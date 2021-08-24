Расслабьтесь, лимит на легионеров отменят. Но российскому футболу это не поможет

Все это похоже на классическое отвлечение на негодный объект.

Кажется, пора свыкнуться с мыслью, что лимита на легионеров в российском футболе не будет. Когда именно это случится — вопрос дискуссионный, но сам вектор движения понятен.

Если президент РФС Александр Дюков публично, в эфире государственного федерального канала «Россия 24», говорит, что организация выступает за отмену лимита, — это более чем серьезно. Просто так такими заявлениями не разбрасываются. Вот цитата:

«Мы действительно направили свои предложения, цель которых — повысить конкурентоспособность нашего профессионального футбола. Если говорить о мерах, то их несколько, но там принципиально есть два предложения: первое касается изменения структуры и формата проведения соревнований наших профессиональных лиг, второе — изменения подхода к определению количественного состава легионеров. По сути, можно говорить об изменении и отказе от лимита на легионеров в принципе».

Правда, следом Дюков дипломатично оговаривается:

«Уже идет процесс обсуждения, и для нас очень важно мнение клубов, поэтому это будет совместное и согласованное решение, которое будет принимать не только РФС, но и лиги — ФНЛ и РПЛ».

Но эта цитата — ответ на вопрос ведущего: «Будет ли мнение клубов учитываться при внедрении этих реформ?» Сложно себе представить, чтобы Дюков сказал что-то вроде: «Нет, не будет, мы уже все решили без них». Политес должен быть соблюден, и глава РФС это прекрасно понимает. Но маховик уже запущен, и не верится, что его можно остановить. Да, возможны сдвиги по срокам, временные прокладки вроде формулы «10+15», но конечный результат известен. В той парадигме, в которой существует сейчас российский спорт, по-другому не бывает.

Станет от этого лучше или хуже? На мой взгляд, это вопрос второстепенный.

Есть пример Испании, где существует довольно жесткий лимит на легионеров — не более пяти человек из стран, не входящих в ЕС, в заявке на сезон, и не более трех из них одновременно могут быть на поле. Там, правда, есть довольно много лазеек, чтобы обойти ограничение. Например, через членов семьи. Так, Луис Суарес не считается легионером, потому что у его супруги Софии Бальби есть итальянский паспорт и благодаря этому он оформил соответствующие документы. Та же история была у Филиппе Коутинью, оформившего португальский паспорт благодаря жене Айне. Кроме того, на получение гражданства может претендовать человек, проживший в Испании пять и более лет. Соответственно, те же Лео Месси или Марсело пользовались этим и не считались легионерами.

И есть Англия, где лимита фактически не было (во всяком случае, до Брексита, сейчас ситуация может усложниться). Да, есть ограничения, связанные с матчами за сборные, но клубы это обходили, направляя заявления об «исключительности» того или иного игрока, и им в большинстве случаев шли навстречу. Зато в АПЛ существует правило восьми доморощенных игроков в заявке, но под понятие «доморощенный» подпадает любой футболист, проведший в системе клуба три года до того, как ему исполнилось 21.

Объединяет Испанию и Англию успешное выступление клубов в Европе. Ла лига и АПЛ уверенно лидируют в таблице коэффициентов УЕФА, за последние 10 лет в Лиге чемпионов было по два чисто испанских и английских финала.

Важно тут другое. Те же английские клубы последние 10-15 лет вкладывали очень большие суммы в развитие своих академий. Тот же Роман Абрамович не только покупал суперзвезд для первой команды «Челси», но и серьезно вложился в реконструкцию клубной базы в Кобхэме. Как результат — во второй половине 2010-х юношеские и молодежные сборные Англии стали брать титулы. В 2017-м сборная Англии выиграла чемпионаты мира U-17 и U-20, чемпионат Европы U-19 и стала второй на ЧЕ для 17-летних. Это был настоящий прорыв. В тех командах бегали вратари Хендерсон и Рамсдейл, защитники Томори, Конса, Мэйтланд-Найлз, Джеймс, хавбеки Маунт, Хадсон-Одой, Фоден, Санчо, нападающие Лукман и Калверт-Льюин.

А еще в Англии, устав от постоянных провалов на уровне сборной, в 2012 году открыли национальный футбольный центр для всех команд — от первой до юношеских, утвердив параллельно программу структурных реформ. Разговоры о строительстве шли долго, вдохновлялись британцы Францией и ее футбольным центром в Клерфонтене, введение в строй которого, как считается, помогло «Трехцветным» выиграть ЧМ-1998. Итог — сборная Англии наконец-то перестала быть посмешищем для всего мира и добралась до полуфинала ЧМ-2018 и финала Евро-2020.

Сколько мы уже слышим про строительство подобного центра в России? Мне кажется, лет 15, не меньше. Что сделано? Правильно — ничего.

Разговоры про лимит — его тлетворное влияние или, наоборот, пагубность его отмены — идут постоянно, и это отличное отвлечение внимания на негодный объект. Может, нашим футбольным боссам всех уровней начать, наконец, спрашивать с себя?

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции