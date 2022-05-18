Марио Фернандес приостановит карьеру и уезжает в Бразилию. Вернется ли он?

31-летний защитник ЦСКА покидает Москву.

ЦСКА и Марио Фернандес опубликовали совместное заявление о решении защитника приостановить игровую карьеру и действие контракта. Согласно Transfermarkt, подписанный договор рассчитан еще на два года — до лета 2024-го. Бразилец покинет московский клуб после домашней игры 30-го тура чемпионата-2021/22 с «Ростовом».

Марио Фернандес перешел в ЦСКА в летнее трансферное окно 2012 года, сделка с «Гремио» оценивалась в 10,5 миллиона евро. Вместе с тем шла речь об интересе к футболисту со стороны «Реала», но тот выбрал московский клуб.

Марио — трехкратный чемпион России (2012/13, 2013/14, 2015/16) и вице-чемпион (2014/15, 2016/17, 2017/18), обладатель Кубка России (2012/13) и трижды Суперкубка России (2013, 2014, 2018). За 10 лет защитник провел за московский клуб во всех турнирах 328 матчей и забил 10 мячей.

Летом 2016 года Фернандес получил российское гражданство и возможность выступать за сборную России. В Бразилии он не был заигран в первой национальной команде в официальных матчах и после смены прописки получил возможность реализовать мечту о выступлении на домашнем чемпионате мира.

Марио дебютировал в сборной России осенью 2017 года после Кубка конфедераций, принял участие в ЧМ-2018 и Евро-2020. В сентябре 2021 года русский бразилец приостановил международную карьеру и объяснил это желанием сосредоточиться на делах клубах на фоне травм. За Бразилию у него 1 игра, за Россию — 33 матча и 5 голов.

Марио Фернандес в 2012 году. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Что сказал Марио

Фернандес в своем обращении через клубную пресс-службу сообщил о приостановке карьеры и контракта с ЦСКА так:

— В первую очередь хотел бы поблагодарить Господа за эти чудесные 10 лет, проведенные в России. Без Его помощи мне бы ничего не удалось достичь здесь. Господь придавал мне силы для каждой тренировки, каждой игры и слава Ему за это. Я также хотел бы поблагодарить всех наших любимых болельщиков за их огромное уважение ко мне и ту теплоту, которую они всегда отдавали мне. Они всегда поддерживали и придавали мне дополнительные стимулы и мотивацию для работы как в радостные, так и в тяжелые моменты нашей армейской жизни.

Но в последнее время я чувствую колоссальную накопившуюся усталость и огромное изнеможение и уже не могу больше давать все то, что всегда отдавал на благо ПФК ЦСКА в прошлые годы. Я уже 13 лет профессионально занимаюсь футболом, из них 10 лет провел в ПФК ЦСКА. Настало время побыть с семьей. К тому же, как вы, наверное, уже знаете, в этом году у нас родится сын. Но я хочу находиться рядом с ПФК ЦСКА и буду следить за его успехами. Я встречался с президентом клуба Евгением Ленноровичем Гинером и генеральным директором Романом Юрьевичем Бабаевым, объяснил им все, что было у меня на душе и попросил их разрешить мне провести определенное время с семьей в Бразилии. Я очень благодарен им за то, что они отнеслись с пониманием к моей просьбе и согласились меня отпустить, общаясь со мной, как с сыном.

После матча с «Ростовом» я улетаю в Бразилию. Мой контракт будет приостановлен. При этом, если через определенное время я пойму, что все еще чувствую в себе силы помочь ПФК ЦСКА, я вернусь и продолжу выступать за мой родной клуб. Я хотел бы особенно заострить внимание всех на том, что уезжаю из России не из-за последних событий в мире и не из-за непростого периода в жизни команды. Я всегда помогал и буду помогать нашему клубу всем, чем могу. Я благодарю Господа за все, что Он для меня сделал, приведя меня в Россию, в ПФК ЦСКА. Наш клуб всегда будет в моем сердце! ЦСКА всегда будет первым!

Реакция ЦСКА

Генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев в заявлении на клубном сайте заметил:

— Безусловно, это серьезная потеря для клуба, но мы не могли не откликнутся на просьбу Марио. Фернандес более 10 лет отдавал всего себя команде, не жалея здоровья, дважды продлевал контракт. Нам удалось убедить Марио не спешить с окончательным решением о завершении карьеры и согласовать приостановку контракта. Подчеркиваю, мы надеемся, что после небольшого отдыха Марио заскучает по футболу, по нашей семье и вернется домой. Тем не менее, клуб сделает все необходимое по усилению позиции правого защитника, — прокомментировал приостановку контракта генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев.

Реакция сборной России

«Мы будем скучать, СуперМарио! Возвращайся скорее», — пост в Telegram-канале национальной команды с видео гола Фернандеса после навеса Дзагоева в добавленное время четвертьфинала ЧМ-2018 с Хорватией.

Что дальше

ЦСКА в этом чемпионате не попал в первую тройку в четвертый раз подряд, последняя на данный момент медаль армейцев — серебро-2017/18.

Красно-синие после появления зимой четырех новичков и мощного начала года вместе с «Динамо» рассматривались как конкуренты «Зенита» в борьбе за золото, но к маю сначала потеряли шансы в чемпионской гонке, а затем на финиш в топ-2 и топ-3. В кубковом четвертьфинале армейцы проиграли «Спартаку».

«СЭ» ранее сообщал, что помимо Марио Фернадеса армейский клуб покинет еще один многолетний символ красно-синих — полузащитник Алана Дзагоев. Есть вопросы по другим лидерам команды — в частности, не продлен контракт вратаря и капитана Игоря Акинфеева.

Не исключена перестановка на посту главного тренера: эту должность и тренерский штаб в целом может покинуть Алексей Березуцкий, а вместе с ним — брат Василий.

Марио Фернандес. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Что Марио говорил о своей карьере

В ноябре 2021 года в «СЭ» вышел большой монолог Марио Фернандеса: от пьяных тренировок до идеальной репутации. Защитник рассказал о ЦСКА, Евгении Гинере, тяжелом детстве, смене гражданства и завершении карьеры.

«Принял решение завершить выступления за сборную после игры с Данией на Евро. Но думал об этом и раньше. Близким людям всегда говорил, что не собираюсь играть до 40 лет. Думал, что буду играть до 30, и так уже перехлестываю отмеченный для себя период. Сейчас планирую, что 32-33 года — это, наверное, мой предел», — сказал в частности Марио.