«Ребята с нашего двора». Эпизод «Возвращение». Колонка Казакова о воспитанниках «Зенита» и других клубов РПЛ
Мнение
Мы столько внимания уделили путешествию Андрея Аршавина с Леонидом Слуцким на церемонию вручения «Золотого мяча» — и прожили столько веселых минут, разглядывая и читая появившиеся мемы и афоризмы, что роль Аршавина — футбольного вояжера совершенно затмила другой образ экс-капитана сборной. Пока его несколькими меткими фразами не вернул в информационное пространство Юрий Семин — на следующий день после кубковой победы «Зенита» в Калининграде.
Палыч напомнил, что Андрей стоит у руля футбольной академии сине-бело-голубых — и его критичный взгляд вместе с профессиональными советами принесли плоды, петербуржского молодняка становится все больше. И не только в составе действующего чемпиона. А еще Семин добавил, что кроме Аршавина в клубе есть Сергей Семак, который меняется, все чаще доверяя воспитанникам.
Тезис любопытный, поскольку мы привыкли к бренду «академия «Краснодара» как к главному производителю страны в вопросе подготовки футболистов. Но в прошлом сезоне фокус внимания здесь переключился на ЦСКА, а сейчас сказанное Семиным позволяет посмотреть на ситуацию немного под иным углом, что важно — если вспомнить, как начинались карьеры Измайлова, Пименова, Миранчуков под руководством Палыча.
Журналисты любят искать символизм даже там, где его нет. Поэтому любопытен такой момент — это первый сезон в намеченном плане Минспорта по сокращению числа легионеров и именно сейчас в тройке лидеров как раз те клубы, где своих воспитанников, заигравших в РПЛ, становится все больше. Но если «Динамо» и ЦСКА уже приучили нас к этому, подобные перемены в «Зените» — откровение.
Оно тем удивительнее, что стереотип о ставке петербуржцев на южноамериканский рынок оказался на удивление крепок. Бразильцы никуда не делись, но теперь надо говорить о них как только об одном из векторов селекции. Другой — покупка российских звезд. И вот теперь третий — своя поросль.
Переходным, вероятно, стало прошедшее лето. Ведь не так давно Аршавин сетовал, что приток молодежи из академии в первую команду идет не так, как ему хотелось бы. При этом упоминал и другую проблему — что молодому футболисту надо играть, иначе возникает риск пересидеть в запасе основного состава. Можно посмотреть в поисковиках, когда произносились подобные слова (и 2023 год, и январь 2026-го), — и заметить, что сейчас ничего подобного не говорится. Поскольку Семак начал охотнее выпускать молодых.
Самый сложный вопрос — как соблюсти баланс между желанием вводить в состав своих воспитанников и необходимостью решать турнирные задачи. Позади чуть меньше половины турнира РПЛ, интересно будет на финише посчитать, сколько молодых футболистов использовал чемпион и сколько минут они провели на поле.
Кто-то ведь считает, что молодежь выпускают в нашей Премьер-лиге вынужденно, под изменения в лимите. Но сказал же недавно оренбуржец Ведерников, что нет худа без добра — иначе мы столько новых талантов не увидели бы, во главе с Кисляком и Батраковым.
За четыре с половиной года молодых имен в РПЛ появилось немало. И кто-то растит их не только для себя, но и для других. Но в любом случае всех увлекают истории, когда игрок, как Акинфеев или Тюкавин, приходит в клуб в пятилетнем возрасте и постепенно становится одним из его символов. Или когда футболист, как Сафонов или Батраков, уезжает в большой европейский клуб напрямую из воспитавшей его команды. Тема благодатная. Правда и вопросов немало.
Удастся ли «Зениту» довести до стартового состава в ближайшее время несколько выпускников академии? Сможет ли ЦСКА поставить на поток воспроизводство собственных игроков или нынешнее поколение окажется уникальным? Получится ли у «Краснодара» вернуться к мечте об одиннадцати своих воспитанниках в составе?
Но главное — то, что новых имен становится все больше.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1