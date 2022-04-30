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«Зенит» господствует в России. Питер взял четвертое золото подряд

«Зенит» победил «Локомотив» и выиграл чемпионат России в четвертый раз подряд
Гоша Чернов
Корреспондент
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Радостный форвард «Зенита» Малком и защитник Дуглас Сантос.
Фото Global Look Press
До второй звезды на гербе осталось лишь одно чемпионство.

Финиш гонки

Во всех последних турах чемпионата России «Зенит» играл после «Динамо». И это считалось небольшим преимуществом бело-голубых: они все время догоняли команду Сергея Семака и действовали ей на нервы.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
30 апр, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:1
Локомотив
Голы
Керк, 4 (0:1), Сергеев, 27 (1:1), Малком, 42 (2:1), Мостовой, 77 (3:1)
Зенит
Кержаков Чистяков Дуглас Сантос Алип (Круговой, 46) Барриос Вендел (Оздоев, 82) Клаудиньо Кузяев (Ерохин, 87) Юри Алберто (Мостовой, 72) Малком (Дзюба, 82) Сергеев
Локомотив
Гильерме Едвай Мампасси Ненахов Рыбус Баринов (Бабкин, 60) Жемалетдинов (Марадишвили, 82) Петров (Миранчук, 72) Карпукас (Бека Бека, 82) Керк Изидор (Камано, 72)
Предупреждения
Мампасси 45+4’, Ненахов 90’
Судьи
Москалев (Воронеж) Лунев (Новосибирск) Петросян (Ростов-на-Дону)
ВАР
Чистяков (Азов) Усачев (Ростов-на-Дону)

В 27-м туре все перевернулось: уже «Зенит» получил преимущество, так как к моменту старта встречи с «Локомотивом» знал о сенсационном поражении «Динамо» от «Урала». А это означало, что победа над железнодорожниками гарантирует сине-бело-голубым четвертый титул подряд.

На бумаге все выглядело идеально и даже символично. 2 мая 2021 года «Зенит» именно в матче с «Локомотивом» оформил третье подряд чемпионство, разгромив соперника со счетом 6:1. И это был «Локо» в расцвете, сметавший всех на своем пути. Нынешняя красно-зеленая команда нестабильна и борется не за чемпионство, а за гипотетические еврокубки.

Иван Сергеев забивает в&nbsp;ворота &laquo;Локомотива&raquo;. «Зенит» — «Локомотив»: видео голов матча РПЛ

Интрига ожила и умерла

Конечно, «Зенит» в такой ситуации считался безоговорочным фаворитом. Год назад команда была максимально настроена на победу — и добилась ее. Сейчас у нее тоже была повышенная мотивация, ведь в апреле «Зенит» Семака золото еще не брал. Но все поначалу пошло совсем не по сценарию невского клуба. Уже на 4-й минуте Кержаков отвратительно принял передачу от Алипа и подарил гол Керку. И по ходу первого тайма у вратаря «Зенита» были еще две грубые ошибки, которые могли привести к пропущенным мячам. Одоевского даже отправили разминаться.

В атаке у хозяев тоже все было сложно. В первые 20 минут «Зенит» ни разу не ударил по воротам, если не считать отмененного гола Сергеева. А потом еще и Клаудиньо получил травму и долго корчился от боли. К счастью, все обошлось: бразилец разбегался и даже поучаствовал в первой результативной атаке. Именно он подал на Юри Алберто, а тот скинул мяч Сергееву.

После этого «Зенит» уже было не остановить — хозяева увеличили темп, и еще до перерыва Малком забил победный мяч. Правда, третьего гола сине-бело-голубым пришлось ждать до 77-й минуты, но и «Локо» второй тайм провалил. Даже при счете 2:1 сомнений в неминуемом не было. «Зенит» вновь защитил чемпионский титул.

Снова первые

Для «Зенита» это четвертое золото подряд и девятое — за всю историю. До звезды на эмблеме, о которой все в Санкт-Петербурге мечтают давно, осталось всего одна победа в чемпионате. Кто бы мог подумать летом 2018 года, что команда наберет ход так быстро?

«Зенит» — российский гегемон. Это было ясно еще год назад, после третьего подряд золота. Далеко не всем, конечно, нравится такое неприличное преимущество петербургской команды. И нет сомнений в том, что в только что погибшей чемпионской гонке почти все болельщики нейтральных клубов поддерживали «Динамо».

Почти как «Спартак» Романцева

Четыре титула подряд — это очень много. В истории СССР и России такой серии добивался только «Спартак» Олега Романцева (всего там было шесть титулов — 1996-2001). Это была величайшая команда с легендарным тренером, на успехах которой выросло целое поколение болельщиков.

Нынешний «Зенит» — тоже великий, и на его победах тоже растут фанаты. Но, конечно, его величие сейчас сложно принять и осознать. Те, кто не любит «Зенит», уверены: у Семака сильнейший и самый дорогой состав в лиге, так что с ним первым может быть любой. Но почему-то у Роберто Манчини и Мирчи Луческу не получилось. Да и Андре Виллаш-Боаш взял лишь одно золото.

Непризнанное доминирование

Семак любит подчеркивать, что у его команды нет никакого существенного преимущества в чемпионате. Всего несколько недель назад он отметил, что доминирования «Зенита» в лиге нет. Но что это тогда? Четыре года подряд одна и та же команда бронирует золото задолго до финиша: 27-й, 26-й, 28-й и снова 27-й тур. Всякий раз чемпионская гонка в итоге кажется мистификацией. Даже сейчас, после двух подряд поражений «Динамо», «Зенит» оказался в девяти очках от ближайшего преследователя. А была ли гонка?

Сила «Зенита» в скромности — в том, что Семак не признает доминирование команды и тактично отзывается о всех на пресс-конференциях. В «Зените» нет скандалов — во всяком случае публичных. Даже без спортивного директора клуб умудряется прилично усиливаться — Клаудиньо, Сергеев и Юри Алберто точно входят топ лучших приобретений сезона. Даже Алип, которого брали на подмену молодому Хотулеву, помог «Зениту» на финише.

Где у команды Семака слабые места? Наверное, в воротах, что показала и игра с «Локомотивом». Но, судя по всему, это незначительная проблема. Основной недостаток команды Семака в том, что у нее нет конкурентов. Появятся ли они в будущем? От этого зависит, как долго будет продолжаться гегемония.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
21
35
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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