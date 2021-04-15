«УЕФА может уничтожить Лапочкина, так как вас не особо любят в Европе». Интервью с украинским арбитром, которого дисквалифицировали пожизненно

В четверг стало известно, что судья РПЛ Сергей Лапочкин решением контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА с 25 марта отстранен на 90 дней от какой-либо футбольной деятельности из-за возможного нарушения дисциплинарного регламента. Против него открыто дисциплинарное дело.

Судя по всему, сотрудники УЕФА занимаются расследованием большого дела. Возможно, оно связано со ставками на матчи клубных турниров и/или сборных, которые проходили под эгидой УЕФА. На каком-то этапе речь зашла об игре «Вентспилс» — «Бордо», и всплыла фамилия Лапочкина.

В марте 2010 года УЕФА пожизненно дисквалифицировал украинского судью Олега Орехова — за нарушение принципов лояльности и добросовестности. Ему в вину поставили контакт с преступной группировкой, занимавшейся букмекерскими махинациями.

Орехова наказали по итогам игры Лиги Европы между «Базелем» и софийским ЦСКА (3:1). Как сообщил позже «ССФ», которому дал интервью арбитр, украинец якобы встречался с преступниками, опять же якобы предлагавшими ему 50 тысяч евро в обмен на устраивающий их результат матча.

Корреспондент «СЭ» связался с Ореховым, который вспомнил свое дело и оценил шансы Лапочкина избежать пожизненной дисквалификации.

— По вашему горькому опыту, чем вся эта история может закончиться для российского арбитра? — первый вопрос Орехову.

— Прежде всего, хочу заявить, что если арбитр в чем-то подозревается (связь с криминалом или со ставками), то спортивная организация должна собрать все данные и передавать их в прокуратуру. Вот и все. А в моем случае меня судил УЕФА, а не законодательные органы. Это несправедливо! Ведь что в итоге вышло?

— Как?

— Решение было принято на основании того, что якобы моя фамилия упоминалась в каких-то телефонных переговорах. Это точно не повод для пожизненной дисквалификации. Где последовательность права в УЕФА? Пожизненную дисквалификацию дают только после третьего нарушения... А я вообще столкнулся тогда с подделкой протоколов.

— Даже так?

— Да. УЕФА не должен ломать судьбы людей по каким-то подозрениям... Я не называю нас, судей, ангелами, но такими вещами должны заниматься законодательные органы. Если речь идет о коррупции, то расследовать дело должен не УЕФА.

— Вас обвинили в связях с криминалом перед игрой между «Базелем» и софийским ЦСКА.

— Да ничего они не смогли доказать! Мне показали фотографии определенных людей. Я подтвердил, что они ко мне приезжали с предложением о проведении сборов в Германии и Хорватии. Я же занимал должность в украинском футболе. Не буду рассказывать все подробности того разговора. Но когда он мне не понравился, я просто развернулся и ушел.

— Но вам вменили в вину, что вы встречались с этими людьми до игры...

— А знаете, на основе чего были сделаны такие выводы?

— ?

— Просто люди заказали авиабилеты на Украину и сделали визу. Вот и все... Куча всяких вещей, притянутых за уши! Первый лист протокола допроса в УЕФА вообще был без моей подписи, потому что они его подменили!

— За что же вас наказали?

— Один человек по телефону общался с другим. И в ходе разговора упомянул мою фамилию. Мол, они со мной договорятся. Что-то там решат. Назывались даже конкретные суммы. Такие вот «показания». Но почему-то эти люди остались безнаказанными, а я получил пожизненную дисквалификацию! Как так?! По каким-то догадкам человеку могут сломать судьбу.

А, кстати, тому, кто говорил про меня по телефону, «закрыли» четыре уголовных дела потом. Вот и думайте, что хотите... Вся нормативная база была нарушена и перекручена. Такими делами должны заниматься суды, а не УЕФА. Я вам больше скажу. Есть запись разговора тех людей во время матча «Базеля» и ЦСКА.

Сергей Лапочкин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Вот как?

— Один второму предъявлял претензии: «Ты же сказал, что договоришься, а судья все делает не так!» Понимаете? Это же доказательство того, что я не влиял на результат! Почему это не было учтено? Да все было странно с первого же дня. Знаете, что мне сначала сказали в УЕФА?

— Что?

— Если признаетесь, что взяли деньги, и будете с нами сотрудничать, то продолжите судить.

— А если нет?

— Тогда мы вас уничтожим! Дословно! Вот и все...

— Спустя 11 лет можете ответить на вопрос: кому все это было нужно?

— Тогда господин Лимахер возглавлял контрольно-дисциплинарный комитет. Он хотел сделать себе имидж борца с коррупцией... Но ведь потом Лимахера из-за его непорядочности убрали из УЕФА!

— Какой совет можете дать Лапочкину?

— Если он действительно невиновен, ему нужно бороться до конца.

— Почему вы не пошли до конца?

— Я мог обратиться в Лозаннский суд из-за нарушений всяких юридических вещей в процессе следствия. Но я на тот момент уже столько денег своих потратил... У меня дочка старшая училась за границей. Понял, что вряд ли смогу побороть эту махину. Моих денег не хватило бы, чтобы тягаться с УЕФА.

— Так как же поступить Лапочкину?

— Считаю, Российский футбольный союз должен сначала провести собственное расследование. И если там люди поймут, что Лапочкин невиновен, ему надо помочь. В одиночку он не справится...

— Его дисквалифицируют пожизненно?

— Не знаю. Пока только меня так наказали. Сказали, что это политическое решение, чтобы другим неповадно было.

— Так как Лапочкина могут наказать?

— Даже если он не виноват, самостоятельно ничего не докажет. Его просто утопят, даже если не будет очевидных фактов. Его могут уничтожить... И потом нужно учитывать еще один момент.

— Какой?