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Матч с «Локо» — последний шанс Витории остаться в «Спартаке». Сыграет ли команда за тренера?

Максим Никитин
Максим Никитин
Корреспондент
Сегодня, 14:00
Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
«СЭ» — о ключевом моменте в российской карьере Руя.
Спартак — Локомотив
&laquo;Галатасарай&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Игроки российской команды празднуют забитый мяч. В Стамбуле «Локо» сделал первый шаг в новую жизнь. Сможет ли в Тушине сделать второй?

Сегодня «Спартак» зарубится с «Локомотивом» — и это будет очень мощная драка. Ведь каждое поражение «Локо» позволяет критикам металлической руки Ральфа Рангника добавлять вопросов по эффективности его спортивного курса. Ну а что «Спартак»? У «Спартака» — еще сложнее.

Вчера «СЭ» сообщил про приглашение бывшего тренера юношеских сборных Италии и помощника Антонио Конте Паоло Ваноли. При этом команда Витории провела прекрасный матч в Лестере, опустившись в самый низкий блок за много лет. Но главное — в самый эффективный.

Команда Руя Витории, на самом деле, тактически управляема. Если не брать в расчет кошмар с «Зенитом» и второй тайм домашней перестрелки с «Лестером», то «Спартак» с точки зрения построения и структурности выглядел достаточно неплохо. И совершенно не важна игровая схема. Красно-белые практически всегда выдерживали, но кардиограмма результатов — не случайна.

Ярчайший пример — игра Виктора Мозеса в Лиге Европы. Там нигериец выглядит безумным топом, а по уровню считается одним из лучших в чемпионате России. Правда, это определение — максимально условное, поскольку в РПЛ Мозес выглядит хуже.

И дело тут исключительно в мотивации. Мозес, как и, например, Джордан Ларссон, показывают демонстративно разный футбол. Это в первую очередь заметно по эффективности единоборств. Да и проявляемые эмоции по ходу игры — совершенно другие. Вспомните, как горящий Мозес, разогнавшись, проехал на коленях к угловому флагу в Лестере! Да, исполнить что-то похожее где-нибудь в Черкизово — это немного другое, но дело же не в празднованиях. В конце концов, особенно и праздновать-то «Спартаку» нечего. И это тоже не просто так.

Недавно Ещенко рассказал, что Руй Витория — психолог, а не мотиватор. Это важно, поскольку мотиватор дает результат сразу, а действия психолога имеют результат накопительный и стратегический. Разумеется, если ему дают таким стать.

Руй Витория. «Следующий тренер «Спартака» будет понимать, что он идет на суицидальную работу — сложную и недолгую». Геркус — о нестабильности красно-белых

«Спартак» пока явно недостаточно концентрирован, и это — гигантская проблема Руя Витории. Очевидно, даже этот состав может играть лучше. И он играет лучше, но только в Лиге Европы, где Мозес после гола вспоминает русское слово «давай». Но рано или поздно психологические методы Витории должны заработать и в РПЛ. Вопрос — исключительно во времени и желании футболистов.

И матч с «Локомотивом» после эмоциональнейшей игры с «Лестером» — наверное, один из последних или даже последний шанс Витории остаться. Поэтому сегодня будет битва не только за так называемые шесть очков между конкурентами за высокие места, но и за перспективы португальца работать в «Спартаке». Они, я уверен, при мощном результате еще остаются. И здесь важно понять, насколько команда хочет играть за тренера.

Если захочет — перспективы и результат будут. И по реакции футболистов сегодня мы поймем в этом смысле многое.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 0
Манчестер Сити 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Краснодар 0
Матч завершен

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43

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Максим Никитин все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 14-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Локомотив», «Сочи» — ЦСКА, «Динамо» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры