«Будет ли Карпин общаться с Дзюбой? Это надо у него спросить». Интервью Сергея Семака

Главный тренер «Зенита» — после ничьей с «Ботевом» (2:2).

— Второй матч на сборе в Дубае «Зенит» играет вничью. Какие впечатления от игры?

— Обычный контрольный матч во время тренировочных сборов. Самое главное, что обошлись без травм. Получили хорошую нагрузку, создавали много моментов — можно было больше реализовать. Но и пропустили после своих же ошибок — кто-то по молодости, кто-то из-за усталости их допустил. В общем, будем дальше двигаться, работать. Есть темы для анализа.

— Почему был выбран формат — два тайма по 40 минут?

— У нас недостаточное количество игроков. Так как это был второй контрольный матч, хотели дать футболистам меньше игрового времени. У нас такой возможности нет, поэтому попросили соперника немного сократить длительность встречи.

— Евгений Ким не попал сегодня в заявку, но был на игре. Как его состояние? Почему не играл?

— Он почувствовал небольшой мышечный спазм, поэтому решили его поберечь. Посмотрим, будет ли он готов к следующему матчу.

— Малкома не было в заявке, но на поле он появился. Это был экспромт?

— Малком готовился сегодня сыграть 15-20 минут. Почему он не попал в протокол — для меня загадка. Он пропустил какое-то количество времени, практически не тренировался с нами. А сейчас втягивается и в тренировочный, и в игровой режим.

— Разобрались, что за потасовка случилась в концовке?

— Думаю, там ничего страшного не произошло. Спрошу потом у ребят. Главное, что потасовка не переросла во что-то глобальное. Это эмоции.

— Уместны ли они для контрольного матча?

— Предыдущая игра была более жесткой. Было страшно за Далера Кузяева, там несколько раз очень грубо играл соперник. Сегодня таких откровенных грубостей было мало. Поэтому странно — что могло случиться, чтобы в конце возникла такая потасовка?

Хорошо это или плохо? Это обычное явление. В этом нет ничего экстраординарного.

— Показалось, что сегодня вы использовали разные схемы.

— Нет, просто кто-то из игроков лучше знает, что делать, кто-то — хуже. Отсюда могло сложиться такое впечатление. Тот же Кузнецов никогда не играл в центре. Выбор небольшой, поэтому некоторым пришлось играть на непривычных позициях.

— Это серьезная проблема?

— Это и не хорошо, и не плохо. Такая ситуация может произойти когда угодно. Сегодня так сложились обстоятельства. В первую очередь мы отталкиваемся от игрового времени, которое получают наши основные футболисты.

— Есть ли надежда, что те, кто отсутствовал сегодня, сыграют в следующих матчах?

— Посмотрим. Кто-то может сыграть. Барриос ночью уже улетает в расположение своей национальной сборной. В следующей игре он не сможет нам помочь. Алип, Караваев, Кержаков, Ракицкий потихонечку работают. Может быть, кто-то к нам присоединится из тех, кого сегодня не было.

— Удалось ли пообщаться с Карпиным?

— С Карпиным буквально обменялись парой фраз до матча и после. Он приедет пообщаться с игроками. Спросил, насколько это возможно, учитывая наше расписание. Так что еще с ним поговорим.

— А Карпин не уточнял, с кем конкретно хочет пообщаться?