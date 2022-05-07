Такого Мозеса «Спартаку» будет не хватать. Красно-белые впервые при Ваноли одержали две победы подряд в РПЛ
Победой над «Крыльями» в предыдущем туре «Спартак» вроде бы покончил с унизительной темой вылета из РПЛ. Зато появилась новая. Хотя сложно назвать чем-то новым разговоры о потенциальной смене тренера красно-белых. Как бы то ни было, позиции Ваноли как минимум в инфопространстве стали шаткими. От этого каждый следующий матч имеет большое значение, пусть никаких значимых турнирных задач «Спартак» и не решает. А еще стали постепенно проясняться контуры «Спартака» следующего сезона: бюджет сократится, отток легионеров продолжится. Айртон уехал с концами, вряд ли вернется Ларссон, Жиго уже точно перейдет в «Марсель», на очереди Мозес...
Состав «Спартака» перед игрой в Екатеринбурге понес существенные потери — из-за дисквалификаций не могли играть Жиго, Джикия и Мартинс. Защитников ожидаемо заменили Кофрие и Чернов, а отсутствие люксембуржца стало поводом для первого выхода Пруцева в спартаковском старте. А самое главное — Ваноли не стал отходить от тактики, которую «Спартак» использовал во втором тайме матча с «Крыльями»: красно-белые были действительно хороши и одержали первую в сезоне волевую победу в чемпионате. Здесь два слагаемых — четыре защитника и Мозес справа.
После ухода Айртона в «Спартаке» решили, что именно Мозес должен заменить бразильца слева. Потенциально нигериец — вообще один из лучших в нашем чемпионате (при должной мотивации), но слева он и близко не показывал своего уровня. На второй тайм с Самарой и с первых минут в Екатеринбурге он вышел на свою привычную позицию. И это совершенно другой уровень! За первый тайм Мозес оформил две голевые передачи и забил сам. Сначала Николсон забил после его подачи с углового, затем — после классной разрезающей передачи.
А потом отличился и сам Мозес, отправив мяч между ног вратаря с острого угла.
Сложно вспомнить, чтобы «Спартак» в этом сезоне хоть кого-то так уверенно укатывал. Особенно на выезде. «Урал» пытался огрызаться, но самое запоминающееся у ворот «Спартака» — это выходы Селихова. Кипер красно-белых несколько раз играл последнего защитника, передавая привет сидящим на трибуне Джикии и Жиго.
Однако выиграть без нервов у «Спартака» не получилось. Неделю назад мы уже видели два совершенно разных тайма в исполнении красно-белых. Здесь такой пропасти не было, но победа получилась с оговорками. Хотя сразу после перерыва «Спартак» все так же охотно создавал моменты и как-то по-пижонски их транжирил. В ответ «Урал» один гол отыграл — Гаджимурадов отправил мяч между ног Селихова.
Пропустив, «Спартак» перешел на схему с тремя центральными защитниками, и былая яркость в атаке иссякла. До самого финального свистка «Урал» смотрелся интереснее, но больше не забил. Можно говорить, что «Спартак» сыграл по счету и сохранил преимущество в два мяча, а можно снова задать Ваноли вопросы по матч-менеджменту и усомниться в целесообразности его замен и тактических перестроений. Тут уж кому как удобнее.
Победная серия, пусть даже и из двух матчей, — достижение для нынешнего «Спартака». Прежде всего с психологической точки зрения. Особенно перед полуфиналом Кубка с «Енисеем», это действительно важный матч в контексте провала в чемпионате.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
9
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
10
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|5 : 2
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|1 : 3
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0