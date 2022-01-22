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«Будет ли Карпин общаться с Дзюбой? Это надо у него спросить». Интервью Сергея Семака

Сергей Семак высказался об общении Валерия Карпина и Артема Дзюбы
Артем Калинин
,  
Екатерина Звенигородская
Артем Дзюба.
Фото ФК «Зенит»
Главный тренер «Зенита» — после ничьей с «Ботевом» (2:2).

— Второй матч на сборе в Дубае «Зенит» играет вничью. Какие впечатления от игры?

— Обычный контрольный матч во время тренировочных сборов. Самое главное, что обошлись без травм. Получили хорошую нагрузку, создавали много моментов — можно было больше реализовать. Но и пропустили после своих же ошибок — кто-то по молодости, кто-то из-за усталости их допустил. В общем, будем дальше двигаться, работать. Есть темы для анализа.

22&nbsp;января. Дубай. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ботев&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. У «Зенита» проблемы — дефицит игроков из-за травм и заболевших. Второй матч сбора закончился потасовкой

— Почему был выбран формат два тайма по 40 минут?

— У нас недостаточное количество игроков. Так как это был второй контрольный матч, хотели дать футболистам меньше игрового времени. У нас такой возможности нет, поэтому попросили соперника немного сократить длительность встречи.

— Евгений Ким не попал сегодня в заявку, но был на игре. Как его состояние? Почему не играл?

— Он почувствовал небольшой мышечный спазм, поэтому решили его поберечь. Посмотрим, будет ли он готов к следующему матчу.

— Малкома не было в заявке, но на поле он появился. Это был экспромт?

— Малком готовился сегодня сыграть 15-20 минут. Почему он не попал в протокол — для меня загадка. Он пропустил какое-то количество времени, практически не тренировался с нами. А сейчас втягивается и в тренировочный, и в игровой режим.

Артем Дзюба (слева). Матч «Зенит» — «Ботев» на сборах закончен досрочно из-за потасовки

— Разобрались, что за потасовка случилась в концовке?

— Думаю, там ничего страшного не произошло. Спрошу потом у ребят. Главное, что потасовка не переросла во что-то глобальное. Это эмоции.

— Уместны ли они для контрольного матча?

— Предыдущая игра была более жесткой. Было страшно за Далера Кузяева, там несколько раз очень грубо играл соперник. Сегодня таких откровенных грубостей было мало. Поэтому странно — что могло случиться, чтобы в конце возникла такая потасовка?

Хорошо это или плохо? Это обычное явление. В этом нет ничего экстраординарного.

— Показалось, что сегодня вы использовали разные схемы.

— Нет, просто кто-то из игроков лучше знает, что делать, кто-то — хуже. Отсюда могло сложиться такое впечатление. Тот же Кузнецов никогда не играл в центре. Выбор небольшой, поэтому некоторым пришлось играть на непривычных позициях.

Валерий Карпин. «Дзюба готов пойти навстречу сборной? Странная формулировка — пусть тренируется и играет». Интервью Валерия Карпина

— Это серьезная проблема?

— Это и не хорошо, и не плохо. Такая ситуация может произойти когда угодно. Сегодня так сложились обстоятельства. В первую очередь мы отталкиваемся от игрового времени, которое получают наши основные футболисты.

— Есть ли надежда, что те, кто отсутствовал сегодня, сыграют в следующих матчах?

— Посмотрим. Кто-то может сыграть. Барриос ночью уже улетает в расположение своей национальной сборной. В следующей игре он не сможет нам помочь. Алип, Караваев, Кержаков, Ракицкий потихонечку работают. Может быть, кто-то к нам присоединится из тех, кого сегодня не было.

— Удалось ли пообщаться с Карпиным?

— С Карпиным буквально обменялись парой фраз до матча и после. Он приедет пообщаться с игроками. Спросил, насколько это возможно, учитывая наше расписание. Так что еще с ним поговорим.

— А Карпин не уточнял, с кем конкретно хочет пообщаться?

— Думаю, с кандидатами в сборную России. Вряд ли он хочет поговорить с Дугласом или Барриосом. Будет ли Карпин общаться с Дзюбой? Не знаю, это надо у него спросить.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
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  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 1
Вест Хэм 0
Матч завершен

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
Валерий Карпин
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
18
16
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

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 10 1 2
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 15 1 0
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Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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