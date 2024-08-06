На что рассчитывает Федотов, требуя с ЦСКА 200 миллионов рублей? Тренер пошел ва-банк и сильно рискует

Удивительная история разрыва.

Разрыв тренера с клубом с юридической точки зрения — почти всегда рутина. Заглянули в контракт, обсудили какие-то компромиссные варианты, ударили по рукам и разбежались. Тем удивительнее история Владимира Федотова и ЦСКА. Армейцы всегда тщательно подходили к вопросам юридического сопровождения, отношения Федотова с клубом выглядели уважительными, а прощание на официальных ресурсах — максимально теплым.

Но за кулисами, оказывается, бушевало. По моим сведениям, тренера разъярила ситуация с переговорами за его спиной с Марко Николичем. Он не принял предложение ЦСКА обсудить возможность расстаться полюбовно, найти компромисс по неустойке и решил определить ее в спортивном суде. Крайне необычный шаг для нашего футбола.

На мой взгляд, Федотов прилично рискует. Реален расклад, при котором он не только потеряет в деньгах, но еще и понизит свои акции на тренерской бирже.

У него ведь и расставание с прежним клубом (при переходе из «Сочи» в ЦСКА) не прошло гладко. Президент южан Борис Ротенберг тогда отмечал: Федотов вдруг пропал, перестал выходить на связь.

Владимир Федотов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

На что сейчас рассчитывает специалист? На то, что в контракте не указана четко сумма компенсации за шестое место. Там, по моим сведениям, значатся следующие условия: если команда занимает 1-е или 2-е место — 100 процентов зарплаты до окончания соглашения, за 3-е место — 70 процентов, за 4-е и 5-е место — 30 процентов. Выходит, шансы у Федотова получить требуемые 200 миллионов рублей есть? Во-первых, очевидно, что чем хуже результат, тем ниже компенсация. И если она по контракту уменьшается от первого к пятому месту, то вновь взлететь за шестую строчку не может, это абсурд. А во-вторых, ЦСКА настаивает: компенсация положена только в том случае, если она прописана в договоре. Поскольку о шестом месте в тексте документа речи не идет, то неустойка и не предусмотрена.

Палата по разрешению споров РФС уже приняла аргументы ЦСКА, отказав Федотову в требованиях. Теперь тренер обратился в Лозанну. Если и там поражение, то он потеряет 10 миллионов рублей (5% от исковой суммы), еще и заплатив юристам. А главное — заставит задуматься будущих работодателей. Де-юре каждый имеет право находить в своих контрактах зацепки, а при положительном решении в Лозанне Федотов сорвет серьезный куш. Де-факто же мы понимаем: у тренера, занявшего шестое место, нет моральных оснований претендовать на 100% компенсации, когда даже за 4-5-е места положено лишь 30%. Да и обида на переговоры с другим специалистом — странная вещь. В футболе найти сменщика еще до расставания — обычная история, клуб не может рисковать, оставаясь у разбитого корыта, поиск достойного тренера в нынешних условиях очень сложен. Не согласись Николич — наверняка ЦСКА оставил бы Федотова.

Я не так радикален, как некоторые коллеги, которые утверждают, что в России Федотова после такого поступка никто не возьмет из чувства корпоративной солидарности. Это перебор. Владимир Валентинович работой в «Оренбурге», «Сочи» и ЦСКА доказал, что он топ-специалист. Наверняка на него будет спрос. Просто потенциальные работодатели будут учитывать тот фактор, что Федотов может быть совершенно не лояльным.