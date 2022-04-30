«Зенит» господствует в России. Питер взял четвертое золото подряд

До второй звезды на гербе осталось лишь одно чемпионство.

Финиш гонки

Во всех последних турах чемпионата России «Зенит» играл после «Динамо». И это считалось небольшим преимуществом бело-голубых: они все время догоняли команду Сергея Семака и действовали ей на нервы.

В 27-м туре все перевернулось: уже «Зенит» получил преимущество, так как к моменту старта встречи с «Локомотивом» знал о сенсационном поражении «Динамо» от «Урала». А это означало, что победа над железнодорожниками гарантирует сине-бело-голубым четвертый титул подряд.

На бумаге все выглядело идеально и даже символично. 2 мая 2021 года «Зенит» именно в матче с «Локомотивом» оформил третье подряд чемпионство, разгромив соперника со счетом 6:1. И это был «Локо» в расцвете, сметавший всех на своем пути. Нынешняя красно-зеленая команда нестабильна и борется не за чемпионство, а за гипотетические еврокубки.

Интрига ожила и умерла

Конечно, «Зенит» в такой ситуации считался безоговорочным фаворитом. Год назад команда была максимально настроена на победу — и добилась ее. Сейчас у нее тоже была повышенная мотивация, ведь в апреле «Зенит» Семака золото еще не брал. Но все поначалу пошло совсем не по сценарию невского клуба. Уже на 4-й минуте Кержаков отвратительно принял передачу от Алипа и подарил гол Керку. И по ходу первого тайма у вратаря «Зенита» были еще две грубые ошибки, которые могли привести к пропущенным мячам. Одоевского даже отправили разминаться.

В атаке у хозяев тоже все было сложно. В первые 20 минут «Зенит» ни разу не ударил по воротам, если не считать отмененного гола Сергеева. А потом еще и Клаудиньо получил травму и долго корчился от боли. К счастью, все обошлось: бразилец разбегался и даже поучаствовал в первой результативной атаке. Именно он подал на Юри Алберто, а тот скинул мяч Сергееву.

После этого «Зенит» уже было не остановить — хозяева увеличили темп, и еще до перерыва Малком забил победный мяч. Правда, третьего гола сине-бело-голубым пришлось ждать до 77-й минуты, но и «Локо» второй тайм провалил. Даже при счете 2:1 сомнений в неминуемом не было. «Зенит» вновь защитил чемпионский титул.

Снова первые

Для «Зенита» это четвертое золото подряд и девятое — за всю историю. До звезды на эмблеме, о которой все в Санкт-Петербурге мечтают давно, осталось всего одна победа в чемпионате. Кто бы мог подумать летом 2018 года, что команда наберет ход так быстро?

«Зенит» — российский гегемон. Это было ясно еще год назад, после третьего подряд золота. Далеко не всем, конечно, нравится такое неприличное преимущество петербургской команды. И нет сомнений в том, что в только что погибшей чемпионской гонке почти все болельщики нейтральных клубов поддерживали «Динамо».

Четыре титула подряд — это очень много. В истории СССР и России такой серии добивался только «Спартак» Олега Романцева (всего там было шесть титулов — 1996-2001). Это была величайшая команда с легендарным тренером, на успехах которой выросло целое поколение болельщиков.

Нынешний «Зенит» — тоже великий, и на его победах тоже растут фанаты. Но, конечно, его величие сейчас сложно принять и осознать. Те, кто не любит «Зенит», уверены: у Семака сильнейший и самый дорогой состав в лиге, так что с ним первым может быть любой. Но почему-то у Роберто Манчини и Мирчи Луческу не получилось. Да и Андре Виллаш-Боаш взял лишь одно золото.

Непризнанное доминирование

Семак любит подчеркивать, что у его команды нет никакого существенного преимущества в чемпионате. Всего несколько недель назад он отметил, что доминирования «Зенита» в лиге нет. Но что это тогда? Четыре года подряд одна и та же команда бронирует золото задолго до финиша: 27-й, 26-й, 28-й и снова 27-й тур. Всякий раз чемпионская гонка в итоге кажется мистификацией. Даже сейчас, после двух подряд поражений «Динамо», «Зенит» оказался в девяти очках от ближайшего преследователя. А была ли гонка?

Сила «Зенита» в скромности — в том, что Семак не признает доминирование команды и тактично отзывается о всех на пресс-конференциях. В «Зените» нет скандалов — во всяком случае публичных. Даже без спортивного директора клуб умудряется прилично усиливаться — Клаудиньо, Сергеев и Юри Алберто точно входят топ лучших приобретений сезона. Даже Алип, которого брали на подмену молодому Хотулеву, помог «Зениту» на финише.

Где у команды Семака слабые места? Наверное, в воротах, что показала и игра с «Локомотивом». Но, судя по всему, это незначительная проблема. Основной недостаток команды Семака в том, что у нее нет конкурентов. Появятся ли они в будущем? От этого зависит, как долго будет продолжаться гегемония.