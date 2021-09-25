«Зенит» переродился. У него теперь идеальная схема и комбинационный футбол

Тренерский штаб Сергея Семака изменил игру чемпиона России.

Долгий переход

Стереотипное представление о «Зените» Семака: скучная схема 4-4-2, постоянные навесы на Артема Дзюбу и левоногий диспетчер Ярослав Ракицкий. На тренерский штаб постоянно сыпались претензии — многие болельщики считали игру «Зенита» невыразительной и слишком прагматичной, отовсюду слышались просьбы перейти на схему с тремя центральными защитниками. Но Семак применял ее только фрагментарно в матчах Лиги чемпионов, а в РПЛ лишь тестировал ее в финальных турах.

В весеннем интервью «СЭ» тренер нечетко ответил на мой вопрос о переходе на модуль 3-Х-Х: «У нас были футболисты, которым проще адаптироваться к схеме с тремя центральными. А сейчас в нашем распоряжении защитники, которые почти не играли по такой расстановке. Перестроение с четверки на пятерку защитников требует времени для того, чтобы какие-то моменты обкатать и наиграть».

К осени ситуация не изменилась: у «Зенита» все еще мало тех защитников, кто хорошо знает расстановку 3-Х-Х. По сути, это только Дмитрий Чистяков. Деян Ловрен ее помнит только по небольшому отрезку в «Ливерпуле» Брендана Роджерса в сезоне-2014/15, но даже тогда тренер предпочитал трио Шкртел — Сако — Эмре Джан. А по Ракицкому Семак еще год назад после поражения от «Лацио» в Лиге чемпионов прямо признал: «Он не совсем понимает систему, потому что всю свою футбольную карьеру играл в четверке, так ему проще. Плюс есть качества, которые не совсем подходят ему для игры в тройке».

Революция из-за кадровых проблем

И что мы видим сейчас? Во-первых, Чистяков второй матч подряд прекрасно справляется с ролью страхующего в самом центре обороны. Вы можете возразить: он упустил Ромелу Лукаку при голе в Лондоне и забил в свои ворота в Казани. Но я предпочитаю смотреть на игру шире и оценивать все 180 минут, а не отдельные эпизоды. И настаиваю: Чистяков провел два приличных матча.

Во-вторых, Ракицкий, который «не совсем понимает систему», совершил больше всех возвратов владения за первый игровой день Лиги чемпионов. С «Челси» украинец превзошел сам себя. Да, в Казани он был не очень заметен, но это из-за персональной опеки Джордже Деспотовича. Что тоже плюс — Ракицкий выключил из игры центрфорварда соперника.

В-третьих, Вильмар Барриос на наших глазах превратился в универсала, а заодно и наверняка вырос в цене. Колумбиец уж точно до этого сентября не играл в центре обороны, но вынужденно опустился туда и заслужил овации за два матча.

Все защитники в новых ролях выглядят органично. Но самое любопытное, что на перестановки Семака подтолкнули проблемы. В Лондон не прилетели Вячеслав Караваев, Ловрен и Магомед Оздоев, а перед матчем с «Рубином» к травмированным присоединился Сердар Азмун. «Это авральный вариант в связи с определенными изменениями в нашем составе», — подчеркнул Семак на пресс-конференции после матча с «Челси».

Подходящая схема

Удивительно, но «авральный вариант» оказался идеальным для полузащиты и нападения «Зенита». Да, для футболистов обороны такая расстановка непривычна, зато остальным хорошо.

При такой схеме чистый опорник-разрушитель не нужен, тем более что Барриос и так есть на поле. Поэтому Далеру Кузяеву с Венделом в центре полузащиты максимально комфортно: они почти освобождены от черновой работы и могут тратить все силы на прессинг, перемещения впереди и создание численного большинства на отдельных участках поля.

Дуглас Сантос и Алексей Сутормин тоже гармоничны на позициях латералей. Последнему эта роль вообще подходит лучше, чем Караваеву, — он играет ближе к атаке, как в «Оренбурге» и «Волгаре», демонстрируя все свои лучшие качества. Дугласа это тоже касается: он хоть и универсал, но склонен к атаке.

Две «десятки» Малком и Клаудиньо — находка сезона. Когда Клаудиньо переходил в «Зенит», возник вопрос с его использованием: в команде образовалась дыра на левой бровке после ухода Себастьяна Дриусси, однако на Олимпиаде бразилец был не так эффективен в этой роли. Подобное можно сказать и о Малкоме: он слишком многогранен, чтобы вечно ставить его на правый фланг. Матч с «Рубином» показал, что оба олимпийских чемпиона могут прекрасно сосуществовать между линиями. Это логично: они отлично знакомы, взаимодействие давно налажено, поэтому они не мешают друг другу на поле. По данным Understat, Клаудиньо сделал целых шесть передач под удар в Казани, а Малком четырежды пробил по воротам. Эффективность — запредельная.

Футбол для публики

Наконец, нападающий. Мышечное повреждение Азмуна избавило Семака от головной боли при выборе состава на «Рубин», но в Лондоне он резал по живому — Дзюба остался в запасе. Еще летом казалось, что дуэт нападающих неразделим, но тренер готов к революции. Схема 3-4-2-1 позволяет большинству хавбеков «Зенита» раскрыть лучшие качества, но в ней нет места кому-то из пары Азмун — Дзюба. И, судя по тенденции старта сезона, «Зенит» и в дальнейшем будет играть в одного форварда. Сейчас предпочтительнее выглядит Дзюба: он и в форме, и здоров. В Казани забил два мяча и напрямую поучаствовал в еще одном голе.

Любопытна и новая роль Дзюбы. Если раньше он часто был целью для подач и отвлекал соперников на себя, создавая пространство для партнеров, то в Казани все было наоборот. «Зенит» показал худший процент лонгболлов от общего числа своих передач за матч в этом сезоне — всего 7,2. При этом Дзюба находился на поле почти 90 минут. Возможно, такая статистика связана с тем, что Ракицкого плотно опекали, но разница все равно заметная: обычно около 12 процентов передач «Зенита» — длинные.

В Казани Семак насытил атакующую треть, так что внимание защитников «Рубина» было сосредоточено на бразильцах, а Дзюба часто оставался один. Но казанцев ничто не спасало, а «Зенит» поразил игрой в короткий пас и трюками. Финт Клаудиньо, когда он одним движением прошел Георгия Зотова и Андерса Дрейера, — один из ярчайших моментов тура.

Опасения

«Зенит» великолепно сыграл в Казани и достойно — в Лондоне, но дистанция пока слишком мала, чтобы делать глобальные выводы. Нужно учитывать эффект неожиданности для соперников: ни Томас Тухель, ни тем более Леонид Слуцкий не ожидали, что «Зенит» выберет именно такую тактику. А Клаудиньо — совсем новый футболист для России, к его манере игры еще никто не привык.

У схемы 3-4-2-1 тоже есть уязвимые места — например, при фланговых контратаках соперника угроза воротам «Зенита» будет высокой. К тому же Ракицкому с Барриосом все еще не подходят эти роли — они могут исполнять их временно, но постоянно им вряд ли понравится играть в центре обороны при схеме 3-Х-Х.

А самое важное — кадры. Повторюсь, что Семак перешел на новую расстановку из-за форс-мажора. Как быть, когда в строй вернутся и Караваев, и Ловрен, и Оздоев, и Азмун? Придется либо возвращаться к прежней модели, либо сажать на лавку кого-то из лидеров. Есть и обратная проблема — при нынешней кадровой ситуации все футболисты основы незаменимы (разве что Дзюбу можно поменять на Александра Ерохина). У «Зенита» по-прежнему одна из самых коротких скамеек в лиге, так что пространства для маневра нет. Конструкция очень хлипкая, хотя и привлекательная.