Кокаин, пистолеты и проститутки. Кто судит матч «Локомотива» в Лиге чемпионов

На игру «Локомотива» с «Атлетико» в Лиге чемпионов назначен словенский арбитр Славко Винчич. В мае этого года он был задержан в ходе полицейской спецоперации. Судья назвал это событие «самой большой ошибкой в жизни»

Что случилось

По информации сербского издания Blic, полиция провела масштабный рейд в окрестностях боснийского города Биелина. В ходе операции 35 человек были доставлены в полицейский участок, а еще 16 — задержаны.

Причиной рейда послужила вечеринка, устроенная на одной из вилл. Полицейские обнаружили в здании десять пистолетов, 14 упаковок кокаина, медицинские препараты и различные валюты на сумму около 10 тысяч евро. В мероприятии участвовали и проститутки.

Некоторые из присутствовавших на вилле уже попадали в поле зрения полиции из-за преступлений, связанных с наркотиками и насилием.

Однако одним из гостей вечеринки оказался словенский арбитр ФИФА Славко Винчич. Полиция не предъявила ему никаких уголовных обвинений, поскольку не посчитала его организатором. Но решила допросить судью в качестве свидетеля. После завершения следственных мероприятий Винчич отправился в Словению.

Что говорит арбитр

— Это самая большая ошибка в моей жизни, — заявил Винчич в интервью 24ur.com. — После встречи с деловыми партнерами нас пригласили на торжество на ранчо. Мы приняли приглашение. А после полицейского рейда нас вызвали на содержательный разговор, где я объяснил, что вообще не знал этих людей. Мне разрешили вернуться домой.

При этом Винчич отказался отвечать на вопрос о том, как эта ситуация повлияет на его дальнейшую судейскую карьеру. Он добавил, что прежде всего рассчитывает на «понимание семьи».

Член судейского комитета УЕФА Владимир Сайн (тоже словенец) назвал случившееся «совпадением», добавив, что Винчич «оказался в неправильном месте в неподходящее время».

Кто такой Винчич

Винчичу 40 лет. С 2010 года он входит в список арбитров ФИФА. Винчич регулярно обслуживает матчи чемпионата Словении, а иногда работает и в других странах — судит игры в Греции и Саудовской Аравии.

В прошлом сезоне Винчич работал на трех матчах группового турнира Лиги чемпионов «Брюгге» — «Галатасарай» (0:0), «Генк» — «Ливерпуль» (1:4) и «Манчестер Сити» — «Шахтер» (1:1), показав восемь желтых карточек.

Винчич считается вторым по известности словенским арбитром после Дамира Скомины.

Помимо судейской деятельности Винчич является директором инженерно-монтажной компании в Мариборе (он — инженер по образованию). Именно командировка по рабочим делам привела к тому, что он оказался на скандальной вечеринке. Возможно, больше он судить не будет.