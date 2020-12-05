Что делать «Зениту»: продать Малкома, купить «десятку»

Чему научит петербуржцев провал в Лиге чемпионов.

«Поднять паруса!» — такой слоган использовал «Зенит» для еврокубковой кампании-2020/21. Однако на деле флот утонул. Как минимум — в двух поражениях от бельгийского «Брюгге», с которым предполагалось соперничество хотя бы за Лигу Европы.

Теперь задачи у сине-бело-голубых стандартные для России: победы в РПЛ и Кубке. Да, слишком скучно. Да, не показательно, учитывая результаты всех наших команд в розыгрыше еврокубков-2020/21. Однако эти задачи необходимы для: а) поддержания статуса топ-клуба; б) того, чтобы попробовать в Европе еще раз.

Знаете, почему «Зенит» становился чемпионом России в последние два сезона? Из-за крутой трансферной политики. Здесь стоит выделить две кампании:

1. Зимнюю-2019, когда были приобретены Азмун, Барриос, Ракицкий.

2. Летнюю-2019 с покупками Караваева, Дугласа Сантоса и Малкома. Впрочем, последний — скорее исключение из нашего списка.

Что делал «Зенит»? Действительно усиливал проблемные позиции. В итоге сине-бело-голубые получили:

— связку Дзюба-Азмун, двух «решальщиков» в нападении;

— лучшего опорника РПЛ — Барриоса;

— центрального защитника Ракицкого, выполняющего ключевую роль в розыгрыше мяча;

— крайних защитников Караваева и Дугласа Сантоса (универсала, способного выйти и в центре обороны, и в опорной зоне) — скорость на флангах и кроссы;

— боль и страдания, связанные с трансфером Малкома за 40 миллионов евро.

Сейчас система главного тренера «Зенита» Сергея Семака дает сбой. Если кратко, то длинные забросы и кроссы на форвардов стали читаемыми даже в РПЛ. А креативной замены такой тактике — нет, что мы и увидели в последнем матче с «Брюгге», где отсутствовал Дзюба.

Могут ли питерцы спасти сезон хотя бы на внутренней арене? И что им делать в перспективе?

Радикальное решение: продать Малкома

Бразилец после прихода почти не показывал своих лучших качеств. Исключая всплеск, случившийся после коронавирусной паузы, когда «Зенит» перешел на 4-4-2 (ромб). Тогда мы частично увидели способности Малкома — особенно впечатлили передачи. Они другие по сравнению с обычной картиной для РПЛ: там, где наши игроки отдали бы назад, экс-барселонец выкручивался и выполнял тонкие пасы.

В остальном — печаль. Ладно оборона... Последите за Малкомом в прессинге или отборе. Это лишь обозначение борьбы без реальных попыток отнять мяч. Человек просто бежит за оппонентом. Так когда-то делал Дриусси, но даже его чему-то научили с точки зрения защиты.

Но что же с атакой? У Малкома — две результативные передачи за все время в РПЛ. А брали-то его зачем? Вряд ли за голами — в «Зените» есть кому забивать. А для того, чтобы разнообразить слишком простую тактику. Чем? Бразильской техникой обыгрыша один в один, а еще — передачами под удар накоротке. Мы же видим следующее: дриблинг ради дриблинга и стандартные для «Зенита» кроссы в штрафную.

Кажется, куда больше пользы от молодого Мостового. Посмотрите, как ускоряется и обостряется игра с выходом Андрея! И даже от Сутормина, который хотя бы борется за место в старте, а потому — неравнодушен.

Transfermarkt.de уже оценивает Малкома в 35 миллионов евро, хотя пиковой стоимостью были 45 миллионов. Может быть, «Зениту» продать бразильца?

Пользы — мало. Травм — много. Заработать — пока можно. Если ему скучно в России с «Химками» и «Тамбовом», то пусть возвращается в Европу. Хотя бы в Лигу 1, где он зажигал в «Бордо».

Пока еще не поздно.

Напрашивающееся решение: купить «десятку»

Именно «десятку», а не Вендела. Его амплуа — «бокс-ту-бокс». А зачем петербуржцам такой игрок, если есть Оздоев? Ставить Вендела на эту позицию от безысходности — не лучшая идея.

Значит, нужен креативный атакующий хавбек. Недаром сообщалось об интересе «Зенита» к полузащитнику ЦСКА Николе Влашичу. Функционал — такой же, как и у Малкома: дриблинг, хитрые передачи под удар, способность разогнать атаку. А вот равнодушия — нет. Вы же видите, как Никола отдается на поле! Может быть, причина — не пламенная любовь к армейскому клубу (все же легионер), а желание проявить себя и уехать в более статусный чемпионат. Учитывая последнее, важную роль в подобном трансфере могут сыграть деньги «Зенита». Предназначенные как ЦСКА, так и самому хорвату в виде зарплаты.

Не продадут Влашича — можно вернуться к кандидатуре условного Де Пауля. Тем более возможная продажа Малкома освободит одно легионерское место в заявке.

Итог

Состав у «Зенита» — топовый. К примеру, Ивановича своевременно заменили Ловреном. А если принимать во внимание возраст Дзюбы, то и здесь пока отчаиваться не стоит. Во-первых, Артем в форме: лучший бомбардир петербуржцев в РПЛ (7 голов). Во-вторых, есть Ерохин и Мостовой, способные сыграть на этой позиции.

А вот система — устаревшая. Недаром «десятка» — самая креативная позиция на поле. Приобретение такого футболиста вдохнет в «Зенит» творчество. Может, тогда Семак откажется от схемы 4-4-2 и бесконечных кроссов напополам с длинными передачами?