Преемник Жиго из Бельгии. Зачем «Спартаку» Кауфриз

Новичком красно - белых станет 24- летний центральный защитник Максимилиано Кауфриз.

Защитник Максимилиано Кауфриз перейдет из «Сент-Трюйдена» в «Спартак». Стороны уже согласовали контракт с 24-летним футболистом, он будет рассчитан на четыре года. Ожидается, что Кауфриз прилетит в Москву в эту пятницу. Стоимость игрока на портале Transfermarkt оценивается в 850 тысяч евро, хотя там же указано, что прошлым летом он переходил в «Сент-Трюйден» из «Беверена» за 1 миллион евро.

Приход Кауфриза не означает, что прямо сейчас «Спартак» покинет Самюэль Жиго. На данный момент стороны пришли к следующему варианту: француз доигрывает нынешний сезон и следующим летом покидает команду в качестве свободного агента. А пока в «Спартаке» рассчитывают провести операцию «Преемник»: именно для этого Кауфриза подписывают сейчас при наличии Жиго. С другой стороны, такой расклад выглядит странно — брать легионера заведомо в запас. Хотя нельзя исключать, что в «Спартаке» еще много чего поменяется, в том числе и с точки зрения игровой схемы. Бельгиец — правша, и он без проблем мог бы занять место справа в тройке центральных защитников.

Кауфриз — ноунейм. Но ровно в таком же статусе три года назад в Россию из чемпионата Бельгии приезжал и Жиго. Правда, клуб у Самюэля был посолиднее — «Гент». Кауфриз хоть и весьма эпизодически, но все же привлекался в юношескую и молодежную сборные Бельгии. На его счету три игры за команду U-18 и одна — за U-21. Статистика скромная, но не будем забывать, что это Бельгия. Кауфриз — габаритный защитник (рост — 190 см), у него хорошая статистика по единоборствам в обороне (три четверти выигранных).

Пока у «Спартака» нет возможности заявить новичка — все легионерские слоты заняты. Приход бельгийца может ослабить позиции Йоррита Хендрикса, хотя пристроить его куда-то с такой зарплатой будет непросто. При этом вполне ликвидным остается Алекс Крал. Не таким, как казалось до чемпионата Европы, но чеха вполне реально продать за не меньшие деньги, чем «Спартак» заплатил за него два года назад.

Джикия, Жиго, Кутепов, Гапонов, Маслов, теперь еще и Кауфриз. Это набор центральных защитников «Спартака». Жиго и Джикия играют постоянно, Кутепов в семи матчах этого сезона провел 66 минут, Маслов по-прежнему восстанавливается, а Гапонов все свои 90 минут игрового времени получил в «Спартаке-2». Возможно, кому-то стоит задуматься об аренде, ведь даже с учетом Лиги Европы у «Спартака» сейчас перебор центральных защитников.