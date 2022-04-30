«Зенит» господствует в России. Питер взял четвертое золото подряд
Финиш гонки
Во всех последних турах чемпионата России «Зенит» играл после «Динамо». И это считалось небольшим преимуществом бело-голубых: они все время догоняли команду Сергея Семака и действовали ей на нервы.
В 27-м туре все перевернулось: уже «Зенит» получил преимущество, так как к моменту старта встречи с «Локомотивом» знал о сенсационном поражении «Динамо» от «Урала». А это означало, что победа над железнодорожниками гарантирует сине-бело-голубым четвертый титул подряд.
На бумаге все выглядело идеально и даже символично. 2 мая 2021 года «Зенит» именно в матче с «Локомотивом» оформил третье подряд чемпионство, разгромив соперника со счетом 6:1. И это был «Локо» в расцвете, сметавший всех на своем пути. Нынешняя красно-зеленая команда нестабильна и борется не за чемпионство, а за гипотетические еврокубки.
Интрига ожила и умерла
Конечно, «Зенит» в такой ситуации считался безоговорочным фаворитом. Год назад команда была максимально настроена на победу — и добилась ее. Сейчас у нее тоже была повышенная мотивация, ведь в апреле «Зенит» Семака золото еще не брал. Но все поначалу пошло совсем не по сценарию невского клуба. Уже на 4-й минуте Кержаков отвратительно принял передачу от Алипа и подарил гол Керку. И по ходу первого тайма у вратаря «Зенита» были еще две грубые ошибки, которые могли привести к пропущенным мячам. Одоевского даже отправили разминаться.
В атаке у хозяев тоже все было сложно. В первые 20 минут «Зенит» ни разу не ударил по воротам, если не считать отмененного гола Сергеева. А потом еще и Клаудиньо получил травму и долго корчился от боли. К счастью, все обошлось: бразилец разбегался и даже поучаствовал в первой результативной атаке. Именно он подал на Юри Алберто, а тот скинул мяч Сергееву.
После этого «Зенит» уже было не остановить — хозяева увеличили темп, и еще до перерыва Малком забил победный мяч. Правда, третьего гола сине-бело-голубым пришлось ждать до 77-й минуты, но и «Локо» второй тайм провалил. Даже при счете 2:1 сомнений в неминуемом не было. «Зенит» вновь защитил чемпионский титул.
Снова первые
Для «Зенита» это четвертое золото подряд и девятое — за всю историю. До звезды на эмблеме, о которой все в Санкт-Петербурге мечтают давно, осталось всего одна победа в чемпионате. Кто бы мог подумать летом 2018 года, что команда наберет ход так быстро?
«Зенит» — российский гегемон. Это было ясно еще год назад, после третьего подряд золота. Далеко не всем, конечно, нравится такое неприличное преимущество петербургской команды. И нет сомнений в том, что в только что погибшей чемпионской гонке почти все болельщики нейтральных клубов поддерживали «Динамо».
Почти как «Спартак» Романцева
Четыре титула подряд — это очень много. В истории СССР и России такой серии добивался только «Спартак» Олега Романцева (всего там было шесть титулов — 1996-2001). Это была величайшая команда с легендарным тренером, на успехах которой выросло целое поколение болельщиков.
Нынешний «Зенит» — тоже великий, и на его победах тоже растут фанаты. Но, конечно, его величие сейчас сложно принять и осознать. Те, кто не любит «Зенит», уверены: у Семака сильнейший и самый дорогой состав в лиге, так что с ним первым может быть любой. Но почему-то у Роберто Манчини и Мирчи Луческу не получилось. Да и Андре Виллаш-Боаш взял лишь одно золото.
Непризнанное доминирование
Семак любит подчеркивать, что у его команды нет никакого существенного преимущества в чемпионате. Всего несколько недель назад он отметил, что доминирования «Зенита» в лиге нет. Но что это тогда? Четыре года подряд одна и та же команда бронирует золото задолго до финиша: 27-й, 26-й, 28-й и снова 27-й тур. Всякий раз чемпионская гонка в итоге кажется мистификацией. Даже сейчас, после двух подряд поражений «Динамо», «Зенит» оказался в девяти очках от ближайшего преследователя. А была ли гонка?
Сила «Зенита» в скромности — в том, что Семак не признает доминирование команды и тактично отзывается о всех на пресс-конференциях. В «Зените» нет скандалов — во всяком случае публичных. Даже без спортивного директора клуб умудряется прилично усиливаться — Клаудиньо, Сергеев и Юри Алберто точно входят топ лучших приобретений сезона. Даже Алип, которого брали на подмену молодому Хотулеву, помог «Зениту» на финише.
Где у команды Семака слабые места? Наверное, в воротах, что показала и игра с «Локомотивом». Но, судя по всему, это незначительная проблема. Основной недостаток команды Семака в том, что у нее нет конкурентов. Появятся ли они в будущем? От этого зависит, как долго будет продолжаться гегемония.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|2 : 3
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|0 : 6
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|2 : 1
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|3 : 1
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0