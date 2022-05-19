«Рубин» цепляется за РПЛ: Слуцкий бесплатно раздает билеты, игрокам обещали огромные премиальные

Инсайды «СЭ» перед битвой с «Уфой»

«Рубин» проводит худший сезон в новейшей истории: у команды антирекордные показатели по пропущенным мячам, набранным очкам и, конечно, месту в таблице. Впервые перед последним туром казанцам грозит вылет в ФНЛ напрямую.

«СЭ» рассказывает, как в клубе пытаются сохранить место в премьер-лиге.

Игрокам пообещали по 10 тысяч евро за победу в последних трех матчах

По информации «СЭ», на три заключительные игры сезона в клубе ввели систему премиальных. За победу футболистам пообещали по 10 тысяч евро. На сегодняшний день это одни из самых больших премиальных в лиге.

При этом бонусов за победу в «Рубине» не было последние пять лет — из-за экономической ситуации и существенного сокращения бюджета с приходом к управлению ТАИФа. Генеральный директор Рустем Сайманов разделял такую политику: год назад он называл систему премиальных пережитками прошлого и уверял, что футболисты не должны получать дополнительные деньги за то, что выполняют свою работу.

С тех пор многое поменялось: в критической ситуации в «Рубине» решили вернуться к практике финансовой мотивации, чтобы хоть как-то встряхнуть команду, которая каждую неделю обновляет антирекорды.

Важная деталь: зарплаты у игроков, оставшихся после отъезда легионеров, средние, и такие премиальные — существенный бонус к окладам. Но система пока не работает: матчи с «Локомотивом» и «Уралом» казанцы проиграли с общим счетом 0:4. И если в Черкизово «Рубин» хотя бы создавал моменты, то в Екатеринбурге просто развалился — без шансов даже на ничью.

Финальная возможность сорвать куш — обыграть «Уфу» в важнейшем матче сезона.

Слуцкий три часа раздавал бесплатные билеты. Клуб хочет реализовать около 30 тысяч

На матч с «Уфой» все желающие смогут попасть бесплатно. Клуб официально объявил: все билеты выкупят игроки и тренерский штаб команды. По данным «СЭ», это инициатива Слуцкого, который хочет получить максимальную поддержку трибун в решающей игре. Именно он озвучил эту идею в клубе — и его поддержали. Казанцы рассчитывают на 30 тысяч зрителей (для сравнения: на «Сочи» было 5 тысяч) — половину из этой квоты забронировали онлайн, а 1 500 билетов игроки и Слуцкий раздавали в фан-шопе в среду вечером. На встречу пришли около 400 человек.

Тренер и футболисты провели в клубном магазине три часа: фотографировались, раздавали автографы и подарили около 800 билетов (некоторые не брали, так как уже забронировали онлайн).

«Нам сейчас остается надеяться во многом на болельщиков. Эта реакция — очень показательный момент. Мы просто хотели понять, насколько команда близка к городу, к болельщикам, насколько переживают за эту команду», — объяснял Слуцкий после автограф-сессии.

На встрече тренер вообще много шутил, улыбался и был очень приветлив. Ничего не выдавало в нем того, что команда находится на грани вылета. Показательно, что это его первая автограф-сессия за два года в Казани. Слуцкий объяснил это ковидными ограничениями, которые ранее не позволяли проводить какие-либо акции с болельщиками — доктор «Рубина» также был против контактов игроков и тренеров на массовых мероприятиях. К тому же в Татарстане до сих пор действует масочный режим. Но сейчас об этих нюансах решили забыть и все же встретились с фанатами, которые тоже были настроены позитивно и не высказывали претензий из-за результатов «Рубина». Возрастные болельщики с многолетним стажем говорили Слуцкому одну и ту же фразу: «Вы давайте уж не это...» Тот кивал и обещал, что команда постарается выиграть.

Леонид Слуцкий с болельщиками «Рубина». ФК «Рубин»

В день матча «Рубин» реализует оставшиеся билеты. В клубе рассчитывают, что в субботу на «Ак Барс Арене» будет самая большая явка за последние годы — минимум 15-20 тысяч зрителей.

Футболистам и тренерам такая посещаемость обойдется в сумму от 10 миллионов рублей.

Матч обслужит Иванов, которого Слуцкий называл профнепригодным

На матч «Рубина» и «Уфы» назначена бригада рефери Сергея Иванова. Со Слуцким у судьи конфликт, который начался два года назад. Осенью тренер публично просил РФС не назначать Иванова на игры «Рубина».

О том, что арбитр будет работать в субботу, Слуцкий узнал во время автограф-сессии.

«Не знаю даже... Для меня это очень странно. Это не наше право... Но мне кажется, это странное назначение на такой сверхключевой матч сезона», — ответил он на вопрос «СЭ».

В матче восьмого тура с «Зенитом» Иванов удалил Слуцкого — и сделал это второй раз. В прошлом сезоне это случилось в игре с «Локомотивом», где за падение Ивана Игнатьева после столкновения с Гильерме тренер требовал пенальти и красную карточку, но в итоге был удален сам.

«Судья Иванов профнепригоден, и я не считаю случайностью то, что у меня с 2006 года было одно удаление, когда я работал в «Москве». После этого почти 600 матчей в карьере на высшем уровне меня никто не удалял, даже в «Витессе», когда это было после игры и не было красной карточки. Два раза у меня удаление из трех за всю карьеру за 15 лет, и оба раза это делает Иванов. Я не считаю это случайностью. Он преднамеренно искал моменты.

Надо человека убирать: он либо личные отношения переносит на профессиональную работу, либо профнепригоден. Его работа не может измениться, ему же не 16 лет, чтобы он прогрессировал. Даже матчи, которые мы выигрывали, он всегда судил безобразно. Я бы с удовольствием отвел судью Иванова. Из ныне действующих судей я его считаю самым слабым с огромным отрывом", — заявил Слуцкий.

Годом ранее — после удаления в игре с «Локо» — он требовал дисквалифицировать Иванова пожизненно.

Сам арбитр отмечал, что у него нет ни конфликта со Слуцким, ни какой-либо неприязни к нему. И утверждал, что готов к диалогу с тренером.

Видимо, никакого общения между ними так и не случилось.

В субботу Иванов и Слуцкий встретятся снова — в самый ответственный для тренера момент.