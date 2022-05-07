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Шоу Николсона: оформил первый дубль в РПЛ за тайм! Но Ваноли снял его, чтобы удержать победу

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон оформил первый дубль в РПЛ за тайм
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Шамар Николсон.
Фото ФК «Спартак»
Статистика Шамара Николсона в матче с «Уралом».
Фото Скриншот трансляции.
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Теперь Шамар — третий бомбардир команды.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
07 мая, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
1:3
Спартак
Голы
Николсон, 11 (0:1), Николсон, 26 (0:2), Мозес, 30 (0:3), Гогличидзе, 55 (1:3)
Урал
Помазун Гогличидзе Кузьмичев Герасимов Егорычев Аугустыняк (Юшин, 88) Железнов Мишкич Подберезкин (Евсеев, 88) Шатов (Гаджимурадов, 78) Бикфалви
Спартак
Селихов Кофрие Чернов Литвинов Мозес (Бакаев, 69) Пруцев Хлусевич Зобнин (Денисов, 82) Соболев Николсон (Рассказов, 61) Промес (Игнатов, 69)
Судьи
Москалев (Воронеж) Миневич (Смоленск) Князев (Курск)
ВАР
Чистяков (Азов) Данченко (Уфа)

«Спартак» провел яркий матч в Екатеринбурге — особенно удался первый тайм, в котором красно-белые сняли все вопросы уже к 30-й минуте.

Хедлайнером нокаута «Урала» стал Шамар Николсон. Форвард уже оформлял хет-трик в Кубке России (в матче с «Кубанью» — 6:1), а теперь сделал первый дубль в премьер-лиге.

На 11-й минуте ямаец замкнул подачу Промеса с углового.

А на 26-й упаковал в сетку второй мяч: Виктор Мозес протащил мяч с центра поля и выкатил Шамару в коридор. Выход один на один нападающий реализовал очень уверенно.

Третий гол «Спартака» забил уже сам Мозес: нигериец с острого угла направил мяч между ног Помазуну.

Важная деталь: в Екатеринбурге Ваноли не мог рассчитывать на Жиго и Джикию (оба дисквалифицированы из-за перебора желтых карточек) и с первых минут использовал схему с четырьмя защитниками и двумя чистыми форвардами. В итоге Николсон за первый тайм реализовал два из трех ударов в створ.

Статистика Шамара Николсона в матче с "Уралом". Фото Скриншот трансляции.
Статистика Шамара Николсона в матче с «Уралом».
Скриншот трансляции.

Во втором тайме Шамар мог замахнуться и на первый хет-трик в премьер-лиге, но эту возможность отнял Ваноли. Как только «Урал» сократил отставание, Паоло вернул схему с пятью защитниками, заменив Николсона на Рассказова.

Дубль с «Уралом» поднял ямайца на третью строчку в списке лучших бомбардиров «Спартака». На счету Николсона пять мячей в РПЛ — больше только у Промеса (6) и Соболева (8).

Футболисты &laquo;Спартака&raquo;. Ваноли, верим? Что означает яркая победа «Спартака» над «Уралом»

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ЦСКА
Сочи

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30%

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10%

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1.74
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Тоттенхэм Хотспур

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1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

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Атлетико
Реал

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1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
Виктор Мозес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Шамар Николсон
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0
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Такого Мозеса «Спартаку» будет не хватать. Красно-белые впервые при Ваноли одержали две победы подряд в РПЛ
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
9
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
10
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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