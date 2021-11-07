«Урал» — «Зенит»: арбитр ошибочно не удалил Ракицкого
На 43-й минуте матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Зенит» арбитр Игорь Панин совершил ошибку, не вынеся предупреждение защитнику гостей Ярославу Ракицкому.
Тот с нарушением правил остановил Дениса Кулакова. За этот фол зенитовца следовало наказать штрафным ударом и желтой карточкой. Она стала бы для Ракицкого второй — он покинул бы поле.
Панин ограничился назначением штрафного удара. Видеоассистенты Алексей Амелин и Дмитрий Мосякин не имели права вмешаться в действия судьи. Второй ассистент Александр Богданов, получается, согласился с рефери.
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