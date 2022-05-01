Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 08:15

Вендел танцует на столе, Сутормин обливает всех шампанским, Дзюба стоит в сторонке. Чемпионская раздевалка «Зенита»

Футболисты «Зенита» станцевали на столе после выигранного чемпионства РПЛ
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты «Зенита» Вендел, Далер Кузяев и Алексей Сутормин танцуют на столе в раздевалке.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Малком и Дуглас Сантос.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
1/2
Первые мгновения четвертой победы сине-бело-голубых в РПЛ.

Четыре сезона подряд сине-бело-голубые становятся лучшей командой России и второй раз подряд обеспечивают себе золото победой на своем поле. Но, конечно, и до этого на «Газпром Арене» проходило чествование триумфаторов, так что она привыкла к празднованиям титула. Каждый год — дежавю.

Иван Сергеев с&nbsp;одноклубниками по &laquo;Зениту&raquo; после гола в&nbsp;ворота &laquo;Локомотива&raquo;. «Зенит» — российская «Бавария». Не вина питерцев, что они выигрывают чемпионат вполноги

Но если раньше «Зенит» был готов к победе, то сейчас все произошло относительно неожиданно. Во-первых, лишь после победы ЦСКА над «Динамо» окончательно стало ясно, что невская команда не упустит чемпионство. Во-вторых, в день игры мало кто ожидал поражения «Динамо» от «Урала». Поэтому и готовились все к следующему туру — 7 мая в Питере пройдет матч с «Химками», где болельщиков ждут сюрпризы.

Так что субботнее чемпионство проходило без привычных атрибутов — золотых маек и костюма Дэдпула. Даже трофей с медалями привезли в Санкт-Петербург лишь к финальному свистку. Но хотя бы успели. Тут надо отдать должное клубу и РПЛ: все формальности были соблюдены. А без маек все переживут. Так, может быть, даже лучше: никто не будет озвучивать теории заговора и утверждать, что клуб заранее подготовился, ведь все знал.

Малком и Дуглас Сантос. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Малком и Дуглас Сантос.
Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

Футболисты и тренеры, конечно, все равно привели на стадион своих родных и вместе с ними отпраздновали очередной титул на газоне. Пока детишки игроков били по воротам, в центре поля их родители получали золотые медали и прыгали с трофеем. А затем был традиционный поход футболистов к виражу и «Оп, давай-давай» в унисон с ним.

Юри Алберто почему-то особенно долго не уходили с поля — бразильский форвард вел прямой эфир в соцсетях до последнего и праздновал с подписчиками свой первый титул. А в это время в раздевалке творилось сумасшествие: когда журналисты зашли внутрь, в них полетел залп из шампанского от Виллиама Оливейры, а следом добавил и Сутормин. Кстати, праздничного напитка было не так много — видимо, тоже не готовились. Кто хотел брызгаться, делал это водой.

В это время на столе танцевал Вендел и даже не собирался его покидать. Из колонок на полную мощность орала зенитовская песня группы «Ленинград» про сине-бело-голубое небо, так что услышать кого-либо было невозможно. Все только кричали, обливались шампанским и хохотали. Почти все: Дзюба в это время стоял в сторонке и с кем-то переписывался в телефоне. Ему, видимо, уже наскучили эти празднования. А, может, отвлекло что-то еще.

Вообще раздевалка напоминала танцпол, а Вендел был в ней хэдлайнером. На столе танцевали и Барриос с Кузяевым, но с бразильцем, напялившим на голову футболку, по самоотдаче не сравнился никто.

Футболисты качают главного тренера &laquo;Зенита&raquo; Сергея Семака после четвертой подряд победы в&nbsp;чемпионате России.

Чемпионство очередное, но эмоции все равно искренние. Правда, «Зениту» расслабляться и напиваться еще рано: впереди три тура, в которых нужно еще раз доказать свою гегемонию.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
30 апр, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:1
Локомотив
Голы
Керк, 4 (0:1), Сергеев, 27 (1:1), Малком, 42 (2:1), Мостовой, 77 (3:1)
Зенит
Кержаков Чистяков Дуглас Сантос Алип (Круговой, 46) Барриос Вендел (Оздоев, 82) Клаудиньо Кузяев (Ерохин, 87) Юри Алберто (Мостовой, 72) Малком (Дзюба, 82) Сергеев
Локомотив
Гильерме Едвай Мампасси Ненахов Рыбус Баринов (Бабкин, 60) Жемалетдинов (Марадишвили, 82) Петров (Миранчук, 72) Карпукас (Бека Бека, 82) Керк Изидор (Камано, 72)
Предупреждения
Мампасси 45+4’, Ненахов 90’
Судьи
Москалев (Воронеж) Лунев (Новосибирск) Петросян (Ростов-на-Дону)
ВАР
Чистяков (Азов) Усачев (Ростов-на-Дону)

Алексей Сутормин
Артем Дзюба
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
12
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дзюба и Генич разругались из-за спора о голах Сергеева: «Это позорно, прям фу!» — «Артем — фуфло»
«Зенит» - чемпион по праву. Но без Лиги чемпионов такая команда будет не по карману России
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Зенит» — чемпион после победы над «Локо» и другие матчи
РПЛ, 27-й тур: «Спартак» — «Крылья Советов» и другие игры
«Дзюба мог в шутку сказать, он — постоянно шутит». Что пишут о скандале Дзюбы и Генича
«Зенит» излечил дзюбозависимость. Семак — главный победитель сезона
«Дзюба повел себя гнусно». Болельщики осудили Дзюбу за слова о Гениче
«В следующем сезоне «Зениту» будет сложнее. А Дзюба — лидер, его надо оставлять»
Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с четвертым чемпионством подряд
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«В следующем сезоне «Зениту» будет сложнее. А Дзюба — лидер, его надо оставлять»

«Зенит» излечил дзюбозависимость. Семак — главный победитель сезона
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости