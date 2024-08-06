Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:30

Федотов хочет отсудить у ЦСКА 200 миллионов рублей. Экс-тренер армейцев не согласен с условиями увольнения

Бывший тренер ЦСКА Владимир Федотов подал на клуб в суд
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов
Владимир Федотов подал в суд на ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Договориться в досудебном порядке не получилось.

Прошлый сезон ЦСКА закончил исторически плохо — армейцы заняли шестое место, чего с ними не случалось ни разу в эпоху РПЛ (с 2001 года). В Кубке тоже проиграли — логично, что к кандидатуре Владимира Федотова, тогда возглавлявшего москвичей, возникли вопросы.

3 июня клуб объявил о расставании с тренером. «Благодарны за победные мгновения и ценности, которые мы были рады вместе разделять», — было сказано в официальном обращении красно-синих.

Почти сразу стало известно, что армейцы максимально избежали финансовых потерь — привычной выплаты неустойки Федотову не полагалось. Согласно контракту, клуб мог бесплатно расторгнуть соглашение в случае финиша ниже пятого места.

Владимир Федотов. Федотов поплыл во второй части сезона. Но заслужил ли отставку?

Через сутки после отставки тренера ЦСКА объявил о достижении «принципиальной договоренности» с Марко Николичем. Официально контракт был подписан через два дня, 6 июня.

Прошло два месяца — Николич провел полноценные сборы и одержал вторую победу в трех турах. А Федотов, как сообщил инсайдер Иван Карпов, подал к армейцам иск на 200 миллионов рублей.

По данным Карпова, Федотов считает, что пункт в контракте о бесплатном расторжении при определенных результатах недействителен. А еще, по мнению Владимира Валентиновича, его репутации был нанесен ущерб, так как армейцы объявили Марко Николича до официального ухода Федотова. Все эти претензии были поданы в палату по разрешению споров.

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Да, представители Владимира Валентиновича обратились в палату РФС по разрешению споров с иском на выплату всей суммы до конца контракта, — подтвердил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо. — И хотя ранее у ЦСКА никогда не было подобных разбирательств с футболистами или тренерами, клуб не видит в этом чего-то ужасного. У стороны Владимира Валентиновича возникли вопросы по части, касающейся компенсации. По договоренности сторон на случай расторжения контракта с главным тренером прописана сумма компенсации с учетом разных мест в турнирной таблице. Например, если расторжение по инициативе любой из сторон следует после первого места, то выплачивается 100% от суммы оклада до конца контракта, и так далее по каждому месту вплоть до пятого предполагалась пропорционально уменьшенная компенсация, ниже — нет».

При этом ЦСКА пытался договориться с тренером мирным путем: «Желая сохранить хорошие отношения, клуб все равно предпринимал попытки встретиться и в досудебном режиме урегулировать спор. К сожалению, встреча так и не состоялась, и теперь данный вопрос будет решать палата. Неприятная ситуация, но с точки зрения правового поля абсолютно логично завершающаяся в палате по разрешению споров», — добавил Брейдо.

Владимир Федотов. Федотова уволили из ЦСКА. Это ошибка — он заслуживал еще один сезон

Владимир Федотов работал в ЦСКА с 2022 по 2024 год. Под его руководством армейцы выиграли серебряные медали РПЛ и Кубок России в сезоне-2022/23.

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
12
12
Читайте также
В Париже одиннадцатый медальный день летней Олимпиады 2024
Кафельников заступился за российских теннисистов на Олимпиаде-2024
Состояние здоровья Шестерова пока не позволяет избрать ему меру пресечения
Станкович раскрыл проблему Угальде, президент РПЛ вступился за Соболева
Мэр Хиросимы процитировал Горбачева на церемонии памяти жертв бомбардировок
В СМИ сообщили о приобщении к делу Булгакова содержимого банковских ячеек
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Зенит» — «Динамо», «Краснодар» — ЦСКА и другие матчи
Ринат Билялетдинов считает, что фаворит сезона определится в матче «Динамо» и «Зенита»
Масалитин удивился результатам ЦСКА на старте сезона
Семшов считает, что Глушенков может стать лучшим игроком сезона в РПЛ
Деограсия считает, что ЦСКА способен побороться за чемпионство
Байрамян считает Глушенкова лучшим игроком РПЛ на данный момент
Корнеев: «У Облякова в ЦСКА одна роль — быть лучшим в каждом матче»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

О Барко мы еще многого не знаем. Ясно одно: в «Спартак» пришел тот, на кого всегда хочется смотреть
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.08 18:30
Пари НН – Химки
 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 3
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости