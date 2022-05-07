Такого Мозеса «Спартаку» будет не хватать. Красно-белые впервые при Ваноли одержали две победы подряд в РПЛ

И выдали лучший первый тайм.

Победой над «Крыльями» в предыдущем туре «Спартак» вроде бы покончил с унизительной темой вылета из РПЛ. Зато появилась новая. Хотя сложно назвать чем-то новым разговоры о потенциальной смене тренера красно-белых. Как бы то ни было, позиции Ваноли как минимум в инфопространстве стали шаткими. От этого каждый следующий матч имеет большое значение, пусть никаких значимых турнирных задач «Спартак» и не решает. А еще стали постепенно проясняться контуры «Спартака» следующего сезона: бюджет сократится, отток легионеров продолжится. Айртон уехал с концами, вряд ли вернется Ларссон, Жиго уже точно перейдет в «Марсель», на очереди Мозес...

Состав «Спартака» перед игрой в Екатеринбурге понес существенные потери — из-за дисквалификаций не могли играть Жиго, Джикия и Мартинс. Защитников ожидаемо заменили Кофрие и Чернов, а отсутствие люксембуржца стало поводом для первого выхода Пруцева в спартаковском старте. А самое главное — Ваноли не стал отходить от тактики, которую «Спартак» использовал во втором тайме матча с «Крыльями»: красно-белые были действительно хороши и одержали первую в сезоне волевую победу в чемпионате. Здесь два слагаемых — четыре защитника и Мозес справа.

После ухода Айртона в «Спартаке» решили, что именно Мозес должен заменить бразильца слева. Потенциально нигериец — вообще один из лучших в нашем чемпионате (при должной мотивации), но слева он и близко не показывал своего уровня. На второй тайм с Самарой и с первых минут в Екатеринбурге он вышел на свою привычную позицию. И это совершенно другой уровень! За первый тайм Мозес оформил две голевые передачи и забил сам. Сначала Николсон забил после его подачи с углового, затем — после классной разрезающей передачи.

А потом отличился и сам Мозес, отправив мяч между ног вратаря с острого угла.

Сложно вспомнить, чтобы «Спартак» в этом сезоне хоть кого-то так уверенно укатывал. Особенно на выезде. «Урал» пытался огрызаться, но самое запоминающееся у ворот «Спартака» — это выходы Селихова. Кипер красно-белых несколько раз играл последнего защитника, передавая привет сидящим на трибуне Джикии и Жиго .

Однако выиграть без нервов у «Спартака» не получилось. Неделю назад мы уже видели два совершенно разных тайма в исполнении красно-белых. Здесь тако й пропасти не было, но победа получилась с оговорками. Хотя сразу после перерыва «Спартак» все так же охотно создавал моменты и как-то по-пижонски их транжирил. В ответ «Урал» один гол отыграл — Гаджимурадов отправил мяч между ног Селихова.

Пропустив, «Спартак» перешел на схему с тремя центральными защитниками, и былая яркость в атаке иссякла. До самого финального свистка «Урал» смотрелся интереснее, но больше не забил. Можно говорить, что «Спартак» сыграл по счету и сохранил преимущество в два мяча, а можно снова задать Ваноли вопросы по матч-менеджменту и усомниться в целесообразности его замен и тактических перестроений. Тут уж кому как удобнее.