Эволюция «Зенита»: Дзюба вернулся, игра низом осталась

Чемпион России продолжает подготовку к возобновлению сезона

В четверг сине-бело-голубые провели первые матчи на втором сборе в ОАЭ. В обоих крупно победили соперников из Армении.

Сразу — об изменениях в составе. Как известно, после первого сбора из «Зенита» в «Рубин» перешел полузащитник Леон Мусаев. Кроме того, в Санкт-Петербург вернулся Кирилл Щетинин, где будет восстанавливаться от небольшого повреждения. Зато прилетели Артем Дзюба и Андрей Лунев, которые пропустили первую часть подготовки из-за коронавируса. Очевидно, что оба пока не в форме — во-первых, голкипер и форвард «Зенита» лишь недавно выздоровели, а во-вторых, не тренировались в январе, в отличие от партнеров по команде. Но в четверг и Лунев, и Дзюба получили по полчаса игрового времени.

Улучшается ситуация с травмированными. Ерохин на пути к возвращению в состав, Азмун занимается по индивидуальной программе, но должен быть готов к кубковому матчу с «Арсеналом» (20 февраля). Восстановился Ракицкий: украинец не играл на первом сборе, но в матче с «Араратом-Арменией» провел полчаса.

Кроме того, на днях в расположение основной команды из «Зенита-2» прибыли полузащитники Сергей Чибисов и Максим Левин. Сергей Семак объяснил их вызов тем, что на данный момент у тренерского штаба не хватает футболистов на два состава. И тот, и другой целиком провели встречу с «Ноа».

«Зенит» (Россия) — «Арарат-Армения» (Армения) — 4:0 (1:0)

Голы: Сутормин, 30 — с пенальти (1:0). Малком, 67 (2:0). Малком, 71 (3:0). Вендел, 81 (4:0).

«Зенит»: Кержаков — Сутормин, Ловрен, Хотулев (Ракицкий, 60), Дуглас Сантос — Барриос, Оздоев, Вендел — Малком, Дриусси (Дзюба, 60), Мостовой.

Состав «Зенита» в матче с «Араратом». Фото «СЭ»

В первом матче дня «Зенит» играл с чемпионом Армении, и Семак решил выставить стартовый состав, близкий к оптимальному. Конечно, с оговорками: у Азмуна, Дзюбы, Ракицкого и Лунева не все идеально со здоровьем и формой, поэтому их выход в основе был исключен. Отметим ключевые детали игры.

Схема 4-3-3. «Зенит» обкатывал эту расстановку в матче с «Уралом» и сейчас вновь решил сыграть в три нападающих. Вероятно, это вынужденная мера, ведь ни Азмун, ни Дзюба не были готовы к выходу в основе. Зато Дриусси вышел на любимой позиции центрфорварда, но сыграл средне. Мостовой и Малком действовали на флангах, часто менялись местами и были заметны. Бразилец оформил дубль, но и российский вингер мог забить.

Активный мелкий пас. Мы уже отмечали это по итогам первого сбора, отметим тенденцию и сейчас: «Зенит» действительно стал чаще играть низом, и это касается не только построения позиционных атак, но и выхода из-под прессинга. До 60-й минуты навесов было очень мало, но с выходом Ракицкого и Дзюбы — не намного больше. Это ожидаемо: логично использовать забросы, когда есть высокий форвард, а у украинца великолепный первый пас из глубины. Однако нужно отметить, что и Ракицкий старался играть низом, даже когда был вариант впереди, и на Дзюбу навешивали не очень часто.

Форма Вендела. Бразилец продолжает прогрессировать и в этой игре запомнился активным движением, а также умными передачами. Точный пас Вендела на первый гол Малкома — шедевр. Семак после матча отметил, что Вендел адаптировался, и добавил: «Я надеюсь, что дело не только в погоде и что он и в чемпионате России будет продолжать на таком уровне».

Рост Хотулева. 18-летний защитник на сборах вынужденно заменял Ракицкого, так как он тоже левоногий. Но его игра уже превзошла ожидания. После матча Семак даже отдельно выделил Хотулева, хотя он крайне редко отмечает кого-то из футболистов, тем более молодых: «Нам понравился Хотулев — в достаточно уверенном для своего возраста состоянии проводит матчи, хорошая левая нога, неплохо работает с мячом».

«Зенит» (Россия) — «Ноа» (Армения) — 3:0 (2:0)

Голы: Чистяков, 25 (1:0). Крапухин, 38 (2:0). Погорелов, 85 (3:0).

«Зенит»: Одоевский (Лунев, 57) — Караваев, Прохин, Чистяков, Круговой — Сазонов, Чибисов — Погорелов, Левин, Жирков — Крапухин.

Состав «Зенита» в матче с «Ноа». Фото «СЭ»

Второй соперник дня — середняк чемпионата Армении, которого тренирует Дмитрий Гунько. На игру с ним Семак бросил молодежь, в том числе недавно прилетевших в ОАЭ Чибисова и Левина. Но это совсем не значит, что интересного в матче с «Ноа» не было.

Схема 4-2-3-1. Больше половины игроков, вышедших в основе, — из «Зенита-2» или молодежного состава «Зенита». А эти команды в большинстве матчей этого сезона играли по схеме 4-2-3-1. Неудивительно, что такую расстановку на встречу с «Ноа» выбрал и Семак. Забавная деталь: Чибисов и Левин играли под чужими номерами 38 и 16 (раньше они принадлежали Мусаеву и Нобоа). Первый действовал на месте опорника, второй — на месте «десятки».

Возвращение Лунева. Вопрос первого номера «Зенита» — один из важнейших. Семак никогда не говорит, кто именно основной голкипер, да и по последним матчам это определить сложно. Лунев выходил на поле в трех декабрьских играх РПЛ, но в каждой из них пропустил. Кержаков неплохо провел осенний отрезок. Начало зимних сборов пропустили оба, однако сейчас они здоровы. В матче с «Ноа» Лунев впервые в году появился на газоне, получил чуть больше получаса.

Прогресс Крапухина. И во второй встрече дня «Зенит» играл в одного нападающего, но на этот раз впереди действовал Станислав Крапухин. Осенью 22-летний форвард забивал почти в каждом матче за «Зенит-2», а на зимних сборах — за основу «Зенита». В четверг Крапухин снова отличился (с передачи Караваева), это его третий гол в январе-феврале. А в концовке еще и отдал результативную передачу на Погорелова.

Следующий товарищеский матч «Зенит» проведет 9 февраля против сборной Иордании. Второй сбор в ОАЭ завершится 12 февраля.