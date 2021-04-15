Статьи дисциплинарного регламента УЕФА, в нарушении которых подозревают Лапочкина

Как уже сообщал «СЭ», УЕФА отстранил российского арбитра Сергея Лапочкина от футбола на 90 дней. Это связано с подозрением в нарушении ряда положений дисциплинарного регламента Союза европейских футбольных ассоциаций, а именно статей 11.2а, 12.2а и 12.2d. В них речь идет о правонарушениях, связанных с коррупционной деятельностью в футболе. Приводим текст указанных статей полностью:

Статья 11

2. Например, нарушение принципов честной игры и Устава правил, директив и решений УЕФА совершается кем-либо:

a) кто участвует и делает попытки участвовать в мошенничестве, активном или пассивном взяточничестве и/или коррупции;

Статья 12

2. Честность проведения матчей и соревнований нарушается, например, каким-либо лицом:

a) которое действует таким образом, что, с большой долей вероятности, окажет незаконное или ненадлежащее влияние на ход и/или результат матча или соревнования с целью получения преимущества или выгоды для себя или третьего лица;

d) которое незамедлительно и добровольно не сообщает УЕФА о том, что на него пытались повлиять в связи с деятельностью, нацеленной на незаконное или неправомерное влияние на ход и/или результат матча или соревнования.

УЕФА отстранил арбитра Лапочкина на 90 дней от футбольной деятельности

Стало известно, почему УЕФА отстранил судью Лапочкина от футбольной деятельности