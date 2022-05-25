«Зачем «Спартак» звал Ваноли? Тихонов не занял бы 10-е место?» Интервью Бормана
— Не могу сказать, что вверху таблицы меня что-то сильно удивило, — говорит Овчинников. — По-моему, многим было понятно, что «Зенит» очередное чемпионство не отпустит. Доедет до золота. Бюджет позволяет. А вот внизу... Что случилось с «Рубином»? Очень странная история. Никак не ожидал. Вы, наверное, хотите узнать мое мнение и о «Спартаке»?
— Про «Спартак» все хотят знать.
— 10-е место... Знаете, если проанализировать то, что происходило внутри клуба и вокруг него в прошедшем сезоне, то все логично. Конкретный успех... Если Зарема еще напряжется в следующем сезоне, то вообще все будет «хорошо».
— Так впереди еще кубковый финал. Если «Спартак» возьмет трофей, то спасет сезон?
— Если бы у бабушки был... Не стоит сейчас фантазировать.
— Будете болеть за «Динамо»?
— Почему? Просто посмотрю футбол, и все. Без каких-либо предпочтений.
— Может быть, Ваноли еще раскроется и даст результат в следующем сезоне?
— Ваноли? А откуда он взялся?
— Работал помощником Конте в «Интере».
— Ну и что? Я тоже был у кого-то помощником, у меня были ассистенты. Не понимаю всей этой логики... Помощник тренера в «Интере» — это футбольный академик? Соучастник? Да заканчивайте уже вы с этим... Петр Первый в свое время понавез в Россию голландцев — до сих пор расхлебываем. А что было при Хиддинке?
— Что?
— При нем во всех клубах стали появляться иностранцы. За очень приличные деньги.
— Но ведь у Карреры тоже не было опыта самостоятельной работы. На него в «Спартаке» сделали ставку — сработало. Вот вам и логика в принятии решения по Ваноли.
— А где он сейчас, этот Каррера? Поймите меня правильно. Почему мы привозим из Европы неизвестных специалистов, а про своих тренеров забываем? Ну почему в «Спартаке» не дали шанс своим ребятам?! Иванову там, Петрову... Не знаю... Тому же Тихонову. Он что — не занял бы 10-е место?
— Аленичев и Титов работали в «Спартаке».
— А с какого места их потом убрали? Аленичев сделал команду, пахал как вол, слепил все. Его уволили, Каррера стал чемпионом... Да ну бросьте вы! Для меня «Спартак» не поддается анализу. Никакому!
— «Зенит» и в следующем сезоне станет чемпионом?
— «Зенит» — как ВДВ.
— ?
— Ну у десантников же лозунг есть: «Никто, кроме нас». Так и с «Зенитом». Если только питерцы сами себя не закопают в следующем сезоне. А так конкурентов я что-то у них не вижу.
— Дзюба покинул «Зенит». Если уедет из РПЛ, это станет потерей для нашего чемпионата?
— Для России он, конечно, серьезный игрок. Ну если человек хочет попробовать себя в таком возрасте за рубежом, почему нет? Это же хороший вызов. Решил рискнуть — это довольно серьезный шаг. Если только все это правда, а не рекламная кампания. MLS? Да тоже вариант. Там хорошие зарплаты, больше наших, наверное.
— «Сочи» может бросить «Зениту» перчатку в следующем сезоне?
— Перчатку? В Сочи жарко, можно и без перчаток походить... Так что бросит. Никаких проблем у «Зенита» не возникнет, даже если кто-то сейчас уедет. Да и у российского футбола проблем не будет. Еврокубков нет. Чемпионат для отдыхающих...
— «Сочи» сильно удивил?
— Чем?
— Вторым местом.
— Не уверен, что бюджет у этого клуба намного меньше, чем у московских команд. Не знаю... Мне трудно судить. Думаю, там все нормально с деньгами.
— Но состав у «Сочи» скромнее, чем у московских клубов.
— Что вы вкладываете в понятие «скромный состав»? Имена не те? А как эти «скромники» сыграли в последнем туре с «Динамо»? За Можай загнали, блин... Вот и все. «Сочи» показывает, что не нужны звезды. Главное — добротные игроки. И конечно, сыграл фактор главного тренера.
— Федотов — лучший тренер РПЛ? Или все-таки Семак?
— Я на первое место поставлю Федотова. У Семака возможностей больше. При этом не уверен, что, окажись Федотов на месте Семака, он стал бы чемпионом. Другое давление. Кто знает... Может быть, Федотов уже привык работать в тех условиях, которые есть в Сочи.
— В тренере Слуцком разочаровались?
— Да почему? У каждого специалиста бывают спады. Любой главный тренер должен когда-то куда-то вылететь. Я вылетал — ничего, жив-здоров. Не умер. Надо побыть и в этой шкуре. Тогда что-то лучше начинаешь понимать на этом свете. Это называется «жизнь после смерти». Проснулся — пашешь. Теперь перед Слуцким стоит интересная задача -вернуться в РПЛ.
— А он будет работать в ФНЛ?
— Есть такая песня «Были и мы когда-то рысаками...» Я не знаю, как он видит ситуацию. Если Слуцкий считает, что виноват в вылете «Рубина», то должен остаться, сжать зубы и вернуть казанцев в элиту. А потом уже спокойно уходить.
— Вы выступали за 18 команд в РПЛ. Но исполком РФС решил ничего не менять.
— Я лишь высказывал свое мнение. Раз в РФС считают по-другому, ну что поделать? Значит, видимо, сказали: больше уделите внимание учебно-тренировочному процессу, больше тренируйтесь, а не играйте.
— Доводилось слышать от сторонников сохранения прежнего формата: зачем нищету плодить в РПЛ?
— Нищету? А у нас в РПЛ прям звезда на звезде? Кто в «Сочи» звезда?
— Нобоа.
— Еще? Да и он уже свой давно, наш. А в «Динамо» есть суперигроки?
— Смолов несколько раз признавался лучшим футболистом страны, есть молодой Захарян.
— Обалдеть... Один уже слишком зрелый, другой только набирает обороты. 18 команд — был бы нормальный вариант. Но вот так решили...
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0