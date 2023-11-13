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Сегодня, 12:00

В топ-3 первого круга — 2 тренера-иностранца. Без еврокубков футбол в РПЛ может расти только через конкуренцию идей и школ!

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Владимир Ивич и Марцел Личка
Владимир Ивич и Марцел Личка.
Фото «СЭ»
Обозреватель «СЭ» — о матче «Спартак» — «Ростов», 15-м туре и завершившемся первом круге.

День Игнатова и Промеса

Первый круг чемпионата России-2023/24 завершился матчем «Спартак» — «Ростов». Ставшим уже классическим противостоянием Валерия Карпина и его бывшей команды.

Но не о Карпине перед игрой все говорили, а о Гильермо Абаскале, который в предматчевом флеш-интервью дерзнул цитатой: «Почему Промес, а не Соболев? Потому что идет дождь, а не светит солнце. Почему Игнатов, а не Соболев? Почему Хесус, а не Соболев?»

Квинси Промес в&nbsp;матче 15-го тура РПЛ против &laquo;Ростова&raquo;. Промес и Игнатов решают, Соболеву дали пять минут. Нервная победа «Спартака» над «Ростовом»

Этим «потому что идет дождь, а не светит солнце» испанский тренер покорил новые вершины ораторского искусства. Оставалось посмотреть, покорит ли через несколько минут вершины искусства футбольного.

Вершины не вершины, а этот раунд Абаскаль выиграл. Как и в матче с «Пари НН», как и во втором тайме с «Локомотивом», с легким, бегущим стартовым составом (обозначил схему как 4-2-2-2 с Промесом и Игнатовым впереди) он оказался прав. Как любит приводить присказку старых футболистов Никита Павлович Симонян, «смотри на тАбло!».

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
12 нояб, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
Ростов

Конечно, Промес был бы в составе в любом случае, в солнце, в дождь или даже в снег. В каком амплуа — другой разговор, но в нападении у него вчера все получалось с легкостью и изяществом, и конкретика была налицо — 112-й гол за красно-белых и результативная передача Михаилу Игнатову. Соболева же в составе заменили — не по позиции, а по факту присутствия на поле — в первую очередь как раз Игнатов (тем более что Абаскаль именно его назвал нападающим), а также Антон Зиньковский и Хесус Медина. У этой тройки твердого места в стартовом составе, в отличие от Промеса, по сезону не было.

Футболисты Данил Пруцев и Михаил Игнатов
Данил Пруцев и Михаил Игнатов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

И мы видели, как играл в своем 101-м матче за «Спартак» Игнатов. Это был его день — как, впрочем, и Квинси, с которым они отдали друг другу голевые передачи и вообще взаимодействовали так, словно выходят на поле вместе всю жизнь. Можно ведь вспомнить еще роскошную «слепую» передачу в конце тайма, когда Виктор Мелехин в момент паса срубил Михаила «с мясом».

Игнатов здорово начал сезон — совершил результативные действия в каждом из трех первых туров, отдав голевые передачи на победные мячи Даниилу Хлусевичу с «Оренбургом» и тому же Промесу с «Балтикой», а затем забив «Рубину». Но потом — как отрезало. В последних встречах Абаскаль начал Михаилу стабильно доверять, вначале результата это не давало и вызывало раздражение немалой части болельщиков. Однако 15-й тур показал, что имел в виду этим доверием испанский тренер.

Не понял я только одного. Неужели больше некого было заменить на 65-й минуте, кроме лучшего игрока матча Игнатова, который и во втором тайме, по крайней мере, по внешнему впечатлению не сбавил? После этой замены ведь игра в атаке у «Спартака» пропала совершенно.

Леонид Федун. «Первый круг для «Спартака» неудачный. Не могу сказать, что «Краснодар» в чем-то сильнее красно-белых». Интервью Леонида Федуна

Впрочем, все решил блицкриг — два мяча к 15-й минуте. При всем при том, что красно-белые непредсказуемы, и 2:0 в их исполнении — никакая не гарантия чего бы то ни было, на сей раз — хватило. Может, потому что «Ростов» до перерыва играл так, что Карпин назвал это «катастрофой». Впрочем, мне такая оценка кажется преувеличением, поскольку в середине того же тайма и у Егора Голенкова с Мохаммедом Мохебби были опасные удары головой, и Даниил Уткин стрелял издали низом очень близко к штанге. Воплотись что-то из этого в гол...

Но слова «бы» в футболе, как известно, не существует — и говорить стоит только о том, что мы видели своими глазами, а не могли увидеть теоретически. А своими глазами мы зафиксировали неудачу Сергея Песьякова в матче с бывшей командой, в которой он играл как раз при Карпине — и это содружество тренера и голкипера сохранилось на годы.

Валерий Карпин и&nbsp;болельщики &laquo;Спартака&raquo;.

Вот только почему-то Карпин считает футболом исключительно розыгрыш мяча от вратаря через короткий пас. И уже далеко не впервые это привело к ошибке Песьякова в передаче при прессинге с последующим голом Квинси. Да и когда забивал Игнатов, мяч пролетел прямо под Сергеем, и не признать это его оплошностью при всем уважении невозможно. Так что дни Игнатова и Промеса помножились на «не день Бекхэма», то есть Песьякова, — и получился итоговый результат.

Да, «Спартак» органически не способен спокойно довести матч до конца, даже когда кажется, что он полностью контролирует ситуацию. Что-то обязательно произойдет, и в данном случае это была рука Руслана Литвинова и реализованный Максимом Осипенко пенальти. Но ни к каким фатальным последствиям это не привело — матч с «Ростовом» «Спартак» все-таки должен был выиграть. Что и произошло.

Евгений Чернов и&nbsp;Александр Соболев. «Почему Абаскаль так отвечает на вопрос про Соболева? Сравните его с Семаком». Белоус о победе «Спартака» над «Ростовом»

«Девочки вышли не биться, а просто бегать на поле». Такую фразу, по словам полузащитника гостей Алексея Миронова, произнес Карпин своим игрокам после финального свистка, характеризуя их игру в первой половине первого тайма — а может, и не только. Журналистам же Карпин сообщил, что его команды в первом тайме на поле не было. А почему — сказал, что донесет свои мысли самим футболистам. Вот и донес. Это к вопросу о роли настроя. Но казалось, что у Карпина с этим никогда проблем не возникало — тем более на «Спартак».

Что же до Абаскаля, то красно-белые набрали семь очков в трех последних матчах при приемлемой игре, а главное — нащупанной даже не схеме, а игровой модели со ставкой на скорость и смену мест в передней линии с быстрым переходом к атаке через Литвинова и Пруцева. До этих туров не было ощущения, что Гильермо понимает, каким путем идет и должна идти команда. Сейчас намек на такое ощущение появился, и это важнее, чем место в таблице.

Повторяю — только намек. Ведь безнадежный проигрыш «Факелу» случился совсем недавно, и тогда, напомню, об Абаскале и «Спартаке» и я, и многие другие говорили совершенно другие вещи. Отрезок из трех туров не может считаться показательным, а вот если таких матчей будет уже шесть и к зимнему перерыву все опять не сломается — тогда будет о чем рассуждать. Пока что забрезжил какой-то лучик света в конце тоннеля, но не более.

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич
Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ивич — первый тренер «Краснодара» из дальнего зарубежья времен борьбы за медали

А место в таблице — сейчас понятие весьма условное. После первого круга между третьим местом, которое занимает «Динамо», и седьмым, на котором идет «Локомотив», — одно очко. Одно — между пятью командами! Не пропусти ЦСКА в компенсированное время от «Факела» (что, впрочем, по мне, выглядело справедливо, исходя из моментов, которые были у хозяев), — армейцы имели бы 27 очков и шли на единоличном третьем месте, а не на пятой строчке, как сейчас. Более того, тогда бы они и от «Зенита» отставали на три очка — расстояние одного матча.

Игровой эпизод в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;. «Краснодар» уберег первое место от «Зенита» и выиграл круг. В битве лидеров — ничья

Все очень, очень плотно. Кроме двух первых позиций, само собой. «Краснодар» с «Зенитом» стабильнее всех преодолевают дистанцию — и то три проигрыша петербуржцев за круг штука во времена Сергея Семака невиданная. Но все идет к тому, что именно эти два клуба разыграют золото, что и качество их очного матча в 15-м туре доказало. Для «быков» факт не просто ничьей на «Газпром Арене», а дебютного выигрыша первого круга должен дать эмоциональную подпитку.

Владимир Ивич, придя в «Краснодар», не был обременен лишними знаниями, в какой футбол играл, играет и должен играть этот клуб. Он пришел добиваться результата и делает это — качественно и профессионально. Может, «Краснодар» не «порхает как бабочка и жалит как пчела» — но все и сразу не бывает. Я не могу сказать, что Ивич сделал ставку на оборону — он сделал ставку на баланс. И забивает команда вполне достаточно, и атакует разнообразно. Просто, может, не так ажурно, как мы привыкли. Но наши ожидания — это наши проблемы.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
11 нояб, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:1
Краснодар

Кстати, обратил внимание на такой нюанс: Ивич — первый тренер «Краснодара» из дальнего зарубежья на постоянной основе во времена борьбы за медали. Собственно, единственным пока был Славолюб Муслин, еще один серб, с которого началось пребывание «быков» в премьер-лиге. Но он уже обладал большим опытом работы в России, брал, например, бронзу с «Локомотивом». Тренером со свежим взглядом на РПЛ его к тому времени назвать было нельзя. Да и говорил он по-русски ненамного хуже, чем мы с вами.

Игровой момент в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;. «Зенит» — «Краснодар». Лучший матч нашего футбола

Далее были Олег Кононов, Игорь Шалимов, Мурад Мусаев, Виктор Гончаренко. Попытка с Даниэлем Фарке, работать с которым команде очень понравилось, прервалась еще до первого тура по нефутбольным причинам. Кстати, Ивича рассматривали и вели с ним переговоры одновременно с немцем, на краснодарском «радаре» он был давно. Вместо Фарке работать теперь уже с молодежью вовремя взяли Александра Сторожука, который совершил маленький подвиг, заняв четвертое место с тем, что было у него в распоряжении.

Но новый состав и новые задачи он не потянул — и теперь ясно, что с Ивичем все было решено правильно. Серб N 1, Муслин, покинул «Краснодар» в 2013 году, серб N 2 пришел десять лет спустя — и все в клубе на юге России стало по-новому. Первый шаг — выход в суперфинал Кубка России, второй мы наблюдаем сейчас. И я очень хочу, чтобы он завершился триумфом.

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич
Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Хотя это будет очень, очень сложно. Такое впечатление, что турбулентность «Зенита», которую нельзя было не увидеть в первые десять туров, закончилась, летчик Семак выровнял лайнер, нашел верный маршрут с тем экипажем, который у него есть. Вот додержись «Краснодар» в Санкт-Петербурге, поведя в счете, — и дело было бы даже не в пятиочковом отрыве, а в психологическом ударе, который «быки» нанесли бы действующему чемпиону. Сейчас же все осталось на своих местах, и борьба, думаю, будет идти до последних туров. А может, и до финального, или даже за его пределами.

Говорят, что готовится заново открыться краснодарский аэропорт. Это будет для «быков» чрезвычайно кстати и хоть как-то подравняет для них логистическую ситуацию с конкурентами. Хотя с Москвой, где у клубов минус три выезда (а в прошлом году, с «Торпедо» и «Химками», было минус пять) по сравнению с остальными, никакого равенства в принципе быть не может.

У остальных же все неровно, победы сменяются поражениями, похвалы — критикой и обратно.

Эдуард Сперцян и&nbsp;Нуралы Алип. «Краснодар» не просто выстоял против «Зенита». «Быки» доказали, что достойны золота РПЛ

Только что Марцела Личку после 3:3 в Сочи после 3:1 ругали напропалую — а теперь, вслед за уверенными 2:0 над его бывшей командой из Оренбурга, давление спало. А совсем нет его, кажется, только над Игорем Осинькиным, чьи «Крылья Советов» делят с «Динамо» и ЦСКА все те же третье-пятое места, формально идут четвертыми — и никто в начале сезона этого не ждал. Как и того уровня зрелищности, который показывает самарская команда, и по этой части, думаю, не будет преувеличением вообще поставить ее на первое место в условной таблице. Но тут нельзя не оговорить то, что над «Крыльями», в отличие от других обитателей верха таблицы, не довлеет фактор результата. У них и у их тренера есть право на ошибку. Проигрыш не навлекает ураган.

Смотрю в таблицу — и бросается в глаза, что много ничьих. У «Динамо» и ЦСКА — аж по семь, что составляет почти половину от числа проведенных матчей! Если бы мы, как во времена позднего Советского Союза, жили при лимите ничейных результатов, который одно время составлял вообще восемь, а потом десять матчей (после этого командам за ничьи не начислялось очков), динамовцам и армейцам было бы сейчас от чего нервничать. Но сейчас у них проблемы другие: у красно-синих — травмы и незалатанные дыры в составе, у бело-голубых — в большинстве матчей отсутствие баланса между атакой и обороной.

У «Локомотива» — шесть ничьих, у «Краснодара» и «Ростова» — по пять. А при том, что всегда бывают бескомпромиссные команды (как, допустим, в прошлом сезоне «Оренбург»), которые или побеждают, или проигрывают, сейчас, за исключением одного клуба, меньше трех мирных исходов нет ни у кого. Исключение же это — «Сочи», занимающий последнее место. И дело тут не в бескомпромиссности, а в слабости на протяжении большей части круга.

Рашид Рахимов
Рашид Рахимов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Рахимов и Ташуев — тренеры-короли концовки первого круга

Вчерашний проигрыш вроде бы оживших в последнее время «барсов» дома «Рубину» показал реальность: на данный момент «Сочи», всего в позапрошлом сезоне бравший серебро, — один из главных, если не главный претендент на вылет. Фактор тренера! Имею в виду — не того тренера, который возглавляет сочинцев сейчас (Александру Точилину предъявить особо нечего), а Владимира Федотова, который занял с ними сначала пятое, а затем второе место.

Игровой эпизод матча &laquo;Факел&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. «Факел» — король концовок РПЛ. Теперь воронежцев не смог сдержать ЦСКА

Из ЦСКА в его нынешнем виде, уверен, он тоже вытягивает максимум. Постоянно сталкиваясь с недокомплектом и травмами, которые любого другого специалиста поставили бы в тупик (взять хотя бы линию обороны), Федотов самым неожиданным образом меняет людям позиции, и на новых футболисты отрабатывают неожиданно сами для себя. Взять хотя бы Максима Мухина, который, будучи центральным полузащитником, в первых играх сезона действовал в атакующей тройке — и вспомните, какой матч выдал против «Локомотива», — а затем в оборонительной. И тоже сломался...

Первый круг нынешнего сезона — несомненный творческий успех, кроме Ивича и Осинькина, для Сергея Юрана, Рашида Рахимова и Сергея Ташуева образца работы в «Факеле».

«Пари НН», от которого до чемпионата никто не ждал ничего, кроме борьбы за выживание, в какой-то момент даже забирался в топ-5, пусть сейчас не обыграл дома «Балтику» и закончил круг на девятой строчке. Ну, так место в десятке и есть объективный максимум нижегородской команды, а все, что выше, — уже аномалия.

Обогнать же себя Юран позволил именно Рахимову, чей «Рубин» установил удивительное для середняка достижение — не пропускает уже пять матчей подряд! «Ахмат», ЦСКА, «Урал», «Балтика» и «Сочи» на пятерых сообразили в ворота Юрия Дюпина ноль голов. Пять «сухарей» кряду для одного голкипера — тоже достижение крутое, тем более если учесть, что его команда еще в прошлом сезоне выступала в первой лиге. После четырех туров у Казани было два очка и десять пропущенных мячей, о том, что у команды совсем распахнута «калитка», не говорил только ленивый, и максимум в каждом втором материале о «Рубине» звучал вопрос, сколько осталось Рахимову.

Илья Помазун (&laquo;Урал&raquo;) в&nbsp;матче против &laquo;Крыльев Советов&raquo;. Помазун наиграл на вызов в сборную. Но Газинский психанул и угробил последние шансы «Урала»

Когда смотришь на то, что происходит с клубом сейчас, важно помнить точку отсчета. Главному тренеру казанцев было крайне сложно, игру в обороне ему приходилось отстраивать, по сути, с нуля. Но он сделал это так, что сейчас у всех глаза на лоб лезут. Рахимову впору лекции читать, как за три месяца можно полное отсутствие защиты превратить в бетон.

Ну а стремительное превращение «Факела» из предельно оборонительной команды начала сезона при Вадиме Евсееве в гармоничную, вполне агрессивную и добивающуюся (по крайней мере, в данный момент) результата при Сергее Ташуеве — отдельная загадка, которая нуждается в анализе. Пару матчей новому тренеру, неудачно начавшему чемпионат в «Ахмате», с которым он в прошлом сезоне занял пятое место, потребовалось для раскачки — очко и ноль голов с «Уралом» и «Рубином» — а потом понеслось. Победы над «Сочи», «Оренбургом», «Спартаком», «Ахматом», ничьи в гостях «Динамо» и дома с ЦСКА, разность мячей в этих шести встречах 9-3 — где тот аутсайдер, который, казалось, не жилец в РПЛ?!

Даже у тех тренеров, которые сейчас переживают сложный период, — Мирослава Ромащенко, Давида Деограсии — были очень успешные отрезки, и у испанца, например, он включил в себя красивый выигрыш у «Зенита». Вот только когда менталитет у команды неустоявшийся, такие успехи во встречах с фаворитами приводят к переоценке себя и длительным безвыигрышным сериям. После «Зенита» у «Оренбурга» — две ничьи и три поражения в пяти матчах.

Но явных аутсайдеров — нет. Плотность в таблице такая, что, занимая после пяти туров первое место, после пятнадцати можно оказаться 12-м — как это произошло с «Уралом», с которым после блестящего старта вообще непонятно что творится. Но мы ведь помним, как способна играть команда Виктора Гончаренко. А разве не было отличных матчей и общего ощущения обученности от «Балтики» Сергея Игнашевича, которая делит с «Ахматом» 14-е место?

Константин Тюкавин (&laquo;Динамо&raquo;) в&nbsp;матче против &laquo;Оренбурга&raquo;. Тюкавин «продлил» контракт прямо по ходу матча и забил. «Динамо» поднялось на третье место

Хоть за последние годы уровень чемпионата РПЛ объективно и упал — есть у меня такое ощущение, что снижение качества футболистов компенсируется достаточно творческой и современной работой тренеров. И в этом смысле хорошо, что тренерский корпус в лиге окончательно не «обрусел»: есть и серб, и чех, и два испанца, и белорус. Только в свободной конкуренции и взаимопроникновении идей и школ может быть залог хорошего, интересного футбола. Тем более в нынешней ситуации, когда нет выхода на международную арену. Он должен быть хотя бы изнутри — за счет людей, которые здесь работают. И учитывая, что два тренера-легионера входят в тройку по итогам первого круга, этот фактор — работает.

Фото «СЭ»
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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«Первый круг для «Спартака» неудачный. Не могу сказать, что «Краснодар» в чем-то сильнее красно-белых». Интервью Леонида Федуна

Тореадор. Маэстро. Гений. Как Абаскаль обыграл «Ростов» и стал павлином. Мнение Егорова
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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