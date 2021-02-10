Дриусси, «Зенит» и «Ривер Плейт». Что происходит?

В Аргентине поднялась волна вокруг возможного возвращения 25-летнего нападающего сине-бело-голубых Себастьяна Дриусси в родной клуб.

Давние слухи

Не новость, что форварду не совсем комфортно в «Зените». Шлейф тянется еще с начала 2019 года, когда Дриусси дал неаккуратное интервью аргентинскому радио. Тогда Себастьян заявил, что совершил ошибку, перейдя в чемпионат России, и посоветовал другим игрокам «Ривер Плейт» хорошенько подумать перед любым трансфером. Позже, правда, футболист все опроверг и обвинил журналистов в том, что они выдернули информацию из контекста. Но в памяти (и в интернете) те слова сохранились.

Летом 2019-го питерцам приходило предложение по Дриусси из Италии, а зимой 2020-го на чемпионов России вышел «Интер Майами», но предложение от клуба Дэвида Бекхэма отклонили.

Дриусси уже тогда всерьез скучал по дому. Да, с ним живет его семья — супруга Ванесса и маленькая дочь Франческа, но родители и друзья в Буэнос-Айресе. И на родине его и любят, и ждут.

«Дерьмовая позиция»

Слухи вокруг «Ривер Плейт» появились давно. В апреле 2020-го сам Дриусси дал интервью, в котором недвусмысленно намекнул: «В России мне не хватает семьи и друзей. Когда я в отпуск приезжаю на родину, у меня возникают разные мысли: «Я хочу вернуться в «Ривер», хочу жить в Аргентине».

Но в Буэнос-Айресе Себу услышали не сразу. Катализатором стал тот самый декабрьский стрим на Twitch, по ходу которого Дриусси как бы вскользь произнес: «Я сильно скучаю по «Риверу», по выступлениям на месте нападающего... Уже три года играю на дерьмовой позиции, и устал. Готов вернуться в любой момент». Конечно, аргентинец и не думал, что кто-то в России узнает об этих словах. Но в наше время такое невозможно скрыть.

Дриусси оштрафовали, но это формальность. В клубе никто не в обиде на аргентинца. Сам Семак признал это сразу же не только словами («возможно, ему не очень подходит та позиция, но он выходит и приносит пользу»), но и делом. В первом же матче после стрима — с дортмундской «Боруссией» — Себастьян появился в центре нападения и забил.

Ностальгия по Буэнос-Айресу

2 февраля журналист аргентинского радио Continental Себастьян Срур написал в Twitter, что «Ривер Плейт» ведет переговоры об аренде Дриусси. При этом в сообщении упоминалось, что аргентинский форвард может бесплатно перейти в «Зенит» летом, так как закончится его контракт. Сразу после появления этой новости я написал Эрнану Берману, агенту Дриусси, который все опроверг. Он сообщил мне, что и переговоров нет, и договор Себы рассчитан до 2022-го (этот же год ранее упоминал спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта).

Но инсайды из Аргентины не прекратились, и почва под некоторыми из них есть. Сейчас точно известно, что «Ривер Плейт» не будет покупать Дриусси — банально нет денег. Но «Ривер» хочет арендовать Себастьяна, что во вторник косвенно подтвердил главный тренер команды Марсело Гальярдо. «Я не скрываю, что почти ежедневно разговариваю с Себой. Мы хотели бы видеть такого игрока в своем составе, — сказал он на пресс-конференции. — Дриусси делает много для того, чтобы трансфер состоялся. Рассчитываем на то, что российский клуб позволит ему уйти. Если это произойдет, примем его».

Интересно, что «Риверу» сейчас не нужен нападающий — клуб в большей степени нацелен на усиление центра обороны. Но Гальярдо высоко ценит Дриусси, а Себастьяну нравится работать с Марсело, при котором нынешний форвард «Зенита» и дорос до статуса звезды в Аргентине. Получается, что клуб готов арендовать Себу, и сам он заинтересован в переходе, о чем уведомлял и руководство сине-бело-голубых. Трансферное окно в Аргентине открыто до 19февраля, теоретически время для переговоров еще есть.

Трансфер: шансы невысоки

Но «Зенит» не хочет отпускать Дриусси. И на то есть объективные причины. Главная — у Семака не все идеально с обоймой в атаке. Азмун все еще травмирован, Дзюба только набирает форму, Ерохин по-прежнему на больничном, а во вторничном матче со сборной Иордании еще и Малком получил повреждение. Не так важно, насколько оно серьезно — бразилец в любом случае пропустит какое-то время, и Дриусси стал бы для него отличной заменой. Но это если восстановление Азмуна затянется. Пока иранец вне игры, аргентинец может рассчитывать на место в стартовом составе на любимой позиции. Собственно, в центре нападения Дриусси и действует на протяжении всех сборов.

Крайне маловероятно, что «Зенит» отпустит Себастьяна в «Ривер Плейт» этой зимой. Продление контракта ради полуторагодичной аренды, о чем пишут аргентинские СМИ, — тоже сомнительная история. Сине-бело-голубые не найдут адекватную замену Дриусси до конца трансферного окна, а это — ключевое.

А вот летом уход последнего из аргентинцев, приобретенных при Манчини, возможен. В клубе вообще многое поменяется, в том числе и в составе. Но «Зенит» в любом случае намерен продать Дриусси, а не отдавать в аренду. В Петербурге понимают, что Себастьян, которому вчера исполнилось 25 — все еще ликвидный товар на рынке. Если ближайшей весной Дриусси будет регулярно играть (а вероятность этого высока), то он обязательно вырастет в цене и привлечет покупателей. А в том, что Себа будет спокойно исполнять свои обязанности, сомнений нет. Дриусси имеет полное право возмущаться, но по отдаче к нему вопросов никогда не возникало.