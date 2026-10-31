«Ребята с нашего двора». Эпизод «Возвращение». Колонка Казакова о воспитанниках «Зенита» и других клубов РПЛ

Колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах, автора Telegram-канала «Футбольные люди» — о новой тенденции в комплектовании составов команд.

Мнение

Мы столько внимания уделили путешествию Андрея Аршавина с Леонидом Слуцким на церемонию вручения «Золотого мяча» — и прожили столько веселых минут, разглядывая и читая появившиеся мемы и афоризмы, что роль Аршавина — футбольного вояжера совершенно затмила другой образ экс-капитана сборной. Пока его несколькими меткими фразами не вернул в информационное пространство Юрий Семин — на следующий день после кубковой победы «Зенита» в Калининграде.

Палыч напомнил, что Андрей стоит у руля футбольной академии сине-бело-голубых — и его критичный взгляд вместе с профессиональными советами принесли плоды, петербуржского молодняка становится все больше. И не только в составе действующего чемпиона. А еще Семин добавил, что кроме Аршавина в клубе есть Сергей Семак, который меняется, все чаще доверяя воспитанникам.

Тезис любопытный, поскольку мы привыкли к бренду «академия «Краснодара» как к главному производителю страны в вопросе подготовки футболистов. Но в прошлом сезоне фокус внимания здесь переключился на ЦСКА, а сейчас сказанное Семиным позволяет посмотреть на ситуацию немного под иным углом, что важно — если вспомнить, как начинались карьеры Измайлова, Пименова, Миранчуков под руководством Палыча.

Журналисты любят искать символизм даже там, где его нет. Поэтому любопытен такой момент — это первый сезон в намеченном плане Минспорта по сокращению числа легионеров и именно сейчас в тройке лидеров как раз те клубы, где своих воспитанников, заигравших в РПЛ, становится все больше. Но если «Динамо» и ЦСКА уже приучили нас к этому, подобные перемены в «Зените» — откровение.

Оно тем удивительнее, что стереотип о ставке петербуржцев на южноамериканский рынок оказался на удивление крепок. Бразильцы никуда не делись, но теперь надо говорить о них как только об одном из векторов селекции. Другой — покупка российских звезд. И вот теперь третий — своя поросль.

Андрей Аршавин. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Переходным, вероятно, стало прошедшее лето. Ведь не так давно Аршавин сетовал, что приток молодежи из академии в первую команду идет не так, как ему хотелось бы. При этом упоминал и другую проблему — что молодому футболисту надо играть, иначе возникает риск пересидеть в запасе основного состава. Можно посмотреть в поисковиках, когда произносились подобные слова (и 2023 год, и январь 2026-го), — и заметить, что сейчас ничего подобного не говорится. Поскольку Семак начал охотнее выпускать молодых.

Самый сложный вопрос — как соблюсти баланс между желанием вводить в состав своих воспитанников и необходимостью решать турнирные задачи. Позади чуть меньше половины турнира РПЛ, интересно будет на финише посчитать, сколько молодых футболистов использовал чемпион и сколько минут они провели на поле.

Кто-то ведь считает, что молодежь выпускают в нашей Премьер-лиге вынужденно, под изменения в лимите. Но сказал же недавно оренбуржец Ведерников, что нет худа без добра — иначе мы столько новых талантов не увидели бы, во главе с Кисляком и Батраковым.

За четыре с половиной года молодых имен в РПЛ появилось немало. И кто-то растит их не только для себя, но и для других. Но в любом случае всех увлекают истории, когда игрок, как Акинфеев или Тюкавин, приходит в клуб в пятилетнем возрасте и постепенно становится одним из его символов. Или когда футболист, как Сафонов или Батраков, уезжает в большой европейский клуб напрямую из воспитавшей его команды. Тема благодатная. Правда и вопросов немало.

Алексей Батраков. Фото Getty Images

Удастся ли «Зениту» довести до стартового состава в ближайшее время несколько выпускников академии? Сможет ли ЦСКА поставить на поток воспроизводство собственных игроков или нынешнее поколение окажется уникальным? Получится ли у «Краснодара» вернуться к мечте об одиннадцати своих воспитанниках в составе?

Но главное — то, что новых имен становится все больше.

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