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30 января, 23:40

«Рубин» мирно расстался с Деспотовичем. Серб отказался от 1,5 миллиона евро и едет в Тулу к Божовичу

Нападающий Деспотович отказался от 1,5 миллиона евро при уходе из «Рубина»
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Джордже Деспотович.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Инсайды «СЭ».

«Рубин» сегодня объявил о расторжении контракта с форвардом Джордже Деспотовичем. Игроку не придется лететь на сборы с дублем, вместо этого серб отправится в тульский «Арсенал».

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Деспотович отказался от неустойки. «Рубин» выплатит лишь долг по зарплате

По данным «СЭ», буквально вчера Деспотович намеревался поехать на сборы с дублем «Рубина». Ранее его уведомили о том, что ждут в Турции 3 февраля. В своем Instgram Джордже даже анонсировал некий блог со сбора — видимо, хотел показать, как его гоняют кругами по полю тренеры.

Накануне у игрока состоялся разговор со спортивным директором клуба Олегом Яровинским, которому удалось договориться с форвардом о расторжении контракта и мирном расставании. Деспотович отказался от неустойки, которая могла бы составить 1,5 миллиона евро — столько он мог заработать по контракту до лета 2023 года. В прошлом году Джордже ставил условие, что расторгнет соглашение, только если ему выплатят полную неустойку. На этой почве и возник конфликт руководства с игроком.

По информации «СЭ», казанский клуб выплатит игроку долг по зарплате — это 150 тысяч евро за декабрь и январь. А также Деспотович получит еще одну месячную зарплату — это 75 тысяч евро. То есть, по сути, неустойкой стала лишь одна месячная зарплата, а не двадцать, как требовал форвард еще осенью.

Конечно, такое решение не обошлось без параллельного предложения от другого клуба РПЛ.

Джордже Деспотович, Леонид Слуцкий, Никита Васюхин. Скандалы в «Рубине» переоценивают, а позиции Слуцкого прочны. Что на самом деле происходит в клубе?

Форварда ждут в «Арсенале». С ним уже связывался Аджоев

После того как стало известно о переводе Деспотовича в дубль, интерес к нему проявляли «Химки» и «Ахмат». Сам игрок в тот момент не был настроен на уход и хотел остаться в Казани.

На этой неделе на него вышли представители тульского «Арсенала». По данным «СЭ», Деспотовичу предлагают двухлетний контракт и, что ожидаемо, с существенным понижением зарплаты. С футболистом уже лично общался руководитель клуба Гурам Аджоев. Стороны близки к подписанию контракта.

Важный фактор, почему Деспотовича заинтересовал вариант с Тулой, — местоположение. Сам игрок уже больше недели проводит в этом городе со своей девушкой Софьей, которая как раз живет в Туле. Пара в феврале ждет ребенка. Поэтому расклад, при котором муж остается играть в местном клубе, — самый идеальный для семьи.

Отчасти поэтому Деспотович и отказался от того, чтобы до победного бороться с «Рубином» за более лучшие условия при расторжении контракта. Если бы не вариант с Тулой, все могло сложиться тяжелее и дольше.

Теперь в «Рубине» появляется вакантное место для легионера — с уходом Деспотовича клуб может подписать восьмого иностранца. По информации «СЭ», в клубе хотели бы усилить позицию форварда, чтобы не входить во вторую часть сезона лишь с двумя номинальными нападающими — Онугхой и Лисаковичем. А для Деспотовича особенным должен стать матч в конце апреля против бывшей команды в Казани.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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ПСЖ
Ницца

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Гамбия 0
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П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
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Сенегал 3
Экваториальная Гвинея 1
Матч завершен

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
Джордже Деспотович
Футбол
РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
ФК Рубин (Казань)
Миодраг Божович
1
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1
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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