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Такого Мозеса «Спартаку» будет не хватать. Красно-белые впервые при Ваноли одержали две победы подряд в РПЛ

«Спартак» впервые при Ваноли одержали две победы подряд в РПЛ
Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
Читать «СЭ» в
Виктор Мозес забивает гол.
Фото ФК «Спартак»
И выдали лучший первый тайм.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
07 мая, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
1:3
Спартак
Голы
Николсон, 11 (0:1), Николсон, 26 (0:2), Мозес, 30 (0:3), Гогличидзе, 55 (1:3)
Урал
Помазун Гогличидзе Кузьмичев Герасимов Егорычев Аугустыняк (Юшин, 88) Железнов Мишкич Подберезкин (Евсеев, 88) Шатов (Гаджимурадов, 78) Бикфалви
Спартак
Селихов Кофрие Чернов Литвинов Мозес (Бакаев, 69) Пруцев Хлусевич Зобнин (Денисов, 82) Соболев Николсон (Рассказов, 61) Промес (Игнатов, 69)
Судьи
Москалев (Воронеж) Миневич (Смоленск) Князев (Курск)
ВАР
Чистяков (Азов) Данченко (Уфа)

Победой над «Крыльями» в предыдущем туре «Спартак» вроде бы покончил с унизительной темой вылета из РПЛ. Зато появилась новая. Хотя сложно назвать чем-то новым разговоры о потенциальной смене тренера красно-белых. Как бы то ни было, позиции Ваноли как минимум в инфопространстве стали шаткими. От этого каждый следующий матч имеет большое значение, пусть никаких значимых турнирных задач «Спартак» и не решает. А еще стали постепенно проясняться контуры «Спартака» следующего сезона: бюджет сократится, отток легионеров продолжится. Айртон уехал с концами, вряд ли вернется Ларссон, Жиго уже точно перейдет в «Марсель», на очереди Мозес...

Футболисты &laquo;Спартака&raquo;. Ваноли, верим? Что означает яркая победа «Спартака» над «Уралом»

Состав «Спартака» перед игрой в Екатеринбурге понес существенные потери — из-за дисквалификаций не могли играть Жиго, Джикия и Мартинс. Защитников ожидаемо заменили Кофрие и Чернов, а отсутствие люксембуржца стало поводом для первого выхода Пруцева в спартаковском старте. А самое главное — Ваноли не стал отходить от тактики, которую «Спартак» использовал во втором тайме матча с «Крыльями»: красно-белые были действительно хороши и одержали первую в сезоне волевую победу в чемпионате. Здесь два слагаемых — четыре защитника и Мозес справа.

После ухода Айртона в «Спартаке» решили, что именно Мозес должен заменить бразильца слева. Потенциально нигериец — вообще один из лучших в нашем чемпионате (при должной мотивации), но слева он и близко не показывал своего уровня. На второй тайм с Самарой и с первых минут в Екатеринбурге он вышел на свою привычную позицию. И это совершенно другой уровень! За первый тайм Мозес оформил две голевые передачи и забил сам. Сначала Николсон забил после его подачи с углового, затем — после классной разрезающей передачи.

А потом отличился и сам Мозес, отправив мяч между ног вратаря с острого угла.

Сложно вспомнить, чтобы «Спартак» в этом сезоне хоть кого-то так уверенно укатывал. Особенно на выезде. «Урал» пытался огрызаться, но самое запоминающееся у ворот «Спартака» — это выходы Селихова. Кипер красно-белых несколько раз играл последнего защитника, передавая привет сидящим на трибуне Джикии и Жиго.

Однако выиграть без нервов у «Спартака» не получилось. Неделю назад мы уже видели два совершенно разных тайма в исполнении красно-белых. Здесь такой пропасти не было, но победа получилась с оговорками. Хотя сразу после перерыва «Спартак» все так же охотно создавал моменты и как-то по-пижонски их транжирил. В ответ «Урал» один гол отыграл — Гаджимурадов отправил мяч между ног Селихова.

Пропустив, «Спартак» перешел на схему с тремя центральными защитниками, и былая яркость в атаке иссякла. До самого финального свистка «Урал» смотрелся интереснее, но больше не забил. Можно говорить, что «Спартак» сыграл по счету и сохранил преимущество в два мяча, а можно снова задать Ваноли вопросы по матч-менеджменту и усомниться в целесообразности его замен и тактических перестроений. Тут уж кому как удобнее.

Победная серия, пусть даже и из двух матчей, — достижение для нынешнего «Спартака». Прежде всего с психологической точки зрения. Особенно перед полуфиналом Кубка с «Енисеем», это действительно важный матч в контексте провала в чемпионате.

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Основные источники исследования

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ЦСКА
Сочи

Х2

30%

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ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
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Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
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Шоу Николсона: оформил первый дубль в РПЛ за тайм! Но Ваноли снял его, чтобы удержать победу
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
9
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
10
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
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 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
 1 : 3
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Н. Новгород – Ахмат
 - : -
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8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
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