«Рубин» мирно расстался с Деспотовичем. Серб отказался от 1,5 миллиона евро и едет в Тулу к Божовичу

Инсайды «СЭ».

«Рубин» сегодня объявил о расторжении контракта с форвардом Джордже Деспотовичем. Игроку не придется лететь на сборы с дублем, вместо этого серб отправится в тульский «Арсенал».

Деспотович отказался от неустойки. «Рубин» выплатит лишь долг по зарплате

По данным «СЭ», буквально вчера Деспотович намеревался поехать на сборы с дублем «Рубина». Ранее его уведомили о том, что ждут в Турции 3 февраля. В своем Instgram Джордже даже анонсировал некий блог со сбора — видимо, хотел показать, как его гоняют кругами по полю тренеры.

«Рубин» и Джордже Деспотович расторгли контракт по обоюдному согласию сторон ?



Джордже перешёл в наш клуб в июле 2020 года и сыграл за «Рубин» 36 матчей, в которых забил 15 голов ??



Спасибо за всё, Деспот! Желаем тебе успехов в дальнейшей карьере! ??? pic.twitter.com/CvAqh4QF4q — «Рубин» Казань (@fcrk) January 30, 2022

Накануне у игрока состоялся разговор со спортивным директором клуба Олегом Яровинским, которому удалось договориться с форвардом о расторжении контракта и мирном расставании. Деспотович отказался от неустойки, которая могла бы составить 1,5 миллиона евро — столько он мог заработать по контракту до лета 2023 года. В прошлом году Джордже ставил условие, что расторгнет соглашение, только если ему выплатят полную неустойку. На этой почве и возник конфликт руководства с игроком.

По информации «СЭ», казанский клуб выплатит игроку долг по зарплате — это 150 тысяч евро за декабрь и январь. А также Деспотович получит еще одну месячную зарплату — это 75 тысяч евро. То есть, по сути, неустойкой стала лишь одна месячная зарплата, а не двадцать, как требовал форвард еще осенью.

Конечно, такое решение не обошлось без параллельного предложения от другого клуба РПЛ.

Форварда ждут в «Арсенале». С ним уже связывался Аджоев

После того как стало известно о переводе Деспотовича в дубль, интерес к нему проявляли «Химки» и «Ахмат». Сам игрок в тот момент не был настроен на уход и хотел остаться в Казани.

На этой неделе на него вышли представители тульского «Арсенала». По данным «СЭ», Деспотовичу предлагают двухлетний контракт и, что ожидаемо, с существенным понижением зарплаты. С футболистом уже лично общался руководитель клуба Гурам Аджоев. Стороны близки к подписанию контракта.

Важный фактор, почему Деспотовича заинтересовал вариант с Тулой, — местоположение. Сам игрок уже больше недели проводит в этом городе со своей девушкой Софьей, которая как раз живет в Туле. Пара в феврале ждет ребенка. Поэтому расклад, при котором муж остается играть в местном клубе, — самый идеальный для семьи.

Отчасти поэтому Деспотович и отказался от того, чтобы до победного бороться с «Рубином» за более лучшие условия при расторжении контракта. Если бы не вариант с Тулой, все могло сложиться тяжелее и дольше.

Теперь в «Рубине» появляется вакантное место для легионера — с уходом Деспотовича клуб может подписать восьмого иностранца. По информации «СЭ», в клубе хотели бы усилить позицию форварда, чтобы не входить во вторую часть сезона лишь с двумя номинальными нападающими — Онугхой и Лисаковичем. А для Деспотовича особенным должен стать матч в конце апреля против бывшей команды в Казани.