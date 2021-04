Возможно, это конец карьеры Лапочкина. Что грозит российскому арбитру?

Сегодня, 15 апреля, стало известно, что судья РПЛ Сергей Лапочкин решением контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА с 25 марта отстранен на 90 дней от какой-либо футбольной деятельности из-за возможного нарушения дисциплинарного регламента. Против него открыто дисциплинарное дело.

Что произошло

Как сообщил «СЭ» источник в РФС, Лапочкин отстранен до завершения специальной проверки. Пока так. Связано это с тем, что в 2018 году он не сообщил сотрудникам УЕФА о том, что на него выходили люди, которые просили обеспечить результат матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 «Вентспилс» — «Бордо» (0:1). Игра состоялась 26 июля 2018-го. Его нарушение заключается именно в том, что он не уведомил соответствующие футбольные власти о случившемся. Сейчас проблема только в таком нарушении.

Кто такой Лапочкин

Сергей Лапочкин родился 28 апреля 1981 года в Ленинграде. Он — сын арбитра и инспектора Сергея Лапочкина. Судейскую карьеру начал в 1995 году. Работал и помощником арбитра, и главным. В премьер-лиге дебютировал 17 апреля 2011 года в матче «Локомотив» — «Волга» НН (1:0). В чемпионатах России провел 182 игры. Судил финал Кубка России-2018/19 и матчи за Суперкубок России-2019. Рефери ФИФА.

Предположение

Судя по всему, сотрудники УЕФА занимаются расследованием большого дела. Возможно, оно связано со ставками на матчи клубных турниров и/или сборных, которые проходили под эгидой УЕФА. На каком-то этапе речь зашла об игре «Вентспилс» — «Бордо», и всплыла фамилия Лапочкина.

Раз принято решение об отстранении российского арбитра, значит, УЕФА завершил некий этап расследования, по итогам которого появились веские основания для такого наказания судьи. Это не значит, что он замешан в чем-то криминальном. Но это значит, что был какой-то факт, какое-то действие, которое Лапочкин скрыл, о котором не рассказал.

Документы

С 2014 года действует документ УЕФА — General Terms and Conditions for referees officiating at UEFA matches. Это своего рода правила поведения судей, кодекс их поведения.

В нем прямым текстом говорится, что арбитр обязан «немедленно и добровольно информировать УЕФА, если к нему обращаются в связи с деятельностью, направленной на незаконное влияние на ход и/или результат матча или соревнования».

Фактически о том же говорится в последнем издании дисциплинарного регламента УЕФА.

Эти требования Лапочкин не выполнил, статьи этих документов он уже нарушил. Получается, что УЕФА это доказал — потому появились основания для отстранения.

Прецеденты

Сравнительно недавно произошел инцидент с судейской бригадой из одной из бывших советских республик. Она обслуживала матч в Западной Европе. Городок небольшой, все друг у друга на виду. Парни набрали дорогого алкоголя — не одну и не две бутылки, а столько, что обратили на себя внимание. Все их употребили, оставив стеклотару в гостиничном номере. Местные этот номер сфотографировали, добавили информацию от продавца магазина и отправили послание в УЕФА. Арбитров наказали. Они не судили около полугода.

Едва ли не самый молодой арбитр в истории премьер-лиги Сергей Костевич совершил глупость. Он сохранил в одном из своих аккаунтов в соцсетях свой снимок, на который три года спустя обратили внимание. Судья сходил на матч «Спартак» — «Челси». Что в этом такого, спросите вы? Ничего. Кроме того, что он на снимке в красно-белом колпаке. А скандал возник через три года, в 2013-м, — после игры «Шинник» — «Спартак». К курскому рефери возникли вопросы относительно его клубных симпатий. В итоге Роберто Розетти исключил перспективного Костевича из списков судей РПЛ. Туда арбитра так и не вернули.

— Вы — сладкий пирожок, который каждый хочет укусить, — как-то сказал нашим рефери Розетти. И попросил не давать даже малейших поводов сомневаться в своем профессионализме. Умение себя вести и не попадать в истории, подобные рассказанным выше, — как раз составляющие этого самого профессионализма.

По понятным причинам сейчас председатель судейского комитета УЕФА не стал комментировать случившееся. Молчит пока и пресс-служба союза. Она сообщит новые подробности, только когда контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА вынесет решение по делу Лапочкина.

Олег Орехов.

Украинец Орехов

В марте 2010 года УЕФА пожизненно дисквалифицировал украинского судью Олега Орехова — за нарушение принципов лояльности и добросовестности. Ему в вину поставили контакт с преступной группировкой, занимавшейся букмекерскими махинациями. То решение УЕФА, если не ошибаюсь, стало первым в истории.

Орехова наказали по итогам игры Лиги Европы между «Базелем» и софийским ЦСКА (3:1). Как сообщил позже «ССФ», которому дал интервью арбитр, украинец якобы встречался с преступниками, опять же якобы предлагавшими ему 50 тысяч евро в обмен на устраивающий их результат матча.

— В решениях УЕФА говорилось о том, что моя вина была доказана: якобы установили, что у меня были контакты с преступниками до и после матча в Базеле. Но на самом деле ничего доказано не было. Меня вызвали в штаб-квартиру УЕФА 26 ноября 2009 года. Причина вызова не объяснялась. В письме, которое мне прислали вместе с авиабилетами, говорилось, что нужно поговорить о тех международных матчах, которые я отсудил. 30 ноября я уже был в штаб-квартире УЕФА. Если бы знал, что меня там ждет, прилетел бы с адвокатом, — цитировал «ССФ» Орехова. — Наша пятичасовая беседа, учитывая мое несовершенное знание английского языка, проходила в рамках синхронного перевода. Синхронный перевод осуществляли два переводчика — штатные работники УЕФА. Кстати, у меня потом возник вопрос: если УЕФА ратует за открытость, то почему на столь громкое дело не были приглашены журналисты, почему последующие судебные заседания проходили за закрытыми дверями?! Ведь разговор с тогда еще главой дисциплинарного комитета УЕФА Питером Лимахером сразу принял неожиданный оборот.

В самом начале беседы меня с ходу назвали преступником и предложили сделку. Дескать, если я подписываю документ, что брал деньги, мою судейскую карьеру оставляют в покое. А если не подписываю, у меня будут большие проблемы — мне не дадут работать в футболе. Дескать, у них есть веские доказательства моей вины. Но эти самые доказательства мне почему-то не представили.

Потом состоялось заседание дисциплинарного комитета УЕФА, на котором мне было объявлено первичное решение этого органа. Сказано было, что невозможно доказать, получал ли Орехов деньги. Мне в вину поставили встречу с этими дельцами футбола, о чем я не сообщил руководству, и было принято решение о пожизненном отстранении от спортивного судейства.

— Но вы ведь подтвердили, что встречались...

— Да, подтвердил. Со мной, подчеркиваю, уже после игры «Базель» — ЦСКА связались люди, которые представились футбольными функционерами и попросили уделить им время. Сказали, что занимаются организацией различных турниров, в том числе в сфере детско-юношеского футбола. Я в то время работал заместителем руководителя детско-юношеского футбола в ФФУ и также был вице-президентом детско-юношеской футбольной лиги Украины. Думал, что речь пойдет о каком-то проекте в этой области. Но когда собеседники затронули темы, которые меня не интересовали и могли косвенно противоречить моей профессиональной этике, я резко оборвал беседу.

— В чем же тогда выражались претензии УЕФА?

— Там давили на то, что я встречался с людьми до матча. У них были сведения, что кто-то привозил деньги на Украину и кто-то их забирал. Причем все было совершенно неконкретно. Я так понимаю, если бы у УЕФА были прямые доказательства моей вины, мне бы их предъявили. И при расследовании дела прокуратурой Бохума относительно членов криминальной группы меня не приглашали даже в качестве свидетеля.

— Но у УЕФА были какие-то факты, аргументы?

— Аргументом служили заказанные этими людьми авиабилеты и визы на Украину. Парадокс состоит еще и в том, что сейчас на Украину виза, вообще-то, не нужна. А то, что у меня были свидетели, проводившие со мной тот день до матча, когда в Киев прилетали осужденные затем дельцы футбола, УЕФА не интересовало. Сначала я был на работе — это могли подтвердить сослуживцы. Затем — дома, причем у меня в гостях были друзья, которые могут подтвердить, что я из дома никуда не отлучался. Трое свидетелей официально дали свои показания. Но УЕФА не пытался в это вникнуть.

Славко Винчич. Фото uefa.com

Винчич

Арбитр Славко Винчич в мае прошлого года был задержан в результате спецоперации, которую провели силы правопорядка Боснии. Он оказался в числе 40 арестованных, сообщал sport.avaz.ba. В результате обыска были обнаружены и изъяты 14 упаковок кокаина, различные другие наркотические и медицинские препараты, а также валюта на общую сумму в 10 тысяч евро. Также у задержанных были изъяты 14 единиц огнестрельного оружия и три пуленепробиваемых жилета.

После допроса Винчич был отпущен, как один из свидетелей. Арбитр утверждал, что оказался в той компании случайно. Он был приглашен на вечеринку своими бизнес-партнерами. Вечер организовала известная фанатка «Партизана» Тиана Айфон. Она же пригласила на вечеринку проституток.

Удар по имиджу? Да. Завершение карьеры? Нет. Уже осенью Винчич работал на играх группового турнира Лиги чемпионов. Напомню, что он словенец.

Сергей Лапочкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Что будет дальше

Лапочкин не будет заниматься какой бы то ни было футбольной деятельностью в течение трех месяцев — почти до конца июня. Дальнейшее развитие событий зависит от результатов продолжающегося расследования УЕФА. Свои показания российский судья дал, судя по всему, еще несколько месяцев назад. Новый опрос потребуется только в том случае, если появятся какие-либо новые факты.

Предполагать, что точно грозит Лапочкину, сложно без знания всех фактов и деталей. Но можно прогнозировать, что на международной карьере ему придется поставить крест — учитывая случившееся и его возраст.

Не исключаю, что завершится и его российская карьера. Понятно, что в дальнейшем не раз и не два будут вспоминать о том, что произошло. В такой ситуации РФС может отказаться от услуг проштрафившегося судьи.