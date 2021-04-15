УЕФА опубликовал сообщение о начале расследования в отношении Лапочкина

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал сообщение о начале расследования в отношении российского арбитра Сергея Лапочкина.

В заявлении на сайте организации сообщается, что против Лапочкина открыто дело в связи тем, что он предположительно нарушил статьи 11 (2)(а), 12 (2)(а) и 12 (2)(d) дисциплинарного регламента УЕФА. Лапочкин отстранен от работы на 90 дней для завершения специальной проверки. Срок отстранения отсчитывается с 25 марта 2021 года.

Пункты дисциплинарного регламента, которые предположительно нарушил Лапочкин, описывают правонарушения, связанные с коррупционной деятельностью в футболе, в частности, влиянии на результат матча или участие в договорной игре.

Статья 11

2. Например, нарушение принципов честной игры и Устава правил, директив и решений УЕФА совершается кем-либо:

a) кто участвует и делает попытки участвовать в мошенничестве, активном или пассивном взяточничестве и/или коррупции;

Статья 12

2 Честность проведения матчей и соревнований нарушается, например, каким-либо лицом:

a) которое действует таким образом, что, с большой долей вероятности, окажет незаконное или ненадлежащее влияние на ход и/или результат матча или соревнования с целью получения преимущества или выгоды для себя или третьего лица;

d) которое незамедлительно и добровольно не сообщает УЕФА о том, что на него пытались повлиять в связи с деятельностью, нацеленной на незаконное или неправомерное влияние на ход и/или результат матча или соревнования.

По данным «СЭ», УЕФА отстранил Лапочкина в связи с тем, что в 2018 году арбитр не сообщил сотрудникам УЕФА о том, что на него выходили люди, которые просили обеспечить результат матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 «Вентспилс» — «Бордо» (0:1). Игра состоялась 26 июля 2018-го.