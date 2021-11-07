«СЭ» — о ключевом моменте в российской карьере Руя.

Сегодня «Спартак» зарубится с «Локомотивом» — и это будет очень мощная драка. Ведь каждое поражение «Локо» позволяет критикам металлической руки Ральфа Рангника добавлять вопросов по эффективности его спортивного курса. Ну а что «Спартак»? У «Спартака» — еще сложнее.

Вчера «СЭ» сообщил про приглашение бывшего тренера юношеских сборных Италии и помощника Антонио Конте Паоло Ваноли. При этом команда Витории провела прекрасный матч в Лестере, опустившись в самый низкий блок за много лет. Но главное — в самый эффективный.

Команда Руя Витории, на самом деле, тактически управляема. Если не брать в расчет кошмар с «Зенитом» и второй тайм домашней перестрелки с «Лестером», то «Спартак» с точки зрения построения и структурности выглядел достаточно неплохо. И совершенно не важна игровая схема. Красно-белые практически всегда выдерживали, но кардиограмма результатов — не случайна.

Ярчайший пример — игра Виктора Мозеса в Лиге Европы. Там нигериец выглядит безумным топом, а по уровню считается одним из лучших в чемпионате России. Правда, это определение — максимально условное, поскольку в РПЛ Мозес выглядит хуже.

И дело тут исключительно в мотивации. Мозес, как и, например, Джордан Ларссон, показывают демонстративно разный футбол. Это в первую очередь заметно по эффективности единоборств. Да и проявляемые эмоции по ходу игры — совершенно другие. Вспомните, как горящий Мозес, разогнавшись, проехал на коленях к угловому флагу в Лестере! Да, исполнить что-то похожее где-нибудь в Черкизово — это немного другое, но дело же не в празднованиях. В конце концов, особенно и праздновать-то «Спартаку» нечего. И это тоже не просто так.

Недавно Ещенко рассказал, что Руй Витория — психолог, а не мотиватор. Это важно, поскольку мотиватор дает результат сразу, а действия психолога имеют результат накопительный и стратегический. Разумеется, если ему дают таким стать.

«Спартак» пока явно недостаточно концентрирован, и это — гигантская проблема Руя Витории. Очевидно, даже этот состав может играть лучше. И он играет лучше, но только в Лиге Европы, где Мозес после гола вспоминает русское слово «давай». Но рано или поздно психологические методы Витории должны заработать и в РПЛ. Вопрос — исключительно во времени и желании футболистов.

И матч с «Локомотивом» после эмоциональнейшей игры с «Лестером» — наверное, один из последних или даже последний шанс Витории остаться. Поэтому сегодня будет битва не только за так называемые шесть очков между конкурентами за высокие места, но и за перспективы португальца работать в «Спартаке». Они, я уверен, при мощном результате еще остаются. И здесь важно понять, насколько команда хочет играть за тренера.

Если захочет — перспективы и результат будут. И по реакции футболистов сегодня мы поймем в этом смысле многое.