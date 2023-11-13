«Первый круг для «Спартака» неудачный. Не могу сказать, что «Краснодар» в чем-то сильнее красно-белых». Интервью Леонида Федуна
«Тренер переступил через все свои принципы и в конце матча выпустил Соболева»
— «Спартак» завершает первый круг чемпионата победой над «Ростовом». Как оцените игру команды?
— Отлично, что взяли три очка. Команда очень хорошо начала встречу, забила два быстрых гола. Это важная победа, если вспомнить, что последнюю домашнюю победу в РПЛ «Спартак» над «Ростовом» одержал в 2018 году. Слава Богу, что тренер переступил через все свои принципы и в конце матча выпустил Соболева. Если бы не он, то мы бы победу не удержали. Александр хорошо цеплялся за мяч, и только нерасторопность Мозеса не позволила команде забить третий гол.
— Кого еще можете выделить из игроков «Спартака»?
— Снова блестящий матч провел Данил Пруцев. Он выполнил огромный объем работы. Надо посмотреть статистику, сколько он сделал полезных действий. Можно назвать его незаметным героем этого матча.
— Фразой про «переступил через принципы» вы говорите о возможном конфликте между тренером и игроком?
— Я не говорил про конфликт. Сказал, что Абаскаль выпустил игрока, он молодец! Не знаю, что происходит в команде и есть ли в ней конфликты. Я видел только недовольное лицо Соболева, когда он разминался и выходил на поле.
«С теми вложениями, которые были сделаны летом, «Спартак» должен бороться за более высокие места»
— Как оцените результаты «Спартака» после первого круга?
— Первый круг чемпионата России для команды, на мой взгляд, неудачный. С теми вложениями, которые были сделаны этим летом, «Спартак» должен бороться за более высокие места. Я не могу сказать, что «Краснодар» в чем-то сильнее красно-белых. Поэтому нужно делать выводы и идти дальше.
— «Спартак» с сентября играет в чемпионате без Джикии, в центре обороны предпочтение отдается Дуарте и Бабичу. Как оцените прогресс парагвайца за этот год?
— Дуарте был очень хорош против «Ростова», провел отличный матч, чувствовал себя уверенно. Видно, что он прибавил за этот год.
— Есть ощущение, что команда научилась играть без Джикии?
— Давайте подождем и не будем делать поспешных выводов. Время еще есть. Думаю, что Джикия еще поможет «Спартаку», и такое будет не один раз в этом сезоне. Это капитан команды и очень качественный защитник. А что касается темы нового контракта с Георгием, то эти вопросы нужно задавать руководителю клуба Александру Матыцыну или кто там сейчас отвечает за «Спартак». Вы же знаете, что я давно нахожусь вне клубной системы.
— Когда вы посетите матч «Спартака»?
— Когда-нибудь увидите меня на стадионе. Возможно ли в этом году? Посмотрим.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 1
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|1 : 1
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|2 : 1
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|1 : 1
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|0 : 0
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|2 : 0
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|2 : 1
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3