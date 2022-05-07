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«Зенит» победил, не напрягаясь. «Химки» ничего не смогли сделать с чемпионом

«Зенит» дома обыграл «Химки» в матче 28-го тура РПЛ
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
7 мая. «Зенит» — «Химки» — 1:0.
Фото ФК «Зенит»
Легкая победа Семака.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
07 мая, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:0
Химки
Голы
Сергеев, 13 (1:0)
Зенит
Одоевский Дуглас Сантос (Адамов, 61) Круговой Алип Барриос Вендел (Мостовой, 62) Клаудиньо Сутормин Юри Алберто (Ерохин, 71) Малком (Оздоев, 61) Сергеев (Дзюба, 70)
Химки
Лантратов Идову Тихий Волков Григалава Глушаков Главчич (Юран, 46) Кухарчук Магомедов (Жирков, 73) Садыгов (Лоуренс, 46) Руденко (Жумабеков, 79)
Предупреждения
Адамов 90+1’  - 
Судьи
Амелин (Тула) Кобзев (Москва) Иванов (Кострома)
ВАР
Фролов (Москва) Чельцов (Москва)

Еще один золотой матч

Во многих компьютерных играх после полного прохождения основного сюжета герою дают побродить по локациям для выполнения различных заданий. Ты вроде уже все сделал, что требуется, но до финиша пока не дошел — можно бегать, получать удовольствие и экспериментировать.

«Зенит» четвертый год подряд оказывается в такой ситуации. Главная задача уже выполнена, и можно повеселиться, а заодно отметить титул. Очень удобно, что последний домашний матч чемпионата выпал именно на эту субботу — клуб мог и поблагодарить болельщиков за поддержку в этом сезоне, и отпраздновать с ними успех.

Радостный форвард &laquo;Зенита&raquo; Малком и&nbsp;защитник Дуглас Сантос. «Зенит» господствует в России. Питер взял четвертое золото подряд

Благодарность болельщикам и от болельщиков

К примеру, на игру с «Химками» «Зенит» приехал на обновленном автобусе — с золотой пленкой и надписью «чемпионы!» на ней. А после матча фанатов ожидало красочное световое шоу и даже концерт с Клавой Кокой и диджей-сетами Барриоса, Одоевского и Мостового. Подвезли к матчу и золотые футболки. К предыдущей игре с «Локомотивом» клуб не успел их смастерить, потому что не ожидал поражения «Динамо», а тут все было готово — после финального свистка игроки облачились в золотое и поблагодарили зрителей.

Болельщики тоже преподнесли подарок клубу и городу. За час до игры по Приморскому парку Победы состоялся проход фанатов, шум от которого было слышно даже на другом конце Санкт-Петербурга.

К игре «вираж» подготовил красочный чемпионский перформанс, а заодно поздравил с победой Сердара Азмуна и Ярослава Ракицкого: иранцу посвятили баннер с надписью «С чемпионством, Колхозник», а украинцу — «С чемпионством, Ярик».

Алип — страхующий

Но празднования не отменяют оставшихся матчей. И Сергей Семак накануне игры сказал, что намерен выставлять сильнейших. Одной из причин он назвал соблюдение спортивного принципа: по его мнению, нельзя против одних играть на полную мощность, а против других — резервистами.

Семак не обманул — состав на «Химки» сильно напоминал основной. Но некоторые изменения стоит отметить. Кержаков из-за небольшого повреждения не попал в заявку, и вместо него впервые с февраля вышел Одоевский. В запасе остался Кузяев, и на привычный правый фланг вернулся Сутормин. Предоставили отдых Чистякову — защитник впервые в этом году не вышел в основе.

Самое любопытное изменение — структурное. «Зенит» начал игру по схеме 3-4-3, причем страхующим центральным защитником был Алип, а сбоку от него — Барриос и Дуглас Сантос. Но по ходу первого тайма команда внезапно перестроилась на 4-4-2, причем в опорную зону переместился Дуглас (видимо, чтобы в центре обороны остались левша и правша).

Иван Сергеев с&nbsp;одноклубниками по &laquo;Зениту&raquo; после гола в&nbsp;ворота &laquo;Локомотива&raquo;. «Зенит» — российская «Бавария». Не вина питерцев, что они выигрывают чемпионат вполноги

Овации Жиркову

Еще до перестроения «Зенит» открыл счет — Сергеев забил в четвертом матче подряд, на этот раз с изощренной передачи Юри Алберто. Бразильский форвард еще до перерыва тоже отправил мяч в ворота, но гол отменили из-за офсайда.

Вообще у «Зенита», разумеется, было солидное преимущество как по ударам, так и по владению мячом. «Химки» даже в матче с лишенным мотивации чемпионом с трудом переходили центр поля и почти не создавали моменты. Хотя во втором тайме Одоевский ярко проявил себя, когда уверенно сыграл на выходе, сорвав аплодисменты «Газпром Арены».

В перерыве «Зенит» неожиданно устроил чествование футболиста команды соперника — Жирков уже почти год не играет за сине-бело-голубых, но в городе его отлично помнят и любят. На память ему подарили мяч с автографами игроков.

Дзюбу, напротив, «вираж» традиционно ожесточенно освистал при выходе на замену — кажется, даже сильнее обычного. Но Артем снова никак не отреагировал на эмоции. И не забил.

До финального свистка «Зенит» нехотя доминировал, почти не отдавал мяч и спокойно сохранил комфортный счет. «Химки» ничего не могли сделать с чемпионом, лишенным турнирной мотивации.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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ЦСКА 0
Сочи 1
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10%

1.90

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1.52

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16%

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1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
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