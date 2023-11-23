Траты клубов РПЛ на зарплаты. «Зенит» — первый с 34 миллионами евро, а кто за ним?

Разбираемся в годовых расходах команд премьер-лиги на выплаты по контрактам.

В футболе, как и в любом виде спорта, многое решают деньги. Самые высокооплачиваемые игроки команд — чаще всего лучшие. Чем выше качество футболиста, тем обычно и выше его доход. А зарплатные расходы часто отражают истинную силу команд.

Чтобы узнать, сколько клубы РПЛ тратят на содержание футболистов, мы обратились к сайту Capology. Его авторы уже много лет публикуют зарплаты игроков ведущих европейских лиг, а недавно стали выставлять в открытый доступ данные бюджетов клубов РПЛ.

Важная информация: суммы указаны в евро, до вычета налогов, без учета премиальных и бонусов. Все данные — Capology.

«Зенит»

Расходы на зарплаты (в год): 34 040 000 евро

Расходы на зарплаты (в месяц): 2 840 000

Средняя месячная зарплата футболиста: 109 100

Зарплатная ведомость в прошлом сезоне: 37 600 000

Мы и сами понимали, что «Зенит» больше всех в премьер-лиге тратит на зарплаты, но получить подтверждение всегда полезно. Если верить Capology, то петербургский клуб в год расходует больше 34 миллионов евро на жалованье игроков. Для РПЛ это солидные цифры, но в английской премьер-лиге, к примеру, «Зенит» обходил бы только «Лутон Таун» и «Шеффилд Юнайтед».

Авторы сайта отмечают, что Барриос после подписания нового контракта и ухода Малкома стал самым высокооплачиваемым футболистом «Зенита» и всей лиги. А еще сине-бело-голубые урезали зарплатный бюджет на три с половиной миллиона евро — на это тоже явно повлияла продажа звездного бразильца.

«Спартак»

Расходы на зарплаты (в год): 30 070 000 евро

Расходы на зарплаты (в месяц): 2 500 000

Средняя месячная зарплата футболиста: 93 000

Зарплатная ведомость в прошлом сезоне: 26 950 000

Второе место «Спартака» тоже не сюрприз. Но разница между годовыми расходами на оклады красно-белых и «Зенита» не такая громадная. В прошлом сезоне она составляла больше 10 миллионов евро, а сейчас — меньше четырех.

Авторы уверяют, что больше всех в «Спартаке» зарабатывает не кто-то из легионеров, а Роман Зобнин. Весной 2021 года Telegram-канал BlackMirror слил зарплатную ведомость красно-белых, и в тех данных тоже лидировал Роман.

«Динамо»

Расходы на зарплаты (в год): 24 080 000 евро

Расходы на зарплаты (в месяц): 2 000 000

Средняя месячная зарплата футболиста: 77 000

Зарплатная ведомость в прошлом сезоне: 20 340 000

В сезоне-2022/23 «Динамо» по зарплатному бюджету не входило даже в топ-5 премьер-лиги, а сейчас рвануло на третье место. При этом, если верить Capology, больше всех в бело-голубом клубе получает капитан команды и защитник сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна. Другой важный для динамовцев южноамериканский легионер Бителло — на четвертом месте по величине дохода. Всего бело-голубые тратят на зарплаты 24 миллиона евро — почти такой же базовый оклад у Харри Кейна в «Баварии».

Лукас Фассон. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локомотив»

Расходы на зарплаты (в год): 22 390 000 евро

Расходы на зарплаты (в месяц): 1 870 000

Средняя месячная зарплата футболиста: 72 000

Зарплатная ведомость в прошлом сезоне: 27 050 000

Если верить аналитикам, «Локомотив» сильнее всех в лиге затянул пояса — годовой зарплатный бюджет красно-зеленых с прошлого сезона сократился на 4,5 миллиона евро, а ведь они находились на втором месте. Падение связано с уходом большого числа иностранцев, которые еще в прошлом сезоне числились в составе железнодорожников. Сейчас у «Локомотива» только два легионера, и оба обходятся ему не очень дорого — Фассон и Митай.

Больше всего в клубе получают игроки, отдавшие «Локомотиву» всю или почти всю карьеру, — Миранчук, Гильерме и Баринов. Дзюба, по сведениям источника, находится на 18-м месте по величине зарплаты, Пиняев — на 15-м. Низковато, но, вероятно, в их контрактах прописаны хорошие бонусы, которые здесь не учитываются.

ЦСКА

Расходы на зарплаты (в год): 22 200 000 евро

Расходы на зарплаты (в месяц): 1 850 000

Средняя месячная зарплата футболиста: 66 000

Зарплатная ведомость в прошлом сезоне: 23 830 000

У ЦСКА в последние три года примерно одинаковый зарплатный бюджет — без каких-либо перегибов. Акинфеев заслуженно на вершине реестра не только по алфавиту — его опыт, уровень, стабильность и преданность обязаны отражаться на банковском счете.

Бюджет в 22 миллиона евро — приличные цифры для России. Но в Италии ЦСКА находился бы где-то между «Вероной» и «Фрозиноне».

«Краснодар»

Расходы на зарплаты (в год): 20 340 000 евро

Расходы на зарплаты (в месяц): 1 700 000

Средняя месячная зарплата футболиста: 77 000

Зарплатная ведомость в прошлом сезоне: 23 020 000

Лидер текущего чемпионата России — только шестой по расходам на зарплаты в лиге. Уже это заслуживает уважения. Хотя история знает похожие примеры — в частности, в прошлом сезоне чемпионом Италии стал клуб с пятым бюджетом в серии А («Наполи»).

Интересно, что, по данным Capology, в «Краснодаре» наибольший оклад у собственного воспитанника — неизвестно, сколько Сперцян зарабатывал бы в «Аяксе», но в родном клубе он явно не бедствует.

«Сочи»

Расходы на зарплаты (в год): 16 120 000 евро

Расходы на зарплаты (в месяц): 1 350 000

Средняя месячная зарплата футболиста: 54 000

Зарплатная ведомость в прошлом сезоне: 17 260 000

Последнее место «Сочи» в премьер-лиге удивляет многих, потому что контрастирует с недавними успехами южан и качеством их состава. Еще одно подтверждение того, что черноморская команда находится не на своем месте, — ее зарплатный бюджет. Даже «Гавр», идущий седьмым в чемпионате Франции, расходует на футболистов на целых пять миллионов евро в год меньше «Сочи».

Футболисты «Рубина». Фото ФК «Рубин»

«Рубин»

Расходы на зарплаты (в год): 15 830 000 евро

Расходы на зарплаты (в месяц): 1 300 000

Средняя месячная зарплата футболиста: 43 000

Казанцы завершили первый круг на 8-м месте и в рейтинге расходов на футболистов тоже замыкают верхнюю половину таблицы. Их бюджет вырос за два года — в сезон вылета из РПЛ «Рубин» тратил на зарплаты 12 миллионов евро, а сейчас — почти 16. На эти деньги можно целый год содержать целого Тибо Куртуа — примерно столько бельгийский вратарь зарабатывает в «Реале».

«Ростов»

Расходы на зарплаты (в год): 15 380 000 евро

Расходы на зарплаты (в месяц): 1 300 000

Средняя месячная зарплата футболиста: 44 000

Зарплатная ведомость в прошлом сезоне: 13 890 000

У «Ростова» почти нет иностранных футболистов, но крепких россиян хватает, поэтому желто-синие — в середине таблицы по зарплатам. Более того, ростовчане еще и увеличили расходы на полтора миллиона евро, если сравнивать с прошлым сезоном. За последний год контракты с «Ростовом» продлили два лидера — Максим Осипенко и Данил Глебов. Нет сомнений, что оба пошли на повышение.

«Ахмат»

Расходы на зарплаты (в год): 13 390 000 евро

Расходы на зарплаты (в месяц): 1 120 000

Средняя месячная зарплата футболиста: 41 300

Зарплатная ведомость в прошлом сезоне: 13 620 000

«Ахмат» находится в зоне вылета премьер-лиги, но по статусу он традиционный середняк. Это отражается и на зарплатах, по уровню которых грозненцы располагаются на 10-м месте в лиге. 13,4 миллиона евро — это сумма, сопоставимая с годовым бюджетом аутсайдера английского чемпионшипа «Куинз Парк Рейнджерс».

«Пари НН»

Расходы на зарплаты (в год): 11 580 000 евро

Расходы на зарплаты (в месяц): 965 000

Средняя месячная зарплата футболиста: 32 000

Зарплатная ведомость в прошлом сезоне: 9 200 000

В Нижний Новгород полтора года назад пришел могучий спонсор, что мигом отразилось на росте цифр в зарплатной ведомости. Два года назад волжане тратили на футболистов восемь миллионов евро, спустя сезон — чуть больше девяти, а сейчас перевалили за 11,5. Аналогичную сумму зарабатывает Кевин Де Брейне в «Манчестер Сити» — правда, не за год, а за шесть месяцев.

Ренато Гойкович. Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Оренбург»

Расходы на зарплаты (в год): 10 830 000 евро

Расходы на зарплаты (в месяц): 900 000

Средняя месячная зарплата футболиста: 33 000

Зарплатная ведомость в прошлом сезоне: 10 990 000

«Оренбург» сохранил почти всех лидеров с прошлого сезона, поэтому и годовой бюджет остался почти без изменений. 11 миллионов евро — это приблизительная зарплата Лаутаро Мартинеса или Хакана Чалханоглу в «Интере».

«Урал»

Расходы на зарплаты (в год): 10 710 000 евро

Расходы на зарплаты (в месяц): 890 000

Средняя месячная зарплата футболиста: 34 000

Зарплатная ведомость в прошлом сезоне: 12 570 000

«Урал» летом снизил расходы на зарплаты, но они все равно выше, чем были два года назад — в сезоне-2021/22 черно-оранжевые в совокупности отдавали футболистам 7,3 миллиона евро.

Легионеров в Екатеринбурге достаточно, но самым высокооплачиваемым футболистом команды Capology называет автора первого мяча на ЧМ-2018 Юрия Газинского. Всего «Урал» тратит почти 11 миллионов евро в год — на уровне с «Санкт-Паули» из второй бундеслиги.

«Балтика»

Расходы на зарплаты (в год): 9 560 000 евро

Расходы на зарплаты (в месяц): 800 000

Средняя месячная зарплата футболиста: 31 800

В первом дивизионе у калининградцев был один из самых крупных бюджетов, но в РПЛ им тяжело бороться с грандами с финансовой точки зрения: 14-е место как по результату, так и по совокупной величине окладов. Сумма невелика, но в топ-5 европейских лиг есть сразу два клуба с меньшими расходами на зарплаты — французские «Тулуза» и «Клермон».

«Крылья Советов»

Расходы на зарплаты (в год): 9 080 000 евро

Расходы на зарплаты (в месяц): 760 000

Средняя месячная зарплата футболиста: 28 000

Зарплатная ведомость в прошлом сезоне: 9 570 000

Лучшая команда премьер-лиги, если оценивать разницу между расходами на зарплаты и текущим местом в чемпионате: 15-е против четвертого! Это говорит о том, что «Крылья Советов» умеют выжимать максимум из низкобюджетного состава. 9 миллионов евро — примерно столько же призовых получает бронзовый призер чемпионата России, так что у самарцев есть шанс закрыть расходы на зарплаты бонусом от РПЛ.

«Факел»

Расходы на зарплаты (в год): 7 400 000 евро

Расходы на зарплаты (в месяц): 620 000

Средняя месячная зарплата футболиста: 25 000

Зарплатная ведомость в прошлом сезоне: 7 420 000

«Факел» — еще одна команда, выступающая выше ожидаемого. Причем воронежцы громят прогнозы второй год подряд — в прошлом сезоне они тоже находились на дне рейтинга зарплатных бюджетов, но спаслись от вылета, а сейчас вообще идут десятыми. 7,4 миллиона евро — это даже для итальянской серии В мало, но, кажется, «Факел» и там поборолся бы.