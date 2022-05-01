Вендел танцует на столе, Сутормин обливает всех шампанским, Дзюба стоит в сторонке. Чемпионская раздевалка «Зенита»

Первые мгновения четвертой победы сине-бело-голубых в РПЛ

Четыре сезона подряд сине-бело-голубые становятся лучшей командой России и второй раз подряд обеспечивают себе золото победой на своем поле. Но, конечно, и до этого на «Газпром Арене» проходило чествование триумфаторов, так что она привыкла к празднованиям титула. Каждый год — дежавю.

Но если раньше «Зенит» был готов к победе, то сейчас все произошло относительно неожиданно. Во-первых, лишь после победы ЦСКА над «Динамо» окончательно стало ясно, что невская команда не упустит чемпионство. Во-вторых, в день игры мало кто ожидал поражения «Динамо» от «Урала». Поэтому и готовились все к следующему туру — 7 мая в Питере пройдет матч с «Химками», где болельщиков ждут сюрпризы.

Так что субботнее чемпионство проходило без привычных атрибутов — золотых маек и костюма Дэдпула. Даже трофей с медалями привезли в Санкт-Петербург лишь к финальному свистку. Но хотя бы успели. Тут надо отдать должное клубу и РПЛ: все формальности были соблюдены. А без маек все переживут. Так, может быть, даже лучше: никто не будет озвучивать теории заговора и утверждать, что клуб заранее подготовился, ведь все знал.

Малком и Дуглас Сантос. Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

Футболисты и тренеры, конечно, все равно привели на стадион своих родных и вместе с ними отпраздновали очередной титул на газоне. Пока детишки игроков били по воротам, в центре поля их родители получали золотые медали и прыгали с трофеем. А затем был традиционный поход футболистов к виражу и «Оп, давай-давай» в унисон с ним.

Юри Алберто почему-то особенно долго не уходили с поля — бразильский форвард вел прямой эфир в соцсетях до последнего и праздновал с подписчиками свой первый титул. А в это время в раздевалке творилось сумасшествие: когда журналисты зашли внутрь, в них полетел залп из шампанского от Виллиама Оливейры, а следом добавил и Сутормин. Кстати, праздничного напитка было не так много — видимо, тоже не готовились. Кто хотел брызгаться, делал это водой.

В это время на столе танцевал Вендел и даже не собирался его покидать. Из колонок на полную мощность орала зенитовская песня группы «Ленинград» про сине-бело-голубое небо, так что услышать кого-либо было невозможно. Все только кричали, обливались шампанским и хохотали. Почти все: Дзюба в это время стоял в сторонке и с кем-то переписывался в телефоне. Ему, видимо, уже наскучили эти празднования. А, может, отвлекло что-то еще.

Вообще раздевалка напоминала танцпол, а Вендел был в ней хэдлайнером. На столе танцевали и Барриос с Кузяевым, но с бразильцем, напялившим на голову футболку, по самоотдаче не сравнился никто.

Чемпионство очередное, но эмоции все равно искренние. Правда, «Зениту» расслабляться и напиваться еще рано: впереди три тура, в которых нужно еще раз доказать свою гегемонию.