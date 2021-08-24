Уход Миранчука не проблема для «Локо». Но так ли он нужен ЦСКА и «Зениту»?

Не все так просто.

Карьера Антона Миранчука в «Локо», похоже, подходит к концу. Агент футболиста Вадим Шпинев заявил, что его клиентом интересуются ЦСКА и «Зенит». Но горевать железнодорожникам по этому поводу точно не стоит.

Почему уход Миранчука не проблема для «Локо»

За последние два года Антон получил четыре травмы. Из-за повреждений он пропустил как минимум 20 матчей, что довольно много. Именно проблемы со здоровьем — главная причина регресса Миранчука.

Помимо травм есть еще как минимум две причины, по которым Антон перестал развиваться как футболист.

«Локомотив» дважды менял схему. Возглавив команду, Марко Николич еще какое-то время играл по тем наработкам, что оставил ему Юрий Семин. Прежде всего это касается расстановки: сербский специалист решил не ломать то, что неплохо работало, и оставил привычную для времен Семина схему 4-2-3-1. В ней Миранчук мог использовать свои лучшие качества — игра в пас, владение мячом и поиск партнеров тонкими передачами.

Мощный отрезок весной этого года, когда «Локомотив» одержал 11 побед подряд, стал результатом перехода команды на другую схему. Николич перешел на ромб в середине поля (4-1-2-1-2), где Миранчук был уже не так эффективен. Железнодорожники стали играть в более вертикальный футбол, с быстрым переходом из обороны в атаку.

«Локо» сохранил те принципы игры, что были у него в прошлом сезоне, но снова сменил схему. Теперь железнодорожники играют по расстановке 4-2-2-2 с быстрыми краями. Миранчук приспособиться к новым схемам и требованиям Николича в полной мере пока не смог.

Миранчук проиграл конкуренцию за место в основе. Большую часть матчей в «Локо» Антон провел на левом фланге полузащиты. Там до недавнего времени ему просто не было альтернативы. Однако сейчас на родной для Миранчука позиции играет Франсуа Камано, который набрал неплохую форму.

Если говорить о позиции «десятки», то здесь Миранчук также проиграл конкуренцию — слишком уж мощный прогресс показал Рифат Жемалетдинов. Его вполне можно считать олицетворением идей Николича: быстрый, взрывной футболист, отлично выбегающий в быстрые атаки.

Кому он нужнее — ЦСКА или «Зениту»?

В плане тактики Миранчуку на данный момент больше подходит ЦСКА. Алексей Березуцкий пробовал разные схемы, но остановился в конечном итоге на 4-2-3-1 (4-1-4-1). Именно эта расстановка может помочь Антону вернуться на прежний уровень.

На старте сезона у армейцев слева в полузащите выходили Ильзат Ахметов и Чидера Эджуке. У каждого из них есть свои сильные стороны, и вопрос здесь в том, чего именно ждет Березуцкий от игрока левого фланга атаки: яркого дриблинга, как у Эджуке, строгости и надежности, как у Ахметова, или нацеленности на комбинационный футбол, как у Миранчука. Скорее всего, если Антон придет в ЦСКА, то будет играть именно левого полузащитника, ведь на позиции «десятки» там есть Никола Влашич, который пока еще никуда не ушел.

Сравнительная статистика. Фото «СЭ»

Если говорить о Миранчуке в контексте «Зенита», то здесь не все так просто. Петербуржцы сейчас играют по схемам, которые Антону не слишком подходят: те же 4-2-2-2 и ромб (4-1-2-1-2), что использует в «Локо» Марко Николич.

Однако Сергей Семак сразу в трети своих матчей у руля «Зенита» использовал схему 4-2-3-1, чуть реже — 4-3-3. Возможно, потенциальный трансфер Миранчука станет тем самым недостающим элементом пазла для перехода «Зенита» на более атакующую модель. Только вот вызывает опасения физическая готовность Антона к сезону. Не сломается ли он снова?