Вендел танцует на столе, Сутормин обливает всех шампанским, Дзюба стоит в сторонке. Чемпионская раздевалка «Зенита»
Четыре сезона подряд сине-бело-голубые становятся лучшей командой России и второй раз подряд обеспечивают себе золото победой на своем поле. Но, конечно, и до этого на «Газпром Арене» проходило чествование триумфаторов, так что она привыкла к празднованиям титула. Каждый год — дежавю.
Но если раньше «Зенит» был готов к победе, то сейчас все произошло относительно неожиданно. Во-первых, лишь после победы ЦСКА над «Динамо» окончательно стало ясно, что невская команда не упустит чемпионство. Во-вторых, в день игры мало кто ожидал поражения «Динамо» от «Урала». Поэтому и готовились все к следующему туру — 7 мая в Питере пройдет матч с «Химками», где болельщиков ждут сюрпризы.
Так что субботнее чемпионство проходило без привычных атрибутов — золотых маек и костюма Дэдпула. Даже трофей с медалями привезли в Санкт-Петербург лишь к финальному свистку. Но хотя бы успели. Тут надо отдать должное клубу и РПЛ: все формальности были соблюдены. А без маек все переживут. Так, может быть, даже лучше: никто не будет озвучивать теории заговора и утверждать, что клуб заранее подготовился, ведь все знал.
Футболисты и тренеры, конечно, все равно привели на стадион своих родных и вместе с ними отпраздновали очередной титул на газоне. Пока детишки игроков били по воротам, в центре поля их родители получали золотые медали и прыгали с трофеем. А затем был традиционный поход футболистов к виражу и «Оп, давай-давай» в унисон с ним.
Юри Алберто почему-то особенно долго не уходили с поля — бразильский форвард вел прямой эфир в соцсетях до последнего и праздновал с подписчиками свой первый титул. А в это время в раздевалке творилось сумасшествие: когда журналисты зашли внутрь, в них полетел залп из шампанского от Виллиама Оливейры, а следом добавил и Сутормин. Кстати, праздничного напитка было не так много — видимо, тоже не готовились. Кто хотел брызгаться, делал это водой.
В это время на столе танцевал Вендел и даже не собирался его покидать. Из колонок на полную мощность орала зенитовская песня группы «Ленинград» про сине-бело-голубое небо, так что услышать кого-либо было невозможно. Все только кричали, обливались шампанским и хохотали. Почти все: Дзюба в это время стоял в сторонке и с кем-то переписывался в телефоне. Ему, видимо, уже наскучили эти празднования. А, может, отвлекло что-то еще.
Вообще раздевалка напоминала танцпол, а Вендел был в ней хэдлайнером. На столе танцевали и Барриос с Кузяевым, но с бразильцем, напялившим на голову футболку, по самоотдаче не сравнился никто.
Чемпионство очередное, но эмоции все равно искренние. Правда, «Зениту» расслабляться и напиваться еще рано: впереди три тура, в которых нужно еще раз доказать свою гегемонию.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|2 : 3
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|0 : 6
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|2 : 1
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|3 : 1
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0