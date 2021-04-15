УЕФА опубликовал сообщение о начале расследования в отношении Лапочкина
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал сообщение о начале расследования в отношении российского арбитра Сергея Лапочкина.
В заявлении на сайте организации сообщается, что против Лапочкина открыто дело в связи тем, что он предположительно нарушил статьи 11 (2)(а), 12 (2)(а) и 12 (2)(d) дисциплинарного регламента УЕФА. Лапочкин отстранен от работы на 90 дней для завершения специальной проверки. Срок отстранения отсчитывается с 25 марта 2021 года.
Пункты дисциплинарного регламента, которые предположительно нарушил Лапочкин, описывают правонарушения, связанные с коррупционной деятельностью в футболе, в частности, влиянии на результат матча или участие в договорной игре.
Статья 11
2. Например, нарушение принципов честной игры и Устава правил, директив и решений УЕФА совершается кем-либо:
a) кто участвует и делает попытки участвовать в мошенничестве, активном или пассивном взяточничестве и/или коррупции;
Статья 12
2 Честность проведения матчей и соревнований нарушается, например, каким-либо лицом:
a) которое действует таким образом, что, с большой долей вероятности, окажет незаконное или ненадлежащее влияние на ход и/или результат матча или соревнования с целью получения преимущества или выгоды для себя или третьего лица;
d) которое незамедлительно и добровольно не сообщает УЕФА о том, что на него пытались повлиять в связи с деятельностью, нацеленной на незаконное или неправомерное влияние на ход и/или результат матча или соревнования.
По данным «СЭ», УЕФА отстранил Лапочкина в связи с тем, что в 2018 году арбитр не сообщил сотрудникам УЕФА о том, что на него выходили люди, которые просили обеспечить результат матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 «Вентспилс» — «Бордо» (0:1). Игра состоялась 26 июля 2018-го.
Дополнительная информация:
https://disciplinary.uefa.com/insideuefa/disciplinary/updates/0268-120c1828efd2-b5b275eeba46-1000--proceedings-opened-against-russian-match-official/
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