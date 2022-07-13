Полгода Каттани в «Спартаке»: кубок, много трансферов и словесная война с «Зенитом»

Спортивный директор красно-белых покинул клуб. Чем запомнится недолгий период его работы в России?

«Мы — величайший клуб России»

Слухи о назначении итальянца в «Спартак» появились осенью 2021 года. «СЭ» сообщал, что на Луку Каттани выходили еще в августе, после увольнения с поста спортивного директора Дмитрия Попова. И это оказалось правдой: итальянец позже подтвердил, что он еще тогда начал составлять план стратегического развития клуба. В итоге Каттани пришел в «Спартак» почти одновременно с Паоло Ваноли, в декабре, — для этого ему надо было покинуть должность главного скаута «ПСЖ», где он работал с 2018 года.

Каттани начал работу в «Спартаке» с громких заявлений. В интервью «РБ Спорт» итальянец сказал: «Зенит» вечно не может выигрывать РПЛ. Рано или поздно его кто-то сбросит с трона". Вообще спортивный директор постоянно мелькал в прессе эти полгода: он изначально пообещал, что будет говорить со СМИ даже после поражений, и слово сдержал. К примеру, после проигрыша от «Краснодара» в 21-м туре Каттани разнес ВАР.

Но чаще всего за эти неполные семь месяцев доставалось «Зениту». Итальянец несколько раз подчеркивал, что «Спартак» — величайший клуб России, обладающий наибольшим числом болельщиков. А в апреле в «Коммент.Шоу» спортдир поджег инфополе, когда речь зашла о «Зените». Он ответил: «А что это за команда? Я ее не знаю». Фразу вырвали из контекста, и в заочную дискуссию через прессу вступили сначала гендиректор «Зенита» Александр Медведев, а затем и супруга Леонида Федуна Зарема Салихова.

Ставка на молодежь

Однако Каттани запомнился не только острыми высказываниями. Итальянец начал работать еще до официального открытия зимнего трансферного окна. Если кандидатуру вратаря Ильи Свинова продавливал Артем Ребров (это подтверждал и сам спортивный директор), то полевых игроков собирал сам Каттани. В январе итальянец поразил журналистов признанием, что он знал Данила Пруцева еще по «Чертаново». Примерно тогда же «Спартак» подписал контракты с Шамаром Николсоном, Леоном Классеном и Даниилом Хлусевичем. А в конце января красно-белые бесшумно арендовали у «Янг Бойз» полузащитника Кристофера Мартинса.

Каттани приятно удивлял болельщиков тем, что новички приходят задолго до окончания регистрационного периода. Ясно прослеживалась и стратегия — переманивание молодых российских футболистов. После объявления Самюэля Жиго об уходе в «Марсель» по окончании сезона «Спартак» быстро отреагировал — сначала Никита Чернов должен был оказаться в «Спартаке» летом, но в феврале трансфер форсировали, так что российский защитник ушел из «Крыльев» уже тогда.

По качеству усиления вопросы к Каттани были: многие скептически относились к форварду с Ямайки, опорнику из Люксембурга и россыпи российских юношей. Но масштаб впечатлял. Как и риторика Каттани: итальянец объяснял каждый трансфер, и ему верилось.

Абаскаль и благодарность Федуну

С Каттани команда выиграла трофей. Он не скрывал радости от победы «Спартака» в БЕТСИТИ Кубке России и даже назвал заполненные «Лужники» в финале самым счастливым моментом в карьере.

Уход Ваноли стал неожиданностью и для самого Каттани. Он отмечал, что виделся с тренером после кубкового финала, но разговора об отставке не было. Однако Каттани сразу приступил к работе по поиску замены и вновь сработал быстро, а также без сливов в СМИ. Об отставке Ваноли стало известно 9 июня, а уже через пять дней «Спартак» назначил Гильермо Абаскаля.

Перед прощанием Каттани успел совершить пару сделок: «Спартак» свободным агентом взял Мацея Рыбуса, а также купил у «Крыльев» Антона Зиньковского. Красно-белые не удержали Зелимхана Бакаева, и итальянец был этим расстроен, но частично ушел от ответственности, сказав: «Задолго до моего прихода он был центром полемики и проблем». Зато ответственность за приход Абаскаля итальянец взял на себя. Каттани еще в июне спросили, уйдет ли он из «Спартака» в случае провала тренера. На это спортивный директор ответил: «Конечно. Даже, может быть, еще раньше».

И вот, Каттани уходит, хотя Абаскаль еще не провалился. 13 июля «Спартак» объявил о том, что итальянец принял решение покинуть клуб. Причины он не назвал, но на прощание написал: «Уверен, что «Спартак» ждет светлое будущее, потому что клубом руководит прекрасный президент. К нему лично я испытываю исключительно любовь и благодарность».

После неожиданной новости владелец «Спартака» Леонид Федун сказал «РБК Спорт»: «В наше время все неожиданно становится. Это лучший спортивный директор в моей истории «Спартака». Мы очень благодарны за ту работу, которую он проделал».

Будут ли еще перемены в клубе?