Боязнь «Зенита» прошла. Чемпионство «Краснодара» никого не удивит
Интрига в РПЛ никак не хочет умирать. И это здорово.
Казалось, ситуация окончательно развернулась в пользу «Зенита». Чемпион пережил уходы Малкома и Кузяева, выстроил новую схему, в которой расцвел Кассьерра. Питерцы играючи ликвидировали отставание в семь очков от «Краснодара», выйдя после 16-го тура на первое место.
Понятно, что для этого должен был начать спотыкаться главный конкурент. «Быки» постепенно становились все менее опасными, а встреча в Екатеринбурге вообще стала апогеем: поражение 1:3 и всего один удар в створ ворот соперника. Ну и какой это претендент на золото? А фортель Кордобы с «жестом Соболева» и последующей дисквалификацией на три матча представлялся окончательным белым флагом.
Но пришел 17-й тур — и перевернул все с ног на голову. «Краснодар» снова впереди. Без лучшего бомбардира Кордобы обыгран «Оренбург». Без блеска, но три очка — у прагматичного Владимира Ивича. А «Зенит» провел серую встречу в Москве, по делу уступив «Локомотиву» — 1:3.
При этом питерцы несколькими днями ранее еще и в Кубке уступили «Динамо» — 0:1. Пропустив в меньшинстве и практически не создав голевых моментов. Невероятная статистика — ноль ударов в створ. Окей, против бело-голубых на поле не вышли Вендел и Кассьерра, а впереди еще есть мартовская ответная игра в Питере. Но против «Локомотива» бразилец и колумбиец уже были в строю, а итог тот же — второе подряд поражение в Москве.
Речь вовсе не о том, чтобы «переобуваться» каждый тур из-за итогов отдельного матча. Конечно, «Зенит» и сейчас остается главным претендентом на золото, это вам подтвердит любой букмекер, отвечающий за свое мнение деньгами. Но очевидно и другое: на зимний перерыв мы уйдем без уверенности в итоговом чемпионстве команды Сергея Семака.
Эта уверенность присутствовала и год, и два назад, и три. Гегемон выходил на каждую встречу с огромным запасом прочности, мог моментально прибавить так, чтобы не оставить шансов любому сопернику в России. Сейчас такого нет. Теперь сине-бело-голубые способны не победить даже тогда, когда действуют на пределе своих возможностей. Например, как в недавнем матче с «Краснодаром», где ни о какой расслабленности не могло быть и речи. Очевидно, что соперники перестали бояться «Зенит», не проигрывают ему еще до стартового свистка, как часто происходило ранее.
По ощущениям, в Питере все еще самая сильная команда в России. Но от конкурентов ее отделяет уже не пропасть. Это видно невооруженным глазом, об этом свидетельствует статистика. Четыре поражения за 17 туров — столько у невского коллектива не случалось в последние четыре года даже по итогам всего сезона. Тогда дело ограничивалось двумя, максимум — тремя проигрышами. Сейчас показатель перебит еще до зимней паузы.
И очень похоже, что на этот раз для чемпионства «Зениту» придется достать из себя даже больше, чем, как кажется, возможно. Иначе титул уйдет другому.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|
3
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
4
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
5
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
6
|Локомотив
|17
|7
|7
|3
|27-23
|28
|
7
|Спартак
|17
|8
|3
|6
|24-24
|27
|
8
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|0 : 0
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|0 : 2
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|1 : 0
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|2 : 0
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|2 : 1
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|3 : 1
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|2 : 1
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4