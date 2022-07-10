Баринов на родной позиции, Миранчук в отличных кондициях, Изидор снова забивает. С этим «Локомотивом» не будет скучно

Железнодорожники оставили приятное впечатление в дерби с «Динамо».

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«Локомотив» — «Динамо» — 3:3 (1:0)

Голы: Фассон, 17 (1:0). Миранчук, 57 (2:0). Изидор, 69 (3:0). Грулев, 69 (3:1). Смолов, 77 (3:2). Тюкавин, 90+21 (3:3).

«Локомотив»: Худяков (Гильерме, 90+1), Живоглядов (Ненахов, 90+1), Едвай (Мампасси, 90+1), Фассон (Марадишвили, 90+1), Миранчук (Куликов, 74. Бабкин, 90+31), Баринов (Ротенберг, 84. Петров, 90+1. Ларин, 90+31), Тикнизян (Погостнов, 90+1), Карпукас (Магкеев, 78), Камано (Попов, 90+1. Раков, 90+31), Керк (Бека-Бека, 84), Изидор (Раконьяц, 90+1).

«Динамо»: Шунин (Лещук, 90+1), Паршивлюк (Варела, 77. Карапузов, 90+29), Скопинцев (Цесь, 90+1), Сазонов (Шагиахметов, 90+1), Кутицкий (Осокин, 90+1), Фомин (Бегун, 90+1), Грулев (Лесовой, 84), Моро (Сулаквелидзе, 90+1), Макаров (Захарян, 77. Зазвонкин, 90+28), Гагнидзе (Тюкавин, 77), Смолов (Гладышев, 77).

Предупреждения: Едвай, 32. Изидор, 67. С.Магкеев, 90+29.

10 июля. Москва. Стадион «РЖД Арена».

Вопросы стратегии

Стратегия развития «Локомотива» — да еще с многолетним горизонтом планирования — одна из самых неоднозначных тем в российском футболе. С другой стороны, наличие плана действий предпочтительнее бесконечных шараханий из стороны в сторону и отсутствия какой-либо стратегии. Ну а коррективы в случае с железнодорожниками оказываются вынужденными, как было после отъезда в «МЮ» Ральфа Рангника или бегства не попрощавшегося Маркуса Гисдоля.

Впрочем, Томас Цорн — пусть и с оговорками — пытается сохранить немецкий вектор развития. Отсюда создание зоны максимального комфорта для Марвина Комппера даже ценой фактического расставания с Дмитрием Лоськовым и Олегом Пашининым. Немецкий штаб только укрепился за счет приглашения Йозефа Циннбауэра, который благодаря наличию соответствующей лицензии будет считаться главным тренером красно-зеленых.

Выглядят упомянутые выше решения вроде бы системными, однако глобально ничего не гарантируют, так как модель развития клуба на бумаге остается прежней, но не учитывает текущих реалий. Они же таковы, что слова Цорна о верности легионеров клубным цветам не подкреплены никакими гарантиями.

Политика, давление общественности на родине, семейные обстоятельства — причин для того, чтобы покинуть Россию, воспользовавшись решением ФИФА о праве приостанавливать контракты на один сезон, можно найти множество. Соответственно, все может поменяться в считаные дни, как в случае с отданным в аренду пражской «Спарте» Кухтой. И так может случиться с каждым, какие бы теплые слова ни произносил футболист прежде или в момент расставания, как обратившийся к болельщикам чех.

Или взять Бека-Бека. Француз демонстрирует в клубном ролике знание русского языка, что можно расценивать как проявление лояльности, но вместе с тем параллельно обсуждаются новости об интересе, который проявляет к полузащитнику «Аталанта». И очевидно, что и в этом случае, и в истории с Кухтой «Локо» сложно рассчитывать на какую-то прибыль. Отбить бы хотя бы часть затрат на игроков, которых брали на вырост, рассчитывая заработать за счет развития перспективных футболистов.

Даже заработанное еще нужно получить, так как с этим тоже могут возникнуть проблемы. УЕФА, например, задерживал часть выплат за участие в еврокубках. Прекратились платежи и по давнему уже трансферу Алексея Миранчука из Италии.

Усиление из Бразилии

Тем не менее — даже с учетом всех рисков — «Локо» продолжает искать усиление за границей. И, надо сказать, не без успеха. Лукас Фассон — и дело даже не в голе в ворота «Динамо» — должен решить проблемы команды в центре обороны. Мампасси изначально брали не на ведущие роли, Магкеев еще восстанавливает кондиции после нескольких месяцев лечения, а бразилец — почти готовый игрок, несмотря на свою молодость (21 год). Обученный в славящемся системным подходом «Атлетику Паранаэнсе», с хорошим длинным пасом и чувством игры.

На данный момент Фассон — твердый игрок основы даже с поправкой на то, что именно он упустил сократившего отставание до минимума Смолова. Раконьяцу же еще предстоит навязать конкуренцию Изидору, который и с «Динамо» забил и отдал, и весной был ярче и эффективнее Кухты. Чех же в сборной выглядел гораздо лучше, чем в клубе. Возможно, в «Локо» просто не учли характер форварда, который и сам признавался, что для него тренерский кнут предпочтительнее пряника. А требует ли особого подхода Раконьяц — покажет время.

Что до средней линии, то она, с одной стороны, требует настройки из-за потери Жемалетдинова, который вернется на поле только к весенней части чемпионата. Вместе с тем здесь все в порядке с внутренними ресурсами. Во-первых, можно в полной мере рассчитывать на пропустивших значительную часть прошлого сезона Камано и Антона Миранчука. Легкость, с которой последний исполнил второй гол в динамовские ворота, тому подтверждение, а его вынужденная замена — главное разочарование воскресного вечера.

Во-вторых, Баринов, которого «Локо» категорически отказывается продавать, после укомплектования оборонительной линии может сосредоточиться на привычной роли и не ощущать себя человеком, которым лихорадочно латают дыры. С капитаном в опорной зоне железнодорожники выглядят более системно. Хоть и не безупречно, на что намекают как количество динамовских моментов, так и три пропущенных гола. Но в столь веселой игре «Локо» был в родной стихии, и есть ощущение, что в новом сезоне скучать с железнодорожниками не придется.