? Не знаю, это надо у него спросить.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7