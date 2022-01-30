«Рубин» мирно расстался с Деспотовичем. Серб отказался от 1,5 миллиона евро и едет в Тулу к Божовичу
«Рубин» сегодня объявил о расторжении контракта с форвардом Джордже Деспотовичем. Игроку не придется лететь на сборы с дублем, вместо этого серб отправится в тульский «Арсенал».
Деспотович отказался от неустойки. «Рубин» выплатит лишь долг по зарплате
По данным «СЭ», буквально вчера Деспотович намеревался поехать на сборы с дублем «Рубина». Ранее его уведомили о том, что ждут в Турции 3 февраля. В своем Instgram Джордже даже анонсировал некий блог со сбора — видимо, хотел показать, как его гоняют кругами по полю тренеры.
«Рубин» и Джордже Деспотович расторгли контракт по обоюдному согласию сторон ?— «Рубин» Казань (@fcrk) January 30, 2022
Джордже перешёл в наш клуб в июле 2020 года и сыграл за «Рубин» 36 матчей, в которых забил 15 голов ??
Спасибо за всё, Деспот! Желаем тебе успехов в дальнейшей карьере! ??? pic.twitter.com/CvAqh4QF4q
Накануне у игрока состоялся разговор со спортивным директором клуба Олегом Яровинским, которому удалось договориться с форвардом о расторжении контракта и мирном расставании. Деспотович отказался от неустойки, которая могла бы составить 1,5 миллиона евро — столько он мог заработать по контракту до лета 2023 года. В прошлом году Джордже ставил условие, что расторгнет соглашение, только если ему выплатят полную неустойку. На этой почве и возник конфликт руководства с игроком.
По информации «СЭ», казанский клуб выплатит игроку долг по зарплате — это 150 тысяч евро за декабрь и январь. А также Деспотович получит еще одну месячную зарплату — это 75 тысяч евро. То есть, по сути, неустойкой стала лишь одна месячная зарплата, а не двадцать, как требовал форвард еще осенью.
Конечно, такое решение не обошлось без параллельного предложения от другого клуба РПЛ.
Форварда ждут в «Арсенале». С ним уже связывался Аджоев
После того как стало известно о переводе Деспотовича в дубль, интерес к нему проявляли «Химки» и «Ахмат». Сам игрок в тот момент не был настроен на уход и хотел остаться в Казани.
На этой неделе на него вышли представители тульского «Арсенала». По данным «СЭ», Деспотовичу предлагают двухлетний контракт и, что ожидаемо, с существенным понижением зарплаты. С футболистом уже лично общался руководитель клуба Гурам Аджоев. Стороны близки к подписанию контракта.
Важный фактор, почему Деспотовича заинтересовал вариант с Тулой, — местоположение. Сам игрок уже больше недели проводит в этом городе со своей девушкой Софьей, которая как раз живет в Туле. Пара в феврале ждет ребенка. Поэтому расклад, при котором муж остается играть в местном клубе, — самый идеальный для семьи.
Отчасти поэтому Деспотович и отказался от того, чтобы до победного бороться с «Рубином» за более лучшие условия при расторжении контракта. Если бы не вариант с Тулой, все могло сложиться тяжелее и дольше.
Теперь в «Рубине» появляется вакантное место для легионера — с уходом Деспотовича клуб может подписать восьмого иностранца. По информации «СЭ», в клубе хотели бы усилить позицию форварда, чтобы не входить во вторую часть сезона лишь с двумя номинальными нападающими — Онугхой и Лисаковичем. А для Деспотовича особенным должен стать матч в конце апреля против бывшей команды в Казани.
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|38
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|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
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4
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|9
|3
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|21-16
|30
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5
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|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
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6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
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8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
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|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
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|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
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|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
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|27.02
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|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
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|13
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Зенит
|10
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|8
|П
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Краснодар
|6
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Филипе Силва Малком
Зенит
|5
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Динамо
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|К
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|2
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|0
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