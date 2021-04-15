«УЕФА может уничтожить Лапочкина, так как вас не особо любят в Европе». Интервью с украинским арбитром, которого дисквалифицировали пожизненно
Судя по всему, сотрудники УЕФА занимаются расследованием большого дела. Возможно, оно связано со ставками на матчи клубных турниров и/или сборных, которые проходили под эгидой УЕФА. На каком-то этапе речь зашла об игре «Вентспилс» — «Бордо», и всплыла фамилия Лапочкина.
В марте 2010 года УЕФА пожизненно дисквалифицировал украинского судью Олега Орехова — за нарушение принципов лояльности и добросовестности. Ему в вину поставили контакт с преступной группировкой, занимавшейся букмекерскими махинациями.
Орехова наказали по итогам игры Лиги Европы между «Базелем» и софийским ЦСКА (3:1). Как сообщил позже «ССФ», которому дал интервью арбитр, украинец якобы встречался с преступниками, опять же якобы предлагавшими ему 50 тысяч евро в обмен на устраивающий их результат матча.
Корреспондент «СЭ» связался с Ореховым, который вспомнил свое дело и оценил шансы Лапочкина избежать пожизненной дисквалификации.
— По вашему горькому опыту, чем вся эта история может закончиться для российского арбитра? — первый вопрос Орехову.
— Прежде всего, хочу заявить, что если арбитр в чем-то подозревается (связь с криминалом или со ставками), то спортивная организация должна собрать все данные и передавать их в прокуратуру. Вот и все. А в моем случае меня судил УЕФА, а не законодательные органы. Это несправедливо! Ведь что в итоге вышло?
— Как?
— Решение было принято на основании того, что якобы моя фамилия упоминалась в каких-то телефонных переговорах. Это точно не повод для пожизненной дисквалификации. Где последовательность права в УЕФА? Пожизненную дисквалификацию дают только после третьего нарушения... А я вообще столкнулся тогда с подделкой протоколов.
— Даже так?
— Да. УЕФА не должен ломать судьбы людей по каким-то подозрениям... Я не называю нас, судей, ангелами, но такими вещами должны заниматься законодательные органы. Если речь идет о коррупции, то расследовать дело должен не УЕФА.
— Вас обвинили в связях с криминалом перед игрой между «Базелем» и софийским ЦСКА.
— Да ничего они не смогли доказать! Мне показали фотографии определенных людей. Я подтвердил, что они ко мне приезжали с предложением о проведении сборов в Германии и Хорватии. Я же занимал должность в украинском футболе. Не буду рассказывать все подробности того разговора. Но когда он мне не понравился, я просто развернулся и ушел.
— Но вам вменили в вину, что вы встречались с этими людьми до игры...
— А знаете, на основе чего были сделаны такие выводы?
— ?
— Просто люди заказали авиабилеты на Украину и сделали визу. Вот и все... Куча всяких вещей, притянутых за уши! Первый лист протокола допроса в УЕФА вообще был без моей подписи, потому что они его подменили!
— За что же вас наказали?
— Один человек по телефону общался с другим. И в ходе разговора упомянул мою фамилию. Мол, они со мной договорятся. Что-то там решат. Назывались даже конкретные суммы. Такие вот «показания». Но почему-то эти люди остались безнаказанными, а я получил пожизненную дисквалификацию! Как так?! По каким-то догадкам человеку могут сломать судьбу.
А, кстати, тому, кто говорил про меня по телефону, «закрыли» четыре уголовных дела потом. Вот и думайте, что хотите... Вся нормативная база была нарушена и перекручена. Такими делами должны заниматься суды, а не УЕФА. Я вам больше скажу. Есть запись разговора тех людей во время матча «Базеля» и ЦСКА.
— Вот как?
— Один второму предъявлял претензии: «Ты же сказал, что договоришься, а судья все делает не так!» Понимаете? Это же доказательство того, что я не влиял на результат! Почему это не было учтено? Да все было странно с первого же дня. Знаете, что мне сначала сказали в УЕФА?
— Что?
— Если признаетесь, что взяли деньги, и будете с нами сотрудничать, то продолжите судить.
— А если нет?
— Тогда мы вас уничтожим! Дословно! Вот и все...
— Спустя 11 лет можете ответить на вопрос: кому все это было нужно?
— Тогда господин Лимахер возглавлял контрольно-дисциплинарный комитет. Он хотел сделать себе имидж борца с коррупцией... Но ведь потом Лимахера из-за его непорядочности убрали из УЕФА!
— Какой совет можете дать Лапочкину?
— Если он действительно невиновен, ему нужно бороться до конца.
— Почему вы не пошли до конца?
— Я мог обратиться в Лозаннский суд из-за нарушений всяких юридических вещей в процессе следствия. Но я на тот момент уже столько денег своих потратил... У меня дочка старшая училась за границей. Понял, что вряд ли смогу побороть эту махину. Моих денег не хватило бы, чтобы тягаться с УЕФА.
— Так как же поступить Лапочкину?
— Считаю, Российский футбольный союз должен сначала провести собственное расследование. И если там люди поймут, что Лапочкин невиновен, ему надо помочь. В одиночку он не справится...
— Его дисквалифицируют пожизненно?
— Не знаю. Пока только меня так наказали. Сказали, что это политическое решение, чтобы другим неповадно было.
— Так как Лапочкина могут наказать?
— Даже если он не виноват, самостоятельно ничего не докажет. Его просто утопят, даже если не будет очевидных фактов. Его могут уничтожить... И потом нужно учитывать еще один момент.
— Какой?
— Украина с Россией сейчас не в дружеских отношениях. Но я смотрю, что в спортивной Европе вас тоже не все любят. Я не утверждаю, что вы ни в чем не виноваты, но не до такой же степени... Как бы Лапочкину просто не отомстили из-за политики.
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