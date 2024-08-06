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Сегодня, 17:05

На что рассчитывает Федотов, требуя с ЦСКА 200 миллионов рублей? Тренер пошел ва-банк и сильно рискует

РФС отказал Федотову в выплате 200 миллионов рублей неустойки от ЦСКА
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Удивительная история разрыва.

Разрыв тренера с клубом с юридической точки зрения — почти всегда рутина. Заглянули в контракт, обсудили какие-то компромиссные варианты, ударили по рукам и разбежались. Тем удивительнее история Владимира Федотова и ЦСКА. Армейцы всегда тщательно подходили к вопросам юридического сопровождения, отношения Федотова с клубом выглядели уважительными, а прощание на официальных ресурсах — максимально теплым.

Но за кулисами, оказывается, бушевало. По моим сведениям, тренера разъярила ситуация с переговорами за его спиной с Марко Николичем. Он не принял предложение ЦСКА обсудить возможность расстаться полюбовно, найти компромисс по неустойке и решил определить ее в спортивном суде. Крайне необычный шаг для нашего футбола.

На мой взгляд, Федотов прилично рискует. Реален расклад, при котором он не только потеряет в деньгах, но еще и понизит свои акции на тренерской бирже.

У него ведь и расставание с прежним клубом (при переходе из «Сочи» в ЦСКА) не прошло гладко. Президент южан Борис Ротенберг тогда отмечал: Федотов вдруг пропал, перестал выходить на связь.

Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

На что сейчас рассчитывает специалист? На то, что в контракте не указана четко сумма компенсации за шестое место. Там, по моим сведениям, значатся следующие условия: если команда занимает 1-е или 2-е место — 100 процентов зарплаты до окончания соглашения, за 3-е место — 70 процентов, за 4-е и 5-е место — 30 процентов. Выходит, шансы у Федотова получить требуемые 200 миллионов рублей есть? Во-первых, очевидно, что чем хуже результат, тем ниже компенсация. И если она по контракту уменьшается от первого к пятому месту, то вновь взлететь за шестую строчку не может, это абсурд. А во-вторых, ЦСКА настаивает: компенсация положена только в том случае, если она прописана в договоре. Поскольку о шестом месте в тексте документа речи не идет, то неустойка и не предусмотрена.

Владимир Федотов подал в&nbsp;суд на&nbsp;ЦСКА. Федотов хочет отсудить у ЦСКА 200 миллионов рублей. Экс-тренер армейцев не согласен с условиями увольнения

Палата по разрешению споров РФС уже приняла аргументы ЦСКА, отказав Федотову в требованиях. Теперь тренер обратился в Лозанну. Если и там поражение, то он потеряет 10 миллионов рублей (5% от исковой суммы), еще и заплатив юристам. А главное — заставит задуматься будущих работодателей. Де-юре каждый имеет право находить в своих контрактах зацепки, а при положительном решении в Лозанне Федотов сорвет серьезный куш. Де-факто же мы понимаем: у тренера, занявшего шестое место, нет моральных оснований претендовать на 100% компенсации, когда даже за 4-5-е места положено лишь 30%. Да и обида на переговоры с другим специалистом — странная вещь. В футболе найти сменщика еще до расставания — обычная история, клуб не может рисковать, оставаясь у разбитого корыта, поиск достойного тренера в нынешних условиях очень сложен. Не согласись Николич — наверняка ЦСКА оставил бы Федотова.

Я не так радикален, как некоторые коллеги, которые утверждают, что в России Федотова после такого поступка никто не возьмет из чувства корпоративной солидарности. Это перебор. Владимир Валентинович работой в «Оренбурге», «Сочи» и ЦСКА доказал, что он топ-специалист. Наверняка на него будет спрос. Просто потенциальные работодатели будут учитывать тот фактор, что Федотов может быть совершенно не лояльным.

ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
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Федотов хочет отсудить у ЦСКА 200 миллионов рублей. Экс-тренер армейцев не согласен с условиями увольнения

Рейтинг лучших игроков РПЛ: в топ-5 — Батраков, Дивеев и Обляков
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.08 18:30
Пари НН – Химки
 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 3
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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