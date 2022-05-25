«Зачем «Спартак» звал Ваноли? Тихонов не занял бы 10-е место?» Интервью Бормана

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников по прозвищу Борман подвел для «СЭ» итоги чемпионата России.

— Не могу сказать, что вверху таблицы меня что-то сильно удивило, — говорит Овчинников. — По-моему, многим было понятно, что «Зенит» очередное чемпионство не отпустит. Доедет до золота. Бюджет позволяет. А вот внизу... Что случилось с «Рубином»? Очень странная история. Никак не ожидал. Вы, наверное, хотите узнать мое мнение и о «Спартаке»?

— Про «Спартак» все хотят знать.

— 10-е место... Знаете, если проанализировать то, что происходило внутри клуба и вокруг него в прошедшем сезоне, то все логично. Конкретный успех... Если Зарема еще напряжется в следующем сезоне, то вообще все будет «хорошо».

— Так впереди еще кубковый финал. Если «Спартак» возьмет трофей, то спасет сезон?

— Если бы у бабушки был... Не стоит сейчас фантазировать.

— Будете болеть за «Динамо»?

— Почему? Просто посмотрю футбол, и все. Без каких-либо предпочтений.

Паоло Ваноли. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Может быть, Ваноли еще раскроется и даст результат в следующем сезоне?

— Ваноли? А откуда он взялся?

— Работал помощником Конте в «Интере».

— Ну и что? Я тоже был у кого-то помощником, у меня были ассистенты. Не понимаю всей этой логики... Помощник тренера в «Интере» — это футбольный академик? Соучастник? Да заканчивайте уже вы с этим... Петр Первый в свое время понавез в Россию голландцев — до сих пор расхлебываем. А что было при Хиддинке?

— Что?

— При нем во всех клубах стали появляться иностранцы. За очень приличные деньги.

— Но ведь у Карреры тоже не было опыта самостоятельной работы. На него в «Спартаке» сделали ставку — сработало. Вот вам и логика в принятии решения по Ваноли.

— А где он сейчас, этот Каррера? Поймите меня правильно. Почему мы привозим из Европы неизвестных специалистов, а про своих тренеров забываем? Ну почему в «Спартаке» не дали шанс своим ребятам?! Иванову там, Петрову... Не знаю... Тому же Тихонову. Он что — не занял бы 10-е место?

— Аленичев и Титов работали в «Спартаке».

— А с какого места их потом убрали? Аленичев сделал команду, пахал как вол, слепил все. Его уволили, Каррера стал чемпионом... Да ну бросьте вы! Для меня «Спартак» не поддается анализу. Никакому!

— «Зенит» и в следующем сезоне станет чемпионом?

— «Зенит» — как ВДВ.

— ?

— Ну у десантников же лозунг есть: «Никто, кроме нас». Так и с «Зенитом». Если только питерцы сами себя не закопают в следующем сезоне. А так конкурентов я что-то у них не вижу.

Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»

— Дзюба покинул «Зенит». Если уедет из РПЛ, это станет потерей для нашего чемпионата?

— Для России он, конечно, серьезный игрок. Ну если человек хочет попробовать себя в таком возрасте за рубежом, почему нет? Это же хороший вызов. Решил рискнуть — это довольно серьезный шаг. Если только все это правда, а не рекламная кампания. MLS? Да тоже вариант. Там хорошие зарплаты, больше наших, наверное.

— «Сочи» может бросить «Зениту» перчатку в следующем сезоне?

— Перчатку? В Сочи жарко, можно и без перчаток походить... Так что бросит. Никаких проблем у «Зенита» не возникнет, даже если кто-то сейчас уедет. Да и у российского футбола проблем не будет. Еврокубков нет. Чемпионат для отдыхающих...

— «Сочи» сильно удивил?

— Чем?

— Вторым местом.

— Не уверен, что бюджет у этого клуба намного меньше, чем у московских команд. Не знаю... Мне трудно судить. Думаю, там все нормально с деньгами.

— Но состав у «Сочи» скромнее, чем у московских клубов.

— Что вы вкладываете в понятие «скромный состав»? Имена не те? А как эти «скромники» сыграли в последнем туре с «Динамо»? За Можай загнали, блин... Вот и все. «Сочи» показывает, что не нужны звезды. Главное — добротные игроки. И конечно, сыграл фактор главного тренера.

— Федотов — лучший тренер РПЛ? Или все-таки Семак?

— Я на первое место поставлю Федотова. У Семака возможностей больше. При этом не уверен, что, окажись Федотов на месте Семака, он стал бы чемпионом. Другое давление. Кто знает... Может быть, Федотов уже привык работать в тех условиях, которые есть в Сочи.

Леонид Слуцкий. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— В тренере Слуцком разочаровались?

— Да почему? У каждого специалиста бывают спады. Любой главный тренер должен когда-то куда-то вылететь. Я вылетал — ничего, жив-здоров. Не умер. Надо побыть и в этой шкуре. Тогда что-то лучше начинаешь понимать на этом свете. Это называется «жизнь после смерти». Проснулся — пашешь. Теперь перед Слуцким стоит интересная задача -вернуться в РПЛ.

— А он будет работать в ФНЛ?

— Есть такая песня «Были и мы когда-то рысаками...» Я не знаю, как он видит ситуацию. Если Слуцкий считает, что виноват в вылете «Рубина», то должен остаться, сжать зубы и вернуть казанцев в элиту. А потом уже спокойно уходить.

— Вы выступали за 18 команд в РПЛ. Но исполком РФС решил ничего не менять.

— Я лишь высказывал свое мнение. Раз в РФС считают по-другому, ну что поделать? Значит, видимо, сказали: больше уделите внимание учебно-тренировочному процессу, больше тренируйтесь, а не играйте.

— Доводилось слышать от сторонников сохранения прежнего формата: зачем нищету плодить в РПЛ?

— Нищету? А у нас в РПЛ прям звезда на звезде? Кто в «Сочи» звезда?

— Нобоа.

— Еще? Да и он уже свой давно, наш. А в «Динамо» есть суперигроки?

— Смолов несколько раз признавался лучшим футболистом страны, есть молодой Захарян.

— Обалдеть... Один уже слишком зрелый, другой только набирает обороты. 18 команд — был бы нормальный вариант. Но вот так решили...