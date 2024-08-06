Федотов хочет отсудить у ЦСКА 200 миллионов рублей. Экс-тренер армейцев не согласен с условиями увольнения
Прошлый сезон ЦСКА закончил исторически плохо — армейцы заняли шестое место, чего с ними не случалось ни разу в эпоху РПЛ (с 2001 года). В Кубке тоже проиграли — логично, что к кандидатуре Владимира Федотова, тогда возглавлявшего москвичей, возникли вопросы.
3 июня клуб объявил о расставании с тренером. «Благодарны за победные мгновения и ценности, которые мы были рады вместе разделять», — было сказано в официальном обращении красно-синих.
Почти сразу стало известно, что армейцы максимально избежали финансовых потерь — привычной выплаты неустойки Федотову не полагалось. Согласно контракту, клуб мог бесплатно расторгнуть соглашение в случае финиша ниже пятого места.
Через сутки после отставки тренера ЦСКА объявил о достижении «принципиальной договоренности» с Марко Николичем. Официально контракт был подписан через два дня, 6 июня.
Прошло два месяца — Николич провел полноценные сборы и одержал вторую победу в трех турах. А Федотов, как сообщил инсайдер Иван Карпов, подал к армейцам иск на 200 миллионов рублей.
По данным Карпова, Федотов считает, что пункт в контракте о бесплатном расторжении при определенных результатах недействителен. А еще, по мнению Владимира Валентиновича, его репутации был нанесен ущерб, так как армейцы объявили Марко Николича до официального ухода Федотова. Все эти претензии были поданы в палату по разрешению споров.
«Да, представители Владимира Валентиновича обратились в палату РФС по разрешению споров с иском на выплату всей суммы до конца контракта, — подтвердил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо. — И хотя ранее у ЦСКА никогда не было подобных разбирательств с футболистами или тренерами, клуб не видит в этом чего-то ужасного. У стороны Владимира Валентиновича возникли вопросы по части, касающейся компенсации. По договоренности сторон на случай расторжения контракта с главным тренером прописана сумма компенсации с учетом разных мест в турнирной таблице. Например, если расторжение по инициативе любой из сторон следует после первого места, то выплачивается 100% от суммы оклада до конца контракта, и так далее по каждому месту вплоть до пятого предполагалась пропорционально уменьшенная компенсация, ниже — нет».
При этом ЦСКА пытался договориться с тренером мирным путем: «Желая сохранить хорошие отношения, клуб все равно предпринимал попытки встретиться и в досудебном режиме урегулировать спор. К сожалению, встреча так и не состоялась, и теперь данный вопрос будет решать палата. Неприятная ситуация, но с точки зрения правового поля абсолютно логично завершающаяся в палате по разрешению споров», — добавил Брейдо.
Владимир Федотов работал в ЦСКА с 2022 по 2024 год. Под его руководством армейцы выиграли серебряные медали РПЛ и Кубок России в сезоне-2022/23.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
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2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
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3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Локомотив
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Химки
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|3-6
|4
|
9
|Рубин
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|
10
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
11
|Краснодар
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
12
|Пари НН
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|
13
|Динамо Мх
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|3
|0
|0
|3
|1-10
|0
|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|- : -
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|- : -
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|- : -
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|- : -
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|6
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Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
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Педро
Зенит
|3
|П
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Маркус Вендел
Зенит
|6
|
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Бителло
Динамо
|4
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Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
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Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
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Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
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Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0