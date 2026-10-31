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Ребята с нашего двора: колонка Ильи Казакова о воспитанниках «Зенита» и других клубов РПЛ в сезоне 2026/27

«Ребята с нашего двора». Эпизод «Возвращение». Колонка Казакова о воспитанниках «Зенита» и других клубов РПЛ

Илья Казаков
Колумнист
Фото ФК «Зенит»
Колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах, автора Telegram-канала «Футбольные люди» — о новой тенденции в комплектовании составов команд.

Мнение

Мы столько внимания уделили путешествию Андрея Аршавина с Леонидом Слуцким на церемонию вручения «Золотого мяча» — и прожили столько веселых минут, разглядывая и читая появившиеся мемы и афоризмы, что роль Аршавина — футбольного вояжера совершенно затмила другой образ экс-капитана сборной. Пока его несколькими меткими фразами не вернул в информационное пространство Юрий Семин — на следующий день после кубковой победы «Зенита» в Калининграде.

Палыч напомнил, что Андрей стоит у руля футбольной академии сине-бело-голубых — и его критичный взгляд вместе с профессиональными советами принесли плоды, петербуржского молодняка становится все больше. И не только в составе действующего чемпиона. А еще Семин добавил, что кроме Аршавина в клубе есть Сергей Семак, который меняется, все чаще доверяя воспитанникам.

Полузащитник Андрей Касаджиков, права на&nbsp;которого принадлежат &laquo;Зениту&raquo;, выступает за &laquo;Оренбург&raquo; на&nbsp;правах аренды, и&nbsp;Илья Казаков.«Зенит» пошел по пути «Челси». Колонка Казакова об интересной форме аренды в РПЛ

Тезис любопытный, поскольку мы привыкли к бренду «академия «Краснодара» как к главному производителю страны в вопросе подготовки футболистов. Но в прошлом сезоне фокус внимания здесь переключился на ЦСКА, а сейчас сказанное Семиным позволяет посмотреть на ситуацию немного под иным углом, что важно — если вспомнить, как начинались карьеры Измайлова, Пименова, Миранчуков под руководством Палыча.

Журналисты любят искать символизм даже там, где его нет. Поэтому любопытен такой момент — это первый сезон в намеченном плане Минспорта по сокращению числа легионеров и именно сейчас в тройке лидеров как раз те клубы, где своих воспитанников, заигравших в РПЛ, становится все больше. Но если «Динамо» и ЦСКА уже приучили нас к этому, подобные перемены в «Зените» — откровение.

Оно тем удивительнее, что стереотип о ставке петербуржцев на южноамериканский рынок оказался на удивление крепок. Бразильцы никуда не делись, но теперь надо говорить о них как только об одном из векторов селекции. Другой — покупка российских звезд. И вот теперь третий — своя поросль.

Андрей Аршавин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Переходным, вероятно, стало прошедшее лето. Ведь не так давно Аршавин сетовал, что приток молодежи из академии в первую команду идет не так, как ему хотелось бы. При этом упоминал и другую проблему — что молодому футболисту надо играть, иначе возникает риск пересидеть в запасе основного состава. Можно посмотреть в поисковиках, когда произносились подобные слова (и 2023 год, и январь 2026-го), — и заметить, что сейчас ничего подобного не говорится. Поскольку Семак начал охотнее выпускать молодых.

Самый сложный вопрос — как соблюсти баланс между желанием вводить в состав своих воспитанников и необходимостью решать турнирные задачи. Позади чуть меньше половины турнира РПЛ, интересно будет на финише посчитать, сколько молодых футболистов использовал чемпион и сколько минут они провели на поле.

Дмитрий Пестряков.Без спецэффектов. Почему Пестряков из «Акрона» — один из символов нового поколения. Колонка Казакова

Кто-то ведь считает, что молодежь выпускают в нашей Премьер-лиге вынужденно, под изменения в лимите. Но сказал же недавно оренбуржец Ведерников, что нет худа без добра — иначе мы столько новых талантов не увидели бы, во главе с Кисляком и Батраковым.

За четыре с половиной года молодых имен в РПЛ появилось немало. И кто-то растит их не только для себя, но и для других. Но в любом случае всех увлекают истории, когда игрок, как Акинфеев или Тюкавин, приходит в клуб в пятилетнем возрасте и постепенно становится одним из его символов. Или когда футболист, как Сафонов или Батраков, уезжает в большой европейский клуб напрямую из воспитавшей его команды. Тема благодатная. Правда и вопросов немало.

Алексей Батраков.
Фото Getty Images

Удастся ли «Зениту» довести до стартового состава в ближайшее время несколько выпускников академии? Сможет ли ЦСКА поставить на поток воспроизводство собственных игроков или нынешнее поколение окажется уникальным? Получится ли у «Краснодара» вернуться к мечте об одиннадцати своих воспитанниках в составе?

Но главное — то, что новых имен становится все больше.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Алексей Батраков
Матвей Сафонов
РПЛ
ФК Зенит
Илья Казаков
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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