РПЛ, расписание матчей 14 тура, «Динамо» против «Краснодара», «Спартак» — «Локо» и другие
6 ноября, суббота
14:00 мск. «Арсенал» Т — «Уфа»
16:30. «Крылья Советов» — «Химки»
7 ноября, воскресенье
19:00. «Спартак» — «Локомотив»
19:00. «Ахмат» — «Нижний Новгород»
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Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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