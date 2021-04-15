«В России для нас существует одна команда». Почему Василия Березуцкого не стоит притягивать за слова

Он будет помогать Виктору Гончаренко в «Краснодаре»

Василий Березуцкий перебрался из ЦСКА в «Краснодар». Разрыв с армейцами вышел довольно сложным. Уже в день отставки Виктора Гончаренко, 22 марта, пошли слухи, что один из близнецов тоже уходит. Но спустя несколько часов красно-синие дали опровержение: «Рубрика «Слухам вопреки». Василий и Алексей Березуцкие, Александр Ермакович и остальные члены тренерского штаба продолжат свою работу в ЦСКА!»

Рубрика «Слухам вопреки» ? Василий и Алексей Березуцкие, Александр Ермакович и остальные члены тренерского штаба продолжат свою работу в #ЦСКА! ?? pic.twitter.com/C3pGvXNS3m — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 22, 2021

Впрочем, уже спустя две недели Ермакович перебрался в «Краснодар», а еще спустя шесть дней за ним последовал Василий Березуцкий.

В нашу эпоху троллинга тут же вытащили на свет совсем недавнюю фразу братьев в интервью ЦСКА-ТВ: «Почему не пошли дальше за Слуцким и Яровинским? В России для нас существует одна команда. На данный момент. Нет, ну это правда. Давайте честно: в этих словах даже пафоса нет. К сожалению. Мы могли бы его добавить, но его нет. Это просто факт».

Мне кажется, это совсем не тот случай, когда стоит притягивать за слова. Начнем хотя бы с того, что говорил Алексей Березуцкий, а он-то как раз в армейском клубе остался. Василий хотел ответить что-то про сложность сорваться в другой город, но брат его перебил.

Прозвучало красиво, и, возможно, Алексей действительно так думает, но Василий тут ни при чем. Да и о каком клубном патриотизме можно вести речь, когда решение могут принять без твоего участия? Сменится руководитель или тренер, не увидят тебя в штабе — и что, без работы сидеть?

Как бы ни был дорог ЦСКА тому же Василию Березуцкому, он не станет действовать себе во вред. Слухи ведь трехнедельной давности об уходе не на пустом месте родились. Два источника дают мне разные версии.

1) Василий чувствовал в себе силы возглавить ЦСКА хотя бы до конца чемпионата. А если удачно пойдет, то и дальше. Такой сценарий рассматривался, однако потом красно-синие сделали выбор в пользу Ивицы Олича. Развитие событий не понравилось Березуцкому. Что касается роли помощника, то бывший защитник армейцев не знает, чему может научиться у хорвата, который никогда не работал главным. Ассистентского же опыта у Василия не меньше.

2) Решение Березуцкого никак не связано с фигурой Олича. Один из близнецов видел себя частью команды Гончаренко, ему нравилось работать с белорусским специалистом, чувствовал, что развивается. Поэтому хотел уйти сразу, но сам Виктор Михайлович и Акинфеев уговорили не пороть горячку. Однако после назначения Гончаренко в «Краснодар» Березуцкий все же вернулся к своей идее.

Думается, истина, как всегда, где-то посередине, отчасти верны обе версии. И это совершенно нормальный и логичный исход. Василию обязательно надо расти, и если он чувствует, что в «Краснодаре» для этого больше шансов, а с Гончаренко комфортнее, чем с Оличем, то ему, конечно, виднее.

Вот что Березуцкий сказал на прощание армейской пресс-службе:

«Очень сложно уходить из клуба, которому отдал большую часть своей жизни. Где каждый игрок, сотрудник и болельщик стали родными.



Но, чтобы развиваться дальше и получать необходимую практику, нужно иногда принимать тяжелые для себя решения, выходить из зоны комфорта и двигаться дальше. К тому же ко мне обратился Виктор Михайлович с просьбой помочь ему на новом месте работы. Мы с клубом обсудили возникшую ситуацию и приняли это совместное решение.



Я не прощаюсь, всегда буду с вами: по-прежнему следить, болеть, переживать за ЦСКА. Спасибо руководству за поддержку и полученный опыт. Рад, что мы расстаемся, сохранив добрые отношения, и уверен, что однажды вернусь».

Российский футбол, вполне возможно, со временем получит сильного тренера. С авторитетом, интеллектом и характером Василия Березуцкого шансы на это неплохие.