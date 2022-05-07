Шоу Николсона: оформил первый дубль в РПЛ за тайм! Но Ваноли снял его, чтобы удержать победу

Теперь Шамар — третий бомбардир команды.

«Спартак» провел яркий матч в Екатеринбурге — особенно удался первый тайм, в котором красно-белые сняли все вопросы уже к 30-й минуте.

Хедлайнером нокаута «Урала» стал Шамар Николсон. Форвард уже оформлял хет-трик в Кубке России (в матче с «Кубанью» — 6:1), а теперь сделал первый дубль в премьер-лиге.

На 11-й минуте ямаец замкнул подачу Промеса с углового.

А на 26-й упаковал в сетку второй мяч: Виктор Мозес протащил мяч с центра поля и выкатил Шамару в коридор. Выход один на один нападающий реализовал очень уверенно.

Третий гол «Спартака» забил уже сам Мозес: нигериец с острого угла направил мяч между ног Помазуну.

Важная деталь: в Екатеринбурге Ваноли не мог рассчитывать на Жиго и Джикию (оба дисквалифицированы из-за перебора желтых карточек) и с первых минут использовал схему с четырьмя защитниками и двумя чистыми форвардами. В итоге Николсон за первый тайм реализовал два из трех ударов в створ.

Статистика Шамара Николсона в матче с «Уралом». Скриншот трансляции.

Во втором тайме Шамар мог замахнуться и на первый хет-трик в премьер-лиге, но эту возможность отнял Ваноли. Как только «Урал» сократил отставание, Паоло вернул схему с пятью защитниками, заменив Николсона на Рассказова.

Дубль с «Уралом» поднял ямайца на третью строчку в списке лучших бомбардиров «Спартака». На счету Николсона пять мячей в РПЛ — больше только у Промеса (6) и Соболева (8).