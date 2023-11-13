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«Первый круг для «Спартака» неудачный. Не могу сказать, что «Краснодар» в чем-то сильнее красно-белых». Интервью Леонида Федуна

Константин Белов
Корреспондент
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Леонид Федун.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
«СЭ поговорил с экс-владельцем «Спартака».
Россия. Премьер-лига. 15-й тур
12 нояб, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
Ростов

«Тренер переступил через все свои принципы и в конце матча выпустил Соболева»

— «Спартак» завершает первый круг чемпионата победой над «Ростовом». Как оцените игру команды?

— Отлично, что взяли три очка. Команда очень хорошо начала встречу, забила два быстрых гола. Это важная победа, если вспомнить, что последнюю домашнюю победу в РПЛ «Спартак» над «Ростовом» одержал в 2018 году. Слава Богу, что тренер переступил через все свои принципы и в конце матча выпустил Соболева. Если бы не он, то мы бы победу не удержали. Александр хорошо цеплялся за мяч, и только нерасторопность Мозеса не позволила команде забить третий гол.

Квинси Промес в&nbsp;матче 15-го тура РПЛ против &laquo;Ростова&raquo;. Промес и Игнатов решают, Соболеву дали пять минут. Нервная победа «Спартака» над «Ростовом»

— Кого еще можете выделить из игроков «Спартака»?

— Снова блестящий матч провел Данил Пруцев. Он выполнил огромный объем работы. Надо посмотреть статистику, сколько он сделал полезных действий. Можно назвать его незаметным героем этого матча.

— Фразой про «переступил через принципы» вы говорите о возможном конфликте между тренером и игроком?

— Я не говорил про конфликт. Сказал, что Абаскаль выпустил игрока, он молодец! Не знаю, что происходит в команде и есть ли в ней конфликты. Я видел только недовольное лицо Соболева, когда он разминался и выходил на поле.

«Спартак» в матче 15-го тура дома обыграл «Ростов» (2:1).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«С теми вложениями, которые были сделаны летом, «Спартак» должен бороться за более высокие места»

— Как оцените результаты «Спартака» после первого круга?

— Первый круг чемпионата России для команды, на мой взгляд, неудачный. С теми вложениями, которые были сделаны этим летом, «Спартак» должен бороться за более высокие места. Я не могу сказать, что «Краснодар» в чем-то сильнее красно-белых. Поэтому нужно делать выводы и идти дальше.

— «Спартак» с сентября играет в чемпионате без Джикии, в центре обороны предпочтение отдается Дуарте и Бабичу. Как оцените прогресс парагвайца за этот год?

— Дуарте был очень хорош против «Ростова», провел отличный матч, чувствовал себя уверенно. Видно, что он прибавил за этот год.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo; (2:1). Евгений Чернов и&nbsp;Александр Соболев. «Почему Абаскаль так отвечает на вопрос про Соболева? Сравните его с Семаком». Белоус о победе «Спартака» над «Ростовом»

— Есть ощущение, что команда научилась играть без Джикии?

— Давайте подождем и не будем делать поспешных выводов. Время еще есть. Думаю, что Джикия еще поможет «Спартаку», и такое будет не один раз в этом сезоне. Это капитан команды и очень качественный защитник. А что касается темы нового контракта с Георгием, то эти вопросы нужно задавать руководителю клуба Александру Матыцыну или кто там сейчас отвечает за «Спартак». Вы же знаете, что я давно нахожусь вне клубной системы.

— Когда вы посетите матч «Спартака»?

— Когда-нибудь увидите меня на стадионе. Возможно ли в этом году? Посмотрим.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Леонид Федун
20
34
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 0 : 0
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 2 : 0
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 0 : 2
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 2 : 1
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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