«Зенит» победил, не напрягаясь. «Химки» ничего не смогли сделать с чемпионом

Легкая победа Семака.

Еще один золотой матч

Во многих компьютерных играх после полного прохождения основного сюжета герою дают побродить по локациям для выполнения различных заданий. Ты вроде уже все сделал, что требуется, но до финиша пока не дошел — можно бегать, получать удовольствие и экспериментировать.

«Зенит» четвертый год подряд оказывается в такой ситуации. Главная задача уже выполнена, и можно повеселиться, а заодно отметить титул. Очень удобно, что последний домашний матч чемпионата выпал именно на эту субботу — клуб мог и поблагодарить болельщиков за поддержку в этом сезоне, и отпраздновать с ними успех.

Благодарность болельщикам и от болельщиков

К примеру, на игру с «Химками» «Зенит» приехал на обновленном автобусе — с золотой пленкой и надписью «чемпионы!» на ней. А после матча фанатов ожидало красочное световое шоу и даже концерт с Клавой Кокой и диджей-сетами Барриоса, Одоевского и Мостового. Подвезли к матчу и золотые футболки. К предыдущей игре с «Локомотивом» клуб не успел их смастерить, потому что не ожидал поражения «Динамо», а тут все было готово — после финального свистка игроки облачились в золотое и поблагодарили зрителей.

Болельщики тоже преподнесли подарок клубу и городу. За час до игры по Приморскому парку Победы состоялся проход фанатов, шум от которого было слышно даже на другом конце Санкт-Петербурга.

К игре «вираж» подготовил красочный чемпионский перформанс, а заодно поздравил с победой Сердара Азмуна и Ярослава Ракицкого: иранцу посвятили баннер с надписью «С чемпионством, Колхозник», а украинцу — «С чемпионством, Ярик».

Алип — страхующий

Но празднования не отменяют оставшихся матчей. И Сергей Семак накануне игры сказал, что намерен выставлять сильнейших. Одной из причин он назвал соблюдение спортивного принципа: по его мнению, нельзя против одних играть на полную мощность, а против других — резервистами.

Семак не обманул — состав на «Химки» сильно напоминал основной. Но некоторые изменения стоит отметить. Кержаков из-за небольшого повреждения не попал в заявку, и вместо него впервые с февраля вышел Одоевский. В запасе остался Кузяев, и на привычный правый фланг вернулся Сутормин. Предоставили отдых Чистякову — защитник впервые в этом году не вышел в основе.

Самое любопытное изменение — структурное. «Зенит» начал игру по схеме 3-4-3, причем страхующим центральным защитником был Алип, а сбоку от него — Барриос и Дуглас Сантос. Но по ходу первого тайма команда внезапно перестроилась на 4-4-2, причем в опорную зону переместился Дуглас (видимо, чтобы в центре обороны остались левша и правша).

Овации Жиркову

Еще до перестроения «Зенит» открыл счет — Сергеев забил в четвертом матче подряд, на этот раз с изощренной передачи Юри Алберто. Бразильский форвард еще до перерыва тоже отправил мяч в ворота, но гол отменили из-за офсайда.

Вообще у «Зенита», разумеется, было солидное преимущество как по ударам, так и по владению мячом. «Химки» даже в матче с лишенным мотивации чемпионом с трудом переходили центр поля и почти не создавали моменты. Хотя во втором тайме Одоевский ярко проявил себя, когда уверенно сыграл на выходе, сорвав аплодисменты «Газпром Арены».

В перерыве «Зенит» неожиданно устроил чествование футболиста команды соперника — Жирков уже почти год не играет за сине-бело-голубых, но в городе его отлично помнят и любят. На память ему подарили мяч с автографами игроков.

Дзюбу, напротив, «вираж» традиционно ожесточенно освистал при выходе на замену — кажется, даже сильнее обычного. Но Артем снова никак не отреагировал на эмоции. И не забил.

До финального свистка «Зенит» нехотя доминировал, почти не отдавал мяч и спокойно сохранил комфортный счет. «Химки» ничего не могли сделать с чемпионом, лишенным турнирной мотивации.