Кирилл Левников: снова матч «Спартака». Снова «рука Мозеса»?

Определены арбитры и инспекторы матчей 25-го тура Тинькофф чемпионата России.

Бросается в глаза назначение Владислава Безбородова на игру в Химках. Безусловно, это не матч для судьи его уровня, продолжающего поднимать планку рекорда по числу встреч в чемпионате России. Эта станет для рефери из Петербурга 240-й.

Ему скорее подошел бы матч в Ростове-на-Дону, где встретятся тренеры с особым отношением к арбитрам. Но Безбородов только что судил игру «Рубина» с «Сочи». Его нельзя назначать второй тур подряд на встречу с участием казанцев. Потому на Дон поедет любимый рефери Виктора Гончаренко — Станислав Васильев.

Спустя полтора месяца игру красно-белых снова доверили Кириллу Левникову. «Рука Мозеса» — это словосочетание стало устойчивым в российском футболе благодаря самому спартаковцу, а также арбитрам Левникову и Павлу Кукуяну. Первый работал судьей матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» — «Спартак» (2:0), а сочинец выполнял функции видеоарбитра. Общими усилиями они тогда назначили пенальти за игру рукой Виктора Мозеса. До сих пор продолжаются споры, какой же частью плеча сыграл спартаковец — разрешенной или нет, выше уровня подмышки или ниже. В том матче Левников еще не удалил Джордана Ларссона — не показал ему второе предупреждение за отмашку.

Только двое судей остались в 25-м туре без работы. У Сергея Лапочкина небольшое повреждение, у Алексея Матюнина — перелом кости плеча.

Полный список назначений выглядит так:

«Химки» — «Тамбов» — Владислав Безбородов, Валерий Данченко, Рашид Абусуев, резервный Андрей Фисенко, ВАР Николай Волошин, АВАР Тихон Калугин, инспектор Геннадий Куличенков.

«Уфа» — «Ахмат» — Павел Кукуян, Алексей Ширяев, Денис Березнов, резервный Юнус Кошко, ВАР Михаил Вилков, АВАР Валентин Мурашов, инспектор Александр Гончар.

«Ростов» — «Рубин» — Станислав Васильев, Алексей Воронцов, Кирилл Большаков, резервный Игорь Низовцев, ВАР Василий Казарцев, АВАР Алексей Стипиди, инспектор Андрей Бутенко.

«Арсенал» — «Краснодар» — Иван Сиденков, Егор Болховитин, Илья Елеференко, резервный Александр Машлякевич, ВАР Артем Любимов, АВАР Антон Аверьянов, инспектор Эдуард Малый.

«Динамо» — «Урал» — Игорь Панин, Адлан Хатуев, Владимир Миневич, резервный Роман Галимов, ВАР Евгений Кукуляк, АВАР Николай Богач, инспектор Юрий Баскаков.

«Сочи» — «Зенит» — Владимир Москалев, Александр Богданов, Максим Ковалев, резервный Артур Федоров, ВАР Виталий Мешков, АВАР Константин Шаламберидзе, инспектор Гаряфий Жафяров.

«Локомотив» — «Спартак» — Кирилл Левников, Роман Усачев, Дмитрий Чельцов, резервный Ян Бобровский, ВАР Сергей Иванов, АВАР Андрей Болотенков, инспектор Сергей Зуев.

ЦСКА — «Ротор» — Сергей Карасев, Игорь Демешко, Максим Гаврилин, резервный Роман Сафьян, ВАР Алексей Амелин, АВАР Алексей Лунев, инспектор Сергей Лапочкин.