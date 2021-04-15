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Судейство

«УЕФА может уничтожить Лапочкина, так как вас не особо любят в Европе». Интервью с украинским арбитром, которого дисквалифицировали пожизненно

Виталий Айрапетов
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Сегодня, 22:00
Сергей Лапочкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Сергей Лапочкин. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сергей Лапочкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В четверг стало известно, что судья РПЛ Сергей Лапочкин решением контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА с 25 марта отстранен на 90 дней от какой-либо футбольной деятельности из-за возможного нарушения дисциплинарного регламента. Против него открыто дисциплинарное дело.
Сергей Лапочкин.УЕФА отстранил арбитра Лапочкина. Что известно на данный момент

Судя по всему, сотрудники УЕФА занимаются расследованием большого дела. Возможно, оно связано со ставками на матчи клубных турниров и/или сборных, которые проходили под эгидой УЕФА. На каком-то этапе речь зашла об игре «Вентспилс» — «Бордо», и всплыла фамилия Лапочкина.

В марте 2010 года УЕФА пожизненно дисквалифицировал украинского судью Олега Орехова — за нарушение принципов лояльности и добросовестности. Ему в вину поставили контакт с преступной группировкой, занимавшейся букмекерскими махинациями.

Орехова наказали по итогам игры Лиги Европы между «Базелем» и софийским ЦСКА (3:1). Как сообщил позже «ССФ», которому дал интервью арбитр, украинец якобы встречался с преступниками, опять же якобы предлагавшими ему 50 тысяч евро в обмен на устраивающий их результат матча.

Корреспондент «СЭ» связался с Ореховым, который вспомнил свое дело и оценил шансы Лапочкина избежать пожизненной дисквалификации.

— По вашему горькому опыту, чем вся эта история может закончиться для российского арбитра? — первый вопрос Орехову.

— Прежде всего, хочу заявить, что если арбитр в чем-то подозревается (связь с криминалом или со ставками), то спортивная организация должна собрать все данные и передавать их в прокуратуру. Вот и все. А в моем случае меня судил УЕФА, а не законодательные органы. Это несправедливо! Ведь что в итоге вышло?

— Как?

— Решение было принято на основании того, что якобы моя фамилия упоминалась в каких-то телефонных переговорах. Это точно не повод для пожизненной дисквалификации. Где последовательность права в УЕФА? Пожизненную дисквалификацию дают только после третьего нарушения... А я вообще столкнулся тогда с подделкой протоколов.

— Даже так?

— Да. УЕФА не должен ломать судьбы людей по каким-то подозрениям... Я не называю нас, судей, ангелами, но такими вещами должны заниматься законодательные органы. Если речь идет о коррупции, то расследовать дело должен не УЕФА.

— Вас обвинили в связях с криминалом перед игрой между «Базелем» и софийским ЦСКА.

— Да ничего они не смогли доказать! Мне показали фотографии определенных людей. Я подтвердил, что они ко мне приезжали с предложением о проведении сборов в Германии и Хорватии. Я же занимал должность в украинском футболе. Не буду рассказывать все подробности того разговора. Но когда он мне не понравился, я просто развернулся и ушел.

— Но вам вменили в вину, что вы встречались с этими людьми до игры...

— А знаете, на основе чего были сделаны такие выводы?

— ?

— Просто люди заказали авиабилеты на Украину и сделали визу. Вот и все... Куча всяких вещей, притянутых за уши! Первый лист протокола допроса в УЕФА вообще был без моей подписи, потому что они его подменили!

— За что же вас наказали?

— Один человек по телефону общался с другим. И в ходе разговора упомянул мою фамилию. Мол, они со мной договорятся. Что-то там решат. Назывались даже конкретные суммы. Такие вот «показания». Но почему-то эти люди остались безнаказанными, а я получил пожизненную дисквалификацию! Как так?! По каким-то догадкам человеку могут сломать судьбу.

А, кстати, тому, кто говорил про меня по телефону, «закрыли» четыре уголовных дела потом. Вот и думайте, что хотите... Вся нормативная база была нарушена и перекручена. Такими делами должны заниматься суды, а не УЕФА. Я вам больше скажу. Есть запись разговора тех людей во время матча «Базеля» и ЦСКА.

Сергей Лапочкин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Сергей Лапочкин. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сергей Лапочкин.Возможно, это конец карьеры Лапочкина. Что грозит российскому арбитру?

— Вот как?

— Один второму предъявлял претензии: «Ты же сказал, что договоришься, а судья все делает не так!» Понимаете? Это же доказательство того, что я не влиял на результат! Почему это не было учтено? Да все было странно с первого же дня. Знаете, что мне сначала сказали в УЕФА?

— Что?

— Если признаетесь, что взяли деньги, и будете с нами сотрудничать, то продолжите судить.

— А если нет?

— Тогда мы вас уничтожим! Дословно! Вот и все...

— Спустя 11 лет можете ответить на вопрос: кому все это было нужно?

— Тогда господин Лимахер возглавлял контрольно-дисциплинарный комитет. Он хотел сделать себе имидж борца с коррупцией... Но ведь потом Лимахера из-за его непорядочности убрали из УЕФА!

— Какой совет можете дать Лапочкину?

— Если он действительно невиновен, ему нужно бороться до конца.

— Почему вы не пошли до конца?

— Я мог обратиться в Лозаннский суд из-за нарушений всяких юридических вещей в процессе следствия. Но я на тот момент уже столько денег своих потратил... У меня дочка старшая училась за границей. Понял, что вряд ли смогу побороть эту махину. Моих денег не хватило бы, чтобы тягаться с УЕФА.

— Так как же поступить Лапочкину?

— Считаю, Российский футбольный союз должен сначала провести собственное расследование. И если там люди поймут, что Лапочкин невиновен, ему надо помочь. В одиночку он не справится...

— Его дисквалифицируют пожизненно?

— Не знаю. Пока только меня так наказали. Сказали, что это политическое решение, чтобы другим неповадно было.

— Так как Лапочкина могут наказать?

— Даже если он не виноват, самостоятельно ничего не докажет. Его просто утопят, даже если не будет очевидных фактов. Его могут уничтожить... И потом нужно учитывать еще один момент.

— Какой?

— Украина с Россией сейчас не в дружеских отношениях. Но я смотрю, что в спортивной Европе вас тоже не все любят. Я не утверждаю, что вы ни в чем не виноваты, но не до такой же степени... Как бы Лапочкину просто не отомстили из-за политики.

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