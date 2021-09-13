Автогол, удаление Крыховяка и яркий Сафонов. «Ростов» потрепал «быков» в южном дерби

Тур завершился боевой ничьей «Ростова» и «Краснодара».

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

7-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Краснодар» — 1:1 (1:0)

Голы: Спаич, 29 — в свои ворота (1:0). Сперцян, 65 (1:1).

Нереализованный пенальти: Кабелла, 42 (мимо)

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Терентьев (Поярков, 70), Баштуш, Осипенко, Хаджикадунич, Глебов, Хасимото (Фольмер, 46), Лангович, Альмквист, Комличенко (Соу, 75), Сухомлинов (Гигович, 80).

«Краснодар»: Сафонов, Спаич, Рамирес, Корнюшин, Ионов (Стоцкий, 89), Газинский (Кривцов, 65), Крыховяк, Кабелла (Ильин, 66), Классон, Кайо, Кордоба (Сперцян, 33).

Предупреждения: Сухомлинов, 6. Крыховяк, 6. Альмквист, 41. Комличенко, 44. Газинский, 51. Лангович, 70. Ильин, 90+4.

Удаление: Крыховяк, 30.

Судьи: Матюнин (Москва). Хатуев (Грозный), Ковалев (Реутов).

ВАР: Карасев (Москва). Данченко (Уфа).

13 сентября. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».

Столица, конечно, может привычно поглядывать на это свысока, однако южное дерби — одно из украшений РПЛ последних лет. Со своей историей, где есть эпический для «Ростова» и болезненный для «Краснодара» финал Кубка России. Тот самый, по итогам которого первый трофей в карьере завоевал Артем Дзюба.

Скучных игр между желто-синими и черно-зелеными в последнее время не бывает, и в каждой найдется своя интрига. Даже вроде бы такая банальная, как цель по итогам тура. Подняться в верхнюю часть таблицы для Виктора Гончаренко или уйти из зоны стыков — для Юрия Семина. И здорово, что на берегах Дона разрешили заполнять стадион на четверть вместимости, и сразу после отмечавшегося в воскресенье Дня города болельщики наконец-то получили возможность наблюдать за игрой с трибун «Ростов Арены». Не все, так как правила допуска менялись, но уже что-то.

Как минимум — это эмоции для команды, которая снова принимала топ-клуб и столкнулась с серьезными кадровым проблемами. Норманн уже в Англии, а Мамаев, Байрамян и Калинин — на больничном. В итоге Семин дал шанс 20-летнему Сухомлинову, который в прошлый раз появлялся в старте еще в июльском матче с «Динамо» — при наблюдавшем за дерби с трибуны Валерии Карпине, и 18-летнему уроженцу Ростова Ланговичу, весь опыт которого в РПЛ до понедельника исчислялся 11 минутами при двух выходах на замену.

Только хозяева к этому готовились, наигрывая все на тренировках и в недавнем спарринге со своей молодежкой, а то, что случилось с «Краснодаром» за несколько минут, просчитать невозможно. Сначала — безумная срезка Спаича в собственные ворота, когда соперник даже не навязывал, а скорее обозначал борьбу при фланговой подаче. Спустя минуту — удаление Крыховяка, который в центре чуть не успел к мячу и получил второй «горчичник», наступив шипами на ногу соперника.

Планировавшуюся в тот момент замену травмировавшегося Кордобы на Ильина пришлось отменять и выпускать вместо колумбийца Сперцяна, параллельно сдвигая в центр нападения Ионова. Так и этого оказалось мало, и, когда выполнявший функции ВАР Сергей Карасев подсказал Алексею Матюнину, что Алмквист вместо мяча попал по ноге Спаича, Кабелла с 11-метровой отметки даже не попал в створ.

С такими вводными хотелось понять, как «быки» будут спасать игру. Это ведь гостям требовалось в меньшинстве идти вперед большими силами, тогда как «Ростов» был столь же мудр, как его главный тренер. Играл по счету, не банально оберегая цифры на табло, а старался измотать краснодарцев контролем мяча в позиционном нападении и ситуативно взрываясь контратаками. Примерно так, как в эпизоде, когда слева на ворота вывалился Комличенко, однако в дуэли воспитанников академии «Краснодара» не смог перехитрить Сафонова. В этом и еще нескольких моментах, включая сейв на последних секундах, голкипер словно доказывал Виталию Кафанову, что в октябре сборной без него не обойтись.

Возможно, это был ключевой момент игры, где «Ростову» пришлось в перерыве менять Хасимото на Фольмера. То есть терять часть и без того скромного запаса общекомандного опыта. Между тем придумать что-то оригинальное и тонкое в «Краснодаре» может кто угодно, включая Ионова. Вспоровшая ростовскую оборону передача на сравнявшего счет Сперцяна — один из самых ярких моментов тура.

Завершить его каждый хотел победой. Отсюда нацеленные на атаку замены, когда в игру поочередно вступили Ильин и наконец-то вернувшийся в строй Соу. Но все же весы так и не качнулись в чью-либо сторону, оставшись в не устроившем никого равновесии. Локальные задачи не выполнены, полностью довольным быть невозможно, но, кажется, в этой отнюдь не мирной ничьей можно найти позитив. «Ростов» показал, что за счет выучки и дисциплины может своим порядком бить класс фаворитов, а «Краснодар», который по инерции любят упрекать в мягкотелости, достойно вышел из сложнейшей ситуации.