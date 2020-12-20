Полгода «Зенита»: стабильность или стагнация?

Собкор «СЭ» в Санкт-Петербурге подводит итоги первой половины сезона для сине-бело-голубых.

Результат в России

Летом «Зенит» выиграл три титула подряд — взял золото РПЛ, стал обладателем Кубка и Суперкубка России. Подобное в элитных лигах Европы в 2020 году удалось только «ПСЖ» (Кубок лиги, чемпионат, Кубок Франции) и «Баварии» — двум командам, которые уже давно считаются главными фаворитами своих чемпионатов.

Трофейный хет-трик «Зенита» заставил рассуждать и о гегемонии сине-бело-голубых. Конечно, только двух подряд первых мест в премьер-лиге, об этом, возможно, говорить еще рано, но слишком уж убедительными были эти победы. Состав у питерцев превосходит любого другого соперника по премьер-лиге, с финансами все в порядке, с достижениями на внутренней арене — теперь тоже. У невского коллектива есть все, чтобы закрепиться на вершине таблицы надолго.

Этому сезону пока сложно дать однозначную оценку, даже если оставить за скобками Лигу чемпионов. Год назад «Зенит» ушел на зимний перерыв с преимуществом в десять очков над ближайшим конкурентом — тоже после 19 туров. Сейчас отрыв составляет всего четыре, и только в последних трех матчах РПЛ питерцы были похожи на свой золотой образец.

Результат в Европе

Однако весной сине-бело-голубым предстоит выступать без фактора, отягощавшего борьбу в РПЛ, — еврокубков. Поэтому «Зенит» — главный претендент на победу в чемпионате. Правда, болельщики едва ли довольны подобной жертвой, и призывы отправить Сергея Семака в отставку неслучайны: поклонники сине-бело-голубых удовлетворены результатами на внутренней арене, но хочется еще и прогресса.

В прошлом сезоне «Зенит» впервые после трехлетнего перерыва попал в ЛЧ и до последнего тайма группового этапа боролся за выход в 1/8 финала. Группа оказалась не самой сложной — я не склонен оправдывать выступления команды тем, что «Лейпциг» и «Лион» в итоге дошли до полуфинала турнира. В любом случае последнее место в квартете выглядело катастрофой, хотя Семак с такой оценкой не согласился.

Но тогда «Зенит» оправдывало то, что он долго не играл в Лиге чемпионов, а тренера — не самый большой европейский опыт. В этом году все оказалось еще хуже — на бумаге группа попалась проще, однако чемпионы России набрали в ней всего одно очко. Технически шаг назад «Зенит» не сделал — нельзя опуститься ниже четвертого места. Но формально это именно регресс: команда стала опытнее, соперники достались не сильнее, а очков меньше.

Будущее

Судьба Семака не зависела от последних матчей года, как это преподносили некоторые инсайдеры. Причина проста: перед ним официально не ставили задачу выйти в плей-офф Лиги чемпионов, так что он ее и не провалил. А в России у «Зенита» все хорошо: первое место с отрывом. Кроме того, победа над «Спартаком» перед самым уходом на зимнюю паузу успокоила и руководство, и болельщиков, а ведь запоминается последнее. Сейчас увольнение Семака немыслимо, так что сезон он точно доработает до конца. Если же «Зенит» упустит чемпионство, тогда какие-то решения могут последовать.

Но об этом рассуждать рано. Семак на январских сборах настроен поработать над тактикой (тренер намекал об этом на пресс-конференциях), ведь летом и осенью это было невозможно: перерыв между сезонами оказался мизерным, а в последние месяцы тренерский штаб с трудом собирал основной состав из здоровых игроков.

Трансферы

«Зениту» нужно усиление. Любопытно, что после матча с «Динамо» Семак неожиданно конкретно ответил на вопрос о новичках: «Нам нужен левый вингер или полузащитник, и мы уже не одно трансферное окно ищем исполнителя на эту позицию. И, конечно, нам нужно расти. Может быть, кто-то из команды уйдет, кто-то придет, но требуется увеличивать обойму для конкуренции. Не говоря о том, что надо усиливаться для успешного выступления в еврокубках». А после победы над «Спартаком» добавил: «Трансферная работа должна вестись безостановочно. Нужно смотреть, у кого и когда заканчиваются контракты, нужно делать изменения не тогда, когда все плохо, а когда все хорошо, чтобы выдерживать и эмоциональную составляющую, и качественно улучшать игру команды».

Раньше Семак на тему трансферов говорил обтекаемо, так что эти слова произнес с явным посылом — и менеджмент «Зенита» может их проанализировать и сделать выводы. Очевидно, что в провале команды в Лиге чемпионов виноват не только тренерский штаб, и допускать прежние ошибки уже нельзя. Семак хочет левого вингера, что логично с учетом настроений Дриусси, — значит, необходимо его искать. Семака беспокоит, что у больше десяти футболистов основной обоймы «Зенита» контракты заканчиваются летом 2021-го или летом 2022-го — значит, нужно что-то решать.

Как и год назад, результаты питерцев контрастны — в Европе провал, зато в России лидерство. Но прогресса у «Зенита» за полгода нет — ни с точки зрения результатов, ни с точки зрения тактики. Вопрос только в том, как это назвать — стабильностью или стагнацией?